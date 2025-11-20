Ki gondolná, de pár tízezer forintos négyzetméteráron is ingatlanhoz lehet jutni

Továbbra is rendkívül széles skálán mozognak a lakásárak, és az egyes közterületek árszintjei között is többszázszoros különbségek mutatkoznak. A KSH legfrissebb hivatalos adataiból jól látható, hogy a legolcsóbb települések többsége kisebb vidéki városokból és falvakból került ki, ahol a lakáspiaci kereslet általában gyengébb – derül ki az ingatlan.com a legfrissebb hivatalos és a saját adatok alapján készült összeállításából, amely a múlt évi és idei rangsorokat is bemutatja.

A legolcsóbb utcák jellemzően kistelepüléseken találhatók

Fotó: Szabad Föld/Németh András Péter

Itt vannak a legolcsóbb utcák

Az ország három legolcsóbb közterülete 30 ezer forint alatti négyzetméterárral rendelkezett. A borsodnádasdi Kölcsey Ferenc utcában 23 ezer forint volt a négyzetméterár. Utána jön a miskolci Nap utca 25 ezer, majd a kunszentmártoni Bethlen Gábor utca 27 ezer forinttal. Budapesten belül a XVIII. kerületi Napló utca volt a legolcsóbb tavaly, 315 ezer forintos értékkel. A második és harmadik legolcsóbb budapesti közterület a szintén XVIII. kerületi Árpád utca és a XVII. kerületi Péceli út volt, az előbbi 384 ezer, utóbbi 420 ezer forinttal érte el ezt az eredményt.

Az országon belül a Békés vármegyei Kevermes település Szabadság utcája volt a legolcsóbb 2025-ben: az ingatlan.com adatai szerint a településen 13 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár.

A legolcsóbbak közé tartozik még Győr-Sopron vármegyei Felpéc Zrínyi utcája 15 ezer forintos átlagos négyzetméterárral, illetve a Békés vármegyei Kunágota Árpád utcája 23 ezer forinttal. Ez egyben azt is jelenti, hogy az idei listán a legdrágább és a legolcsóbb utca között 514-szeres a különbség.

Az ingatlan.com adatai alapján a XX. kerületi Szent Lajos tér 243 ezer forintos átlagos négyzetméterenkénti árral volt a legolcsóbb budapesti közterület 2025-ben. Utána jön a XVI. kerületi Galgahévíz utca 303 ezer forinttal, valamint a XXI. kerületi Mázoló utca 363 ezer forinttal.