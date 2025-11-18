Megújul az ország legforgalmasabb vasúti mellékvonala – kiderült, mikorra készül el

Nem hiszek a tüneti kezelésben: a problémák valódi okát kell feltárni. A szeptemberi, Vác–Balassagyarmat vonalon történt kisiklás után ezért alaposan átvizsgáltuk és bemértük a vasút ezen pályarészét, és az eredmények alapján 3 milliárd forintból megújítjuk ezt a mellékvonalat - közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

A mellékvonalakra is sor kell kerüljön a vasút felújítási programja során. Fotó: Kallus György

Mint mondta, nem követhetik el azt a hibát, amit elődeik a 20-as vonallal kapcsolatban elkövettek Ajkánál.

Inkább egy kicsivel hosszabb vágányzár ma, mint egy újabb kizárás már holnap vagy holnapután

- mondta Hegyi Zsolt. Emlékeztetett arra, hogy a Vác-Balassagyarmat mellékvonalon 2025 szeptemberében egy BZ-motorvonalat kisiklott Magyarkútnál, és akkor úgy döntöttek, hogy nemcsak a kisiklás helyén állítják helyre síneket, hanem komplexen beavatkoznak ezen a mellékvonalon. A Vác-Balassagyarmat mellékvonala az ország legforgalmasabbja, mérővonattal nézték végig a pályát, és a mérési eredmények alapján döntöttek a beavatkozásokról.

Hegyi Zsolt szerint a MÁV-nak képesnek kell lenni saját forrásból megújítani az infrastruktúráját, azért nem toldoznak-foltoznak, hanem felújítják amit lehet. Így több mint 3 milliárd forintos beavatkozást végeznek ezen a vasútvonalon még ebben az évben, és ennek keretében Vác és Szokolya között teljesen átépítik a pályát. Ezen a szakaszon rosszabb állapotokat találtak, mint az a mérésekből következett volna, több helyen teljesen meg kell újítani az alépítményt a vízelvezetési problémák miatt.

Mire ezekkel a munkálatokkal 2026 elejére végzünk, addig elmondhatjuk, hogy több évtizedre előre elrendeztük ennek a mellékvonalnak a sorsát, megszüntettük a lassú meneteket, és sokkal zökkenőmentesebb utazást biztosítunk majd - szögezte le a MÁV-csoport vezérigazgatója. Hozzátette: a pályamegújítási stratégiával nemcsak a fővonalakkal, de a forgalmas mellékvonalakkal is foglalkozni kell. És ez történik most 2025 végén ezen a Vác-Balassagyarmat viszonylatban.

