város

Új csúcstartó: nem fogja kitalálni, melyik város lett a Földön a legnépesebb

18 perce
Olvasási idő: 5 perc
1950-ben a világ népessége 2,5 milliárd fő volt, és csak 20 százalékuk volt városlakó. Ehhez képest manapság a bolygó mintegy 8,2 milliárd lakosának 45 százaléka városokban él. Sokakat meglephet egy friss ENSZ felmérés eredménye, amely szerint napjainkban Jakarta a világ legnépesebb városa. Az indonéz főváros Tokiót taszította le a trónról.
1975 óra a megavárosok – azaz a 10 millió vagy annál nagyobb lélekszámú települések – száma több mint négyszeresére nőtt, nyolcról 33-ra - derült ki az ENSZ World Urbanization Prospects 2025 frissen közzétett tanulmányából. A 33 megapolisz közül tizenkilenc Ázsiában van. Csupán Egyiptom fővárosa, Kairó az egyetlen Ázsián kívül, amely felkerült a top 10 legnépesebb város listájára.

Sokakat meglephet egy friss ENSZ felmérés eredménye, amely szerint napjainkban Jakarta a világ legnépesebb városa.
Fotó: Bloomberg / Bloomberg

A városok már majdnem az emberiség felének adnak otthont

Manapság a bolygó mintegy 8,2 milliárd lakosának 45 százaléka, azaz közel a fele városokban él. Az ENSZ felmérése szerint jelenleg Indonézia fővárosa, Jakarta – ahol közel 42 millió ember él – a világ legnépesebb városa, őt követi a bangladesi Dakka, közel 37 millió lakossal, és ezután jön Tokió, Japán fővárosa a maga 33,4 milliós lélekszámával.

BANGLADESH, DHAKA - JUNE 15 : The capital city of Dhaka. The neighbourhood of Sadarghat, in the old city of Dhaka, the capital of Bangladesh in June 15, 2015 in Dhaka, Bangladesh (Photo by Frédéric Soltan /Corbis via Getty Images)
Dakka
Fotó: Frédéric Soltan / Corbis News

Tokió, amely évtizedek óta a világ legnépesebb megapolisza volt, 2025-ben csak a harmadik helyen áll, annak ellenére, hogy az elmúlt 25 évben fokozatosan növekedett. Az ENSZ becslései szerint Tokió 2050-re még jobban visszaesik a rangsorban, és olyan városok előzik majd meg, mint Sanghaj vagy Újdelhi. Míg 2050-re Dakka lakossága várhatóan eléri majd az 52,1 milliót, ezzel megelőzve a jelenleg első helyen álló Jakartát.

Érdekes ugyanakkor, hogy a kisebb és közepes méretű városok a megapoliszoknál gyorsabban növekednek, és összességében is többen élnek ilyen területeken. A jelenleg létező mintegy 12 ezer város 96 százalékának kevesebb mint egymillió lakója van, sőt a legtöbb város lakossága 250 000 fő alatt van.

TOKYO, JAPAN - AUGUST 03: People cross Shibuya Crossing one of Tokyo's most recognizable sights, pictured in countless films, magazines and blogs. During its busiest times, an estimated 1,000 to 2,500 people forge their way across this intersection every two minutes on August 03, 2025 in Tokyo, Japan. Tokyo it's consider a leading travel destination offering a dynamic blend of modern cityscapes, historic temples, vibrant shopping districts, diverse gastronomy, museums, and cultural attractions in the world's most populous metropolis . (Photo by Alfredo Martinez/Getty Images)
Tókió
Fotó: Alfredo Martinez / Getty Images AsiaPac

Míg a megapoliszok száma várhatóan 33-ról 37-re nő 2050-re, az újak közül egyik sem lesz Európában 

Földrajzi szempontból tekintve, Európában jelenleg három megapolisz található: London, Isztambul és Moszkva. A becslések szerint 2050-re az angol főváros, London továbbra is Európa legkisebb megapolisza marad, míg Isztambul megtartja vezető pozícióját, Moszkva pedig szorosan követni fogja azt.

 

