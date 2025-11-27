Megvan a pénz, hatalmas vasúti fejlesztések indulhatnak országszerte

„Megvan a forrás: kezdődhet 1000 kilométer vasúti pálya felújítása, döntött az Európai Beruházási Bank: befogadta a magyar hitelkérelmet. Hiába próbáltak kavarni a saját hazájuk ellen a Tisza brüsszeli emberei, hiába helyezte politikai nyomás alá a bank vezetését az Európai Bizottság, végül győzött a józan ész és a közös gazdasági érdek” – közölte Facebook-oldalán Lázár János építési és közlekedési miniszter. Majd kitért arra: a következő bő 1 évben közel 800 milliárd forintnyi értékben valósulhatnak meg olyan vasútiinfrastruktúra-fejlesztési projektek, amelyek jók a magyar embereknek, de jók az európai gazdaságnak is.
A magyar állam elkötelezett a kötöttpályás közlekedés fejlesztésében - jelentette ki az építési és közlekedési miniszter még a múlt hét pénteken Szolnokon, a Stadler Kft. telephelyén tartott sajtótájékoztatón. Stratégiai célnak nevezte a két vasúttársaság, a MÁV és a GYSEV fejlesztését. Magyarországon ugyanis 30 százalékkal nőtt a tömegközlekedés, öt éve 600 millió, jelenleg már 1,2 milliárd személy utazik évente a közösségi közlekedési eszközökön.
Több helyen már zajlanak vasútiinfrastruktúra-fejlesztési projektek
Az ország több pontján már most is folyamatban van új vasútvonalak építése, többek között
- a Déli Körvasút projektben kapacitásbővítések (Ferencváros és Kelenföld között), valamint új megállóhelyek (Nádorkert, Közvágóhíd) létesítése zajlik.
- a Budapest-Belgrád vasútvonal teljes magyarországi szakaszán folytatódnak a munkálatok, beleértve a Budapest-Kelebia vonalat, valamint a tervek között szerepel a V0-s vasúti tehermentesítő körgyűrű kiépítése is.
Emellett új vasútvonal épül 1 milliárd eurós beruházásból, amely 27 kilométeres, legfeljebb 160 km/órás sebességű, gyorsvasúti kapcsolatot teremt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a főváros (várhatóan a Nyugati pályaudvar), valamint Monor között. A tervek szerint a belvárosból 20 perc alatt lehet majd elérni a repülőteret, a vasút pedig a 3-as terminál befejezésével egyidejűleg, várhatóan 2034-2035-ben készülhet el.
Debrecen környékén is létesül új vasúti pálya, az ottani nagyszabású ipari beruházás keretében.
Országszerte zajlanak a felújítások
Több vasútvonalon és állomáson is zajlanak felújítások, beleértve a Balaton menti vonalakat, a GYSEV hálózatát és a budapesti Déli Körvasutat. A fejlesztési program keretében országos, több mint 30 helyszínt érintő korszerűsítési munkálatok indultak, illetve veszik kezdetüket 14 vármegyében. A beruházás értéke közel 15 milliárd forint, amelyet a MÁV saját forrásból és a Magyar Falu Program támogatásával valósít meg.
A felújítások célja a vágányok, állomásépületek és vizesblokkok modernizálása az utasok kényelmének növelése érdekében.
Elsősorban olyan helyszínekről van szó, amelyek az adott térségben kiemelkedő forgalmat bonyolítanak.
Lesznek olyan állomások, ahol vadonatúj, fűtött-hűtött utasvárók épülnek, máshol meglévő épületeket újítanak fel, de például Gyulán a vasútállomás visszakapja eredeti, monarchia korabeli homlokzatát. Az állomásfelújítási program munkafolyamatai Leányváron és Esztergom-Kertvárosban már elindultak.
A program részeként az alábbi állomások újulnak meg: Ács, Ajka, Aranyosapáti, Balmazújváros, Bashalom, Berettyóújfalu, Demecser, Esztergom-Kertváros, Felsőzsolca, Gárdony, Győrasszonyfa, Gyula, Jászberény, Kisvarsány, Kőbánya alsó, Leányvár, Magyarbánhegyes, Martonvásár, Mátészalka, Nyíradony, Nyírbogát, Ópályi, Pécsudvard, Poroszló, Püspökhatvan, Salgótarján, Sárrétudvari, Szalatnak, Szerep, Szépjuhászné, Tiszaalpár, Tiszajenő alsó, Tokaj, Várpalota és Villány.
Budapesten a Déli Körvasúton a Budafoki és a Fehérvári úti felüljárók bővülnek, új vágányokat fektetnek Kelenföld és Ferencváros között. Átfogó felújításba kezd a MÁV a Vác–Balassagyarmat mellékvonalon is, ahol több mint 3 milliárd forintból újítják meg a pálya kritikus szakaszait.
Korábban az Origo arról is beszámolt, hogy öt dunántúli vasútvonalon tizenegy állomáson olyan fejlesztéseket hajtanak végre, amelyek révén azok a polgári mellett a katonai felhasználásra is alkalmassá válnak. A beruházás során két kilométernyi új felsővezeték- és 21 kilométer vágányhálózatot is kiépítenek.
Megújul a MÁV személyszállítási kapacitása
Lázár János közelmúltbeli bejelentése szerint
2030-ig, azaz az elkövetkező öt évben a MÁV személyszállítási kapacitása is megújul, és a személyszállítási flotta fele új járművekből áll majd.
A következő években folytatódik a flottabővítés is a MÁV-nál, a vasúti személyszállítási kapacitásban az ülőhelyek száma 130 ezerről 160 ezerre, a menetrendszerűség 85-88 százalékra emelkedhet, a buszok átlagos életkora 8 évre csökken.
Folyamatban van annak a 100 korszerű mozdonynak a beszerzése, aminek köszönhetően országszerte javul majd a vonatközlekedés pontossága.
Emellett több mint 1000 vadonatúj autóbusszal növekszik a flotta, és a tervek szerint 280 új InterCity-kocsival is bővül a kapacitás, továbbá elindul az elmúlt évtizedek legnagyobb motorvonat-beszerzése is.