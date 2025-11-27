Megvan a pénz, hatalmas vasúti fejlesztések indulhatnak országszerte

„Megvan a forrás: kezdődhet 1000 kilométer vasúti pálya felújítása, döntött az Európai Beruházási Bank: befogadta a magyar hitelkérelmet. Hiába próbáltak kavarni a saját hazájuk ellen a Tisza brüsszeli emberei, hiába helyezte politikai nyomás alá a bank vezetését az Európai Bizottság, végül győzött a józan ész és a közös gazdasági érdek” – közölte Facebook-oldalán Lázár János építési és közlekedési miniszter. Majd kitért arra: a következő bő 1 évben közel 800 milliárd forintnyi értékben valósulhatnak meg olyan vasútiinfrastruktúra-fejlesztési projektek, amelyek jók a magyar embereknek, de jók az európai gazdaságnak is.

Fotó: MTI/Kovács Attila /

A magyar állam elkötelezett a kötöttpályás közlekedés fejlesztésében - jelentette ki az építési és közlekedési miniszter még a múlt hét pénteken Szolnokon, a Stadler Kft. telephelyén tartott sajtótájékoztatón. Stratégiai célnak nevezte a két vasúttársaság, a MÁV és a GYSEV fejlesztését. Magyarországon ugyanis 30 százalékkal nőtt a tömegközlekedés, öt éve 600 millió, jelenleg már 1,2 milliárd személy utazik évente a közösségi közlekedési eszközökön.

Több helyen már zajlanak vasútiinfrastruktúra-fejlesztési projektek

Az ország több pontján már most is folyamatban van új vasútvonalak építése, többek között

a Déli Körvasút projektben kapacitásbővítések (Ferencváros és Kelenföld között), valamint új megállóhelyek (Nádorkert, Közvágóhíd) létesítése zajlik.

a Budapest-Belgrád vasútvonal teljes magyarországi szakaszán folytatódnak a munkálatok, beleértve a Budapest-Kelebia vonalat, valamint a tervek között szerepel a V0-s vasúti tehermentesítő körgyűrű kiépítése is.

Emellett új vasútvonal épül 1 milliárd eurós beruházásból, amely 27 kilométeres, legfeljebb 160 km/órás sebességű, gyorsvasúti kapcsolatot teremt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a főváros (várhatóan a Nyugati pályaudvar), valamint Monor között. A tervek szerint a belvárosból 20 perc alatt lehet majd elérni a repülőteret, a vasút pedig a 3-as terminál befejezésével egyidejűleg, várhatóan 2034-2035-ben készülhet el.