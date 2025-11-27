Pénztárcánkon érezhetjük a béketerv hatását: itt újabb meglepetés a benzinkutakon

Pénteken folytatódik a nagykereskedelmi üzemanyagár csökkenés. A benzin bruttó 2 forinttal, a gázolaj jelentős mértékben, bruttó 9 forinttal kerül majd kevesebbe várhatóan - közölte a Holtankoljak.hu. A szakportál szerint, a beninzkutakon csütörtökön még átlag 574 forintért tankolhatunnk benzint és 597 forinton dízel üzemanyagot. Ezek az árak fognak pénteken tovább csökkenni.

Tankolás közben szenvedett súlyos sérüléseket az előszállási baleset áldozata: az elszabadult teherautó egy oszlophoz szorította

Fotó: Lapis Renáta / Lapis Renáta

Az Origo korábban megírta, hogy az orosz–ukrán béketerv körüli kedvező hírek és a nyersolaj világpiaci árának esése, valamint a forint erősödése miatt szerdán ismét olcsóbb benzinnel találkozhattak az autósok a magyar kutaknál. Az üzemanyag árak tovább csökkenhetnek, ha sikerült tető alá hozni a békét.

A nyersolajár közben havi mélypontja közelében mozog, a piacok úgy tűnik üvözlik Trump ukrajnai békemegállapodásának előrehaladását. A hírek ugyanis az ukrán békemegállapodás közeledtére utalnak, ami az orosz nyersolaj korlátozásainak feloldását vetítheti előre, miközben a globális túltermelés is fenyeget- mutatott rá a Bloomberg hírügynökség.

A Goldman Sachs Group Inc. közölte, hogy egy békemegállapodás, az olaj hordónkénti árát mintegy 5 dollárral csökkentheti a jövő évi 56 dolláros alapelőrejelzéséhez képest. „Ez a Brent olaj árát 2026-ban az 50 dollár alatt tartaná” – mutatott rá Daan Struyven elemző a Bloomberg TV-nek.

Korábban megírtük, hogy az Európai Parlament illetékes szakbizottsága 2026. január 1-től betiltaná az orosz földgáz és kőolaj importját az Unióba. A szankció súlyos következményekkel járna Magyarországra nézve: ezer forint feletti benzinárakat és általános energiaválságot idézne elő. A magyar felnőtt lakosság kétharmada ezért nem támogatja az embargót.