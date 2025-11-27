Pénztárcánkon érezhetjük a béketerv hatását: itt újabb meglepetés a benzinkutakon

Pénteken folytatódik a nagykereskedelmi üzemanyagár csökkenés. A benzin bruttó 2 forinttal, a gázolaj jelentős mértékben, bruttó 9 forinttal kerül majd kevesebbe várhatóan - közölte a Holtankoljak.hu. A szakportál szerint, a beninzkutakon csütörtökön még átlag 574 forintért tankolhatunnk benzint és 597 forinton dízel üzemanyagot. Ezek az árak fognak pénteken tovább csökkenni.
Az Origo korábban megírta, hogy az orosz–ukrán béketerv körüli kedvező hírek és a nyersolaj világpiaci árának esése, valamint a forint erősödése miatt szerdán ismét olcsóbb benzinnel találkozhattak az autósok a magyar kutaknál. Az üzemanyag árak tovább csökkenhetnek, ha sikerült tető alá hozni a békét.
A nyersolajár közben havi mélypontja közelében mozog, a piacok úgy tűnik üvözlik Trump ukrajnai békemegállapodásának előrehaladását. A hírek ugyanis az ukrán békemegállapodás közeledtére utalnak, ami az orosz nyersolaj korlátozásainak feloldását vetítheti előre, miközben a globális túltermelés is fenyeget- mutatott rá a Bloomberg hírügynökség.
A Goldman Sachs Group Inc. közölte, hogy egy békemegállapodás, az olaj hordónkénti árát mintegy 5 dollárral csökkentheti a jövő évi 56 dolláros alapelőrejelzéséhez képest. „Ez a Brent olaj árát 2026-ban az 50 dollár alatt tartaná” – mutatott rá Daan Struyven elemző a Bloomberg TV-nek.
Korábban megírtük, hogy az Európai Parlament illetékes szakbizottsága 2026. január 1-től betiltaná az orosz földgáz és kőolaj importját az Unióba. A szankció súlyos következményekkel járna Magyarországra nézve: ezer forint feletti benzinárakat és általános energiaválságot idézne elő. A magyar felnőtt lakosság kétharmada ezért nem támogatja az embargót.