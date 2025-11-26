Elképesztő hatása van Trump béketervének az üzemanyagárakra

Az orosz-ukrán béketerv hírére csökkenni kezdett a nyersolaj ára a nemzetközi piacokon. Magyarországon pedig a forinterősödés is komoly hatással lehet az üzemanyagok árának alakulásában. A legfrissebb kimutatások szerint szerdán ismét olcsóbb üzemanyag árakkal találkozhatnak a kutaknál a magyarok. A holtankoljak.hu adatai szerint, a benzin nagykereskedelmi ára tovább csökkent, bruttó 2 forinttal. A gázolaj beszerzési ára pedig változatlan. A hazai benzin ára ezzel átlag 577 forintra csökkent, a gázolaj pedig mérsékelten 600 forint fölötti szinten stagnálhat.

Donald Trump béketerve jelentős hatást gyakorol az üzemanyag árakra is.

Fotó: Lapis Renáta / Lapis Renáta

A nyersolajár közben havi mélypontja közelében mozog, a piacok úgy tűnik üvözlik Trump ukrajnai békemegállapodásának előrehaladását. A hírek ugyanis az ukrán békemegállapodás közeledtére utalnak, ami az orosz nyersolaj korlátozásainak feloldását vetítheti előre, miközben a globális túltermelés is fenyeget- mutatott rá a Bloomberg hírügynökség. A Brent hordónkénti ára közel 63 dollár volt, míg a West Texas Intermediate ára 58 dollár felett mozgott. Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy „már csak néhány nézeteltérés van”, miközben további találkozókra küldte az amerikai tárgyalókat. Közben az ukrán elnök kabinetfőnöke azt mondta, hogy a genfi ​​tárgyalások „jó alapot” teremtettek a békekötésre.

Az orosz olaj- és üzemanyagtermelés nagy részét súlyos nyugati szankciók sújtják, az Egyesült Államok a múlt héten bevezette a korlátozásokat a két legnagyobb termelővel szemben. Kína, India és Törökország azonban a szankció életbelépése előtt igen lelkesen vásárolta a kedvezményes árú nyersolajat, hogy betárolja az olcsó alapanyagot, ezért a korlátozások feloldásának a globális árakra gyakorolt ​​hatását nehéz felmérni.

Az olaj ára egyébként június közepe óta több mint egyötödével csökkent, mivel a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) és szövetségesei növelték a készleteiket, miközben a csoporton kívüli termelők is többet termeltek ki. A Goldman Sachs Group Inc. közölte, hogy egy békemegállapodás, az olaj hordónkénti árát mintegy 5 dollárral csökkentheti a jövő évi 56 dolláros alapelőrejelzéséhez képest. „Ez a Brent olaj árát 2026-ban az 50 dollár alatt tartaná” – mutatott rá Daan Struyven elemző a Bloomberg TV-nek.