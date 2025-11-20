Mutatjuk hazánk legdrágább utcáinak listáját – hihetetlen négyzetméterárak!

Továbbra is rendkívül széles skálán mozognak a lakásárak, és az egyes közterületek árszintjei között is többszázszoros különbségek mutatkoznak. A legdrágább utcákban több millió forintos négyzetméterárakkal találkozhatnak a vevők. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb hivatalos adataiból jól látható, a legdrágább utcák szinte kivétel nélkül a főváros legértékesebb részein, elsősorban a budai kerületekben és az V. kerületben találhatók, kiegészülve néhány balatoni lokációval – derül ki az ingatlan.com a legfrissebb hivatalos és a saját adatok alapján készült összeállításából, amely a múlt évi és idei rangsorokat is bemutatja.

A legdrágább utca Budapesten van és noha az ingatlanpiacon Debrecen a második legdrágább település, nem itt vannak az ország legdrágább utcái

Fotó: Oláh Tibor

A Levél utca lett a tavalyi bajnok

Az ország, ezen belül a főváros legdrágább közterülete tavaly a II. kerületi Levél utca volt, majdnem 2,6 millió forintos négyzetméterárral. Utána a második helyen áll az I. kerületi Országház utca 2,34 millió forinttal, a harmadik pedig a szintén II. kerületi Tulipán utca 2,31 milliós összeggel. Az országos lista negyedik helyén áll a balatonfüredi Deák Ferenc utca 2,3 millió forinttal. A top tízben utána csak fővárosi közterületek állnak, konkrétan

az V. kerületi Aulich utca,

Zrínyi utca,

valamint a II. kerületi Lepke és Borbolya utca,

illetve a XII. kerületi Szarvas Gábor út és a VI. kerületi Dalszínház utca, ahol 2,05 és 2,22 millió forint volt a négyzetméterár.

Éllovasok Budapesten kívül

A fővároson kívüli piacokat nézve kiderül, hogy Pest vármegyén belül a budaörsi Ady Endre utca vitte a prímet tavaly, az itt található lakóingatlanok 1,36 millió forintos átlagos négyzetméterárat értek el. Hajdú-Bihar vármegyében a debreceni Vasvári Pál utca az éllovas 1,16 milliós értékkel. Csongrád-Csanádon belül a szegedi Apáca utca a legdrágább, ahol 1,05 milliós átlagos négyzetméterár jött ki a múlt évben. Somogy vármegyében a siófoki Vitorlás utca lett az első, ott 1,9 millió forintot meghaladó négyzetméteráron keltek el a lakások. Győr-Moson-Sopronban az átlagos négyzetméterárakat kerekítve holtversenyben zárt a soproni Paprét tér és a győri Kagyló utca, ahol egyaránt 1,05 millió forint volt az átlagos négyzetméterár.