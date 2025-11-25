A vagyonadó is része a baloldali megszorító csomagnak - itt vannak a részletek

A párt több száz oldalas szakmai anyagát aprólékosan kidolgozták, az egyes új köztehertípusok és a régiek tervezett új szabályai hézagmentesen illeszkednek egymáshoz, a készítők nem egy helyen több verzióval is számoltak, némely intézkedésnél pedig megjelölték a gazdasági és a társadalmi veszélyeket is. Mindezt onnan tudjuk, hogy a Világgazdaság is megszerezte a Tisza Párt gazdasági tervezetét, amit a lehető legkedvesebben is csak egy vagyonadóval megspékelt baloldali megszorító csomag nevezhetünk. Ha pedig finomkodás nélkül szeretnénk nevén nevezni a dolgot, a legfontosabb gazdasági osztály, a középosztály ellen tervezett véres merényletről van szó.
A teljes középosztályt agyonverné az vagyonadóval
A dokumentumokból kiderül, hogy a Tisza Párt kommunikációja csupán porhintés volt. Míg korábban ötmilliárdos, majd egymilliárdos vagyonhatárról és egyszázalékos adóról beszéltek, a valóságban már 500 millió forinttól sápot szednének, méghozzá 6,5 százalékos mértékben.
Ez azt jelenti, hogy nemcsak a szűk elit, hanem a magyar vállalkozások gerincét adó közepes cégek tulajdonosai és a kemény munkával vagyont gyűjtő középosztálybeli családok is célkeresztbe kerülnének.
A tervezet szerint az adó kiterjedne szinte mindenre:
- belföldi és
- uniós ingatlanokra,
- értékpapírokra,
- befektetésekre,
- üzletrészekre, sőt,
- még a 800 ezer forintnál értékesebb műtárgyakra is.
A külföldön tartott vagyonokat sem kímélnék, bár ott némileg eltérő szabályokat alkalmaznának. A párt számításai szerint a belföldi és uniós vagyonok után évi 600-800 milliárd forintot, a külföldi vagyonok után pedig további 200-300 milliárd forintot vasalnának be.
Ez összesen akár 1100 milliárd forintos elvonást jelentene a gazdaságból, ami súlyos csapás lenne a növekedésre és a beruházásokra.
A végrehajtás módja is aggasztó. Az ingatlanok értékét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) állapítaná meg, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az adóhatóságot minden magyar ingatlantulajdonosra ráeresztenék. A terv szerint aki "eltitkolja" a vagyonát, arra 400 százalékos, drákói mulasztási bírságot szabnának ki. A dokumentum készítői maguk is elismerik a vagyonkimentés kockázatát, amire válaszul még erősebb hatósági ellenőrzést, vagyis a NAV totális offenzíváját helyezik kilátásba.
Szakértők szerint a legnagyobb veszélyt a megvalósíthatóság hiánya jelenti. A vagyonok felmérése és a pénzmozgások nyomon követése olyan adminisztratív terhet róna az államra, amellyel a jelenlegi rendszer aligha tudna megbirkózni. Ha pedig a tervezett bevételek nem folynak be, a Tisza Párt kénytelen lenne tovább szigorítani: vagy az adókulcsot emelnék, vagy – ami még valószínűbb – az 500 milliós határt vinnék lejjebb, még szélesebb társadalmi rétegeket vonva be az adózók körébe.
A Tisza Párt javaslata kísértetiesen emlékeztet a 2010 előtti baloldali kormányzás legsötétebb időszakára.
A vagyonadó bevezetésével legutóbb a Gyurcsány–Bajnai-kormány próbálkozott 2009-ben, az IMF-hitel és a megszorítások árnyékában. Akkor az Alkotmánybíróság megsemmisítette a törvényt, de a szándék egyértelmű volt: a lakosság megsarcolása. Magyar Péterék most ugyanezt a bukott receptet vették elő, csak még radikálisabb formában, ami világosan mutatja, hogy a Tisza Párt valójában a régi baloldal politikáját folytatná, veszélybe sodorva a magyar családok és vállalkozások biztonságát.