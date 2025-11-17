Az üzemanyagok drágulásához vezetett az Európai Bizottság döntése, pedig a szankció még csak életbe sem lépett

Hőbörögnek a román autósok, mivel egy-másfél hónapon belül tízszer is emelkedett az üzemanyag ára a szomszédban. De ezzel igazából nincsenek egyedül ugyanis folyamatosan nőtt az Európai Unió egészében az elmúlt hónapokban az üzemanyagok ára és ezen belül is főként a dízel ára emelkedett. Pedig a nyersolaj ára alig mozdult el a nemzetközi árupiacokon, az irányadó Brent hordónkénti ára 65 dollár körül mozgott. Az üzemanyag áremelkedések oka ennél prózaibb.

Az Európai Bizottság döntése veszélyezteti a közösség üzemanyag-ellátását. A kereskedők ígyekeznek már most betárolni az orosz termékeket, ez pedig áremelkedést okoz.

Fotó: AFP

Az unió ugyanis újabb olyan döntést hozott, amivel lábon lőtte magát. A döntés miszerint kiszorítják a közösség piacairól az orosz energiahordózókat ismét visszaütött. Elvileg csak a jövő év január 21-től tiltják be az orosz nyersolajból előállított termékek importját, de a bejelentés hatása máris érzékelhetővé vált az árakban.

Orosz üzemanyag: habozsolják a kereskedők

A kereskedők ugyanis sietnek kihasználni a rendelkezésre álló időt, hogy az európai termékeknél jóval olcsóbb orosz üzemanyagot betárolják maguknak. Ez pedig jelentősen növelte a keresletet a piacon, ami így áremelkedést okozott. Ráadásul a kínálat is csökkent, mivel szankció alá került a szerv NIS Pancevo finomító, amely orosz tulajdonban van. Bizonytalanságot okoz emellett a Lukoil román és bulgáriai finomítójával kapcsolatos amerikai szankció is. És itt kapcsolódott még a magyar Mol, ahol a tűzeset miatt voltak termelési kimaradások. De ha mindez nem lett volna elég, itt van még Ukrajna is, amelyik folyamatosan növeli a dízelolaj importját, miután a nyáron az oroszok lebombázták utolsó finomítójukat is. Az orosz finomítók és logisztikájuk pedig folyamatos ukrán támadásoknak vannak kitéve.

Világszíntű próblémák merültek fel

Ezek ráadásul csak a szűk régiós gondok, mert az orosz energiainfrastruktúra elleni szüntelen támadásokon kívül, több az ázsiai és afrikai kulcsfontosságú üzemben is leállások voltak, valamint az európai és amerikai üzemek végleges bezárásai több millió hordó dízelt és benzint vontak ki a világpiacról. „A globális finomítói tevékenységet októberben egy sor nem tervezett leállás nehezítette, ami tovább korlátozta a termékpiacokat és még magasabbra nyomta a haszonkulcsokat” – közölte csütörtökön a Nemzetközi Energiaügynökség. Összességében tehát olyan helyzet állt elő, hogy bár az árupiacon nem vagy legfeljebb csak mérsékelten változik a nyersolaj ára, az üzemanyagkutaknál a fogyasztók folyamatosan áremelkedésekkel kénytelenek szembesülni az unió egészében.