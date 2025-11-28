Új csúcstartó: nem fogja kitalálni, melyik város lett a Földön a legnépesebb

1975 óra a megavárosok – azaz a 10 millió vagy annál nagyobb lélekszámú települések – száma több mint négyszeresére nőtt, nyolcról 33-ra - derült ki az ENSZ World Urbanization Prospects 2025 frissen közzétett tanulmányából. A 33 megapolisz közül tizenkilenc Ázsiában van. Csupán Egyiptom fővárosa, Kairó az egyetlen Ázsián kívül, amely felkerült a top 10 legnépesebb város listájára.

Sokakat meglephet egy friss ENSZ felmérés eredménye, amely szerint napjainkban Jakarta a világ legnépesebb városa.

Fotó: Bloomberg / Bloomberg

A városok már majdnem az emberiség felének adnak otthont

Manapság a bolygó mintegy 8,2 milliárd lakosának 45 százaléka, azaz közel a fele városokban él. Az ENSZ felmérése szerint jelenleg Indonézia fővárosa, Jakarta – ahol közel 42 millió ember él – a világ legnépesebb városa, őt követi a bangladesi Dakka, közel 37 millió lakossal, és ezután jön Tokió, Japán fővárosa a maga 33,4 milliós lélekszámával.

Dakka

Fotó: Frédéric Soltan / Corbis News

Tokió, amely évtizedek óta a világ legnépesebb megapolisza volt, 2025-ben csak a harmadik helyen áll, annak ellenére, hogy az elmúlt 25 évben fokozatosan növekedett. Az ENSZ becslései szerint Tokió 2050-re még jobban visszaesik a rangsorban, és olyan városok előzik majd meg, mint Sanghaj vagy Újdelhi. Míg 2050-re Dakka lakossága várhatóan eléri majd az 52,1 milliót, ezzel megelőzve a jelenleg első helyen álló Jakartát.

Érdekes ugyanakkor, hogy a kisebb és közepes méretű városok a megapoliszoknál gyorsabban növekednek, és összességében is többen élnek ilyen területeken. A jelenleg létező mintegy 12 ezer város 96 százalékának kevesebb mint egymillió lakója van, sőt a legtöbb város lakossága 250 000 fő alatt van.

Tókió

Fotó: Alfredo Martinez / Getty Images AsiaPac

Míg a megapoliszok száma várhatóan 33-ról 37-re nő 2050-re, az újak közül egyik sem lesz Európában

Földrajzi szempontból tekintve, Európában jelenleg három megapolisz található: London, Isztambul és Moszkva. A becslések szerint 2050-re az angol főváros, London továbbra is Európa legkisebb megapolisza marad, míg Isztambul megtartja vezető pozícióját, Moszkva pedig szorosan követni fogja azt.