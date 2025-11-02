Magyarországon is egyszerűsödik a szervezett bűnözésből származó vagyon elkobzása

Az Europol szervezett bűnözésről szóló legfrissebb jelentésében hatalmas, példátlan ütemben fejlődő, romboló erőknek nevezi a súlyos szervezett bűnözést, amely az új technológiákat, a digitális platformokat és a geopolitikai instabilitást kihasználva igyekszik minél jobban kiterjeszteni hatókörét. A belső határok nélküli Európa, továbbá a fokozottan fejlődő digitális pénzügyi és egyéb szolgáltatások nemcsak a bűnözői csoportok nemzetközi térnyerését segítik, de megkönnyítik az illegális vagyon elrejtését, harmadik országba mozgatását, vagy az elkövetők kibúvását az igazságszolgáltatás alól. A vagyonvisszaszerzésen szigorítana az unió.

Tömeges méreteket öltött az emberkereskedelem, erre a bevételre is vonatkozik a vagyonvisszaszerzés új szabályzása / Fotó: Nicolas Economou

Elengedhetetlen a szervezett bűnözés elleni komolyabb fellépés, a vagyonvisszaszerzés érdekében is

A nemzetközi szervezetek, az uniós és állami jogalkotók, illetve hatóságaik napjainkra éppen ezért, a súlyos és szervezett bűnözés gazdasági erejének gyengítése céljából kulcsfontosságúnak tartják az illegálisan szerzett vagyon elkobzását és visszaszerzését. Az Europol vezetője szerint azonban a lefoglalt vagyon mértéke „csepp a tengerben” a bűnhálózatok hatalmas illegális bevételeihez képest. Az EU 2024-ben a hatékonyabb vagyonvisszaszerzés érdekében a korábbi keretrendszer megreformálása mellett döntött.

A kártalanításon túl a vagyonvisszaszerzés legfőbb célja nem kevesebb, mint a bűnözői hálózatok gazdasági modelljének megtörése.

Az Europol szerint ugyanis, ha a szervezett bűnözés megveti a lábát egy gazdasági ágazatban vagy társadalmi szegmensben, felszámolása szinte lehetetlenné, küzdelmes és ártalmas szélmalomharccá válik.

Korában is történtek hasonló intézkedések.

A 2000-ben elfogadott nemzetközi szervezett bűnözés elleni ENSZ-egyezmény (UNTOC),

valamint a 2003-ban elfogadott korrupció elleni egyezmény (UNCAC) a több mint 185 ratifikáló állam – köztük az ubió összes tagállama – számára előírja a tiltott tevékenységből származó vagyoni eszközök felkutatásának, befagyasztásának és elkobzásának lehetővé tételét, valamint a vagyonvisszaszerzés során történő információcsere és együttműködés biztosítását.

Ugyancsak az illegálisan szerzett vagyon befagyasztására és elkobzására, valamint a vagyonvisszaszerzés nemzetközi dimenzióinak erősítésére fókuszál az Európa Tanács pénzmosásról és elkobzásról szóló, 2005-ben elfogadott varsói egyezménye.

Az Europol elemzése szerint az unióban 2020-2021-re a korábbi évekhez képest a lefoglalt illegális vagyon mértéke ugyan jelentősen növekedett: a 2010–14 közötti 2,4 milliárd euróról 4,1 milliárd euróra, ezzel szemben a szervezett bűnözés bevételeit – kilenc bűnözői piac éves nyereségét tekintve – 92 és 188 milliárd euró közé becsülte az Europol.

Jelenleg tehát az EU-ban a lefoglalt bűnözői vagyon az összes illegális bevétel 2,2–4,4 százalékát teszi ki, vagyis a bűnszervezetek a megszerzett vagyonuk 96–98 százalékát terjeszkedésükre és a gazdasági szektorokba való mélyebb beépülésükre fordíthatják.

Bár az Europol kiemeli, hogy jelenleg nincs teljesen megbízható adat a súlyos és szervezett bűnözésből származó illegális jövedelmekről, de egyben hozzáteszi, hogy még a 188 milliárd eurós becslés is vélhetően alulbecsüli a tényleges illegális nyereséget.