Égető kérdés: mennyiért fogunk tankolni, ha az amerikaiak lebombázzák a venezuelai drogipart?

Már a karibi térségben tartózkodik a világ legnagyobb hadihajója, az Egyesült Államok Gerald R. Ford nevű repülőgép-hordozó, azért, hogy támogassa a latin-amerikai kábítószer-csempészet elleni fellépést. De nem csak a hatalmas, egyes kisebb országok haderejénél önmagában erősebb hadihajó vonul fel a térségben: az Egyesült Államok évtizedek óta nem mozgósított akkora haderőt a térségben, mint most. A katonai, haditengerészeti erők több csapást is végrehajtottak feltételezett kábítószer-csempészek ellen. S miközben a kábítószer-kereskedők elleni katonai fellépés heves belföldi és nemzetközi vitákat is kivált, megjelent a félelem attól, hogy milyen gazdasági hatásai lehetnek annak, ha a helyzet esetleg eszkalálódik. Venezuela ugyanis a világ egyik legnagyobb kőolajtartalékával rendelkező országa.
Venezuela mozgósít, és félti kőolaját
Az Egyesült Államok jelentős katonai erejének térségbeli összevonása miatt a venezuleai kormány katonai és polgári mozgósítást rendelt el, és az ország élén álló Nicolás Maduro elnök arról beszél, hogy az egész régiót súlyos válság ragadhatja magával, ha Washington az erődemonstráción túl további katonai lépéseket tesz. Caracas eközben azt is pedzegetni kezdte: az erőteljes amerikai katonai jelenlét a venezuelai kőolajkincs-tartalékok megszerzését készíti elő, aminek megtörténte végképp átformálná a latin-amerikai geopolitikai és gazdasági viszonyokat, állandósítva a krízist.
Venezuelának van miért aggódnia: az ország rendelkezik a Föld jelenleg legnagyobbnak számító ismert kőolajtartalékával, ami nagyjából 300 milliárd hordónak felel meg.
Nem Szaúd-Arábia, nem Oroszország, s nem is az Egyesült Államok őrzi tehát a legnagyobb olajkincset, hanem egy olyan ország, amely viszont évtizedek óta képtelen arra, hogy a hatalmas ásványkincs készletre alapozva, ha nem is tejjel-mézzel folyó Kánaánná, de legalább prosperáló, biztonságot nyújtó állammá váljon. Venezuela olajipara ugyanis évtizedek óta senyved az alulfinaszírozottságtól, az elégtelen beruházások hatásaitól, a rossz gazdálkodás és a korrupció átkaitól. Abszurd, de mint az Origo megírta, 2024 tavaszán újra üzemanyaghiány alakult ki a kőolajban gazdag országban, azért, mert Venezuelának nincs elegendő finomítókapacitása saját szükségleteinek kielégítésére sem. Eközben az az Egyesült Államok – képletesen szólva, legalábbis egyelőre – kopogtat az ajtaján a világ legnagyobb hadihajójával, amelyet kalandos múlt köt a venezuelai olajiparhoz.
Amerikai jelenlét a venezuelai olajiparban
Az amerikai tisztviselők nem adták jelét annak, hogy a katonai jelenlét az olajmezők feletti ellenőrzés megszerzésére irányul, de a regionális félelmek azonban nem enyhültek: Venezuela kőolaja régóta meghatározza az ország Washingtonnal való kapcsolatát – emlékeztet arra a Bloomberg. Mindennek régre visszanyúló kapcsolata van, hiszen a 20. század nagy részében amerikai vállalatok uralták a venezuelai olajkitermelést. Később aztán az 1999-ben hivatalba lépett Hugo Chávez elnök gondolt egyet, és államosította az iparágat, ami érthető módon rendkívül erős gyomros volt az amerikai vállalatoknak. Sok egyéb mellett az elmúlt évtizedek azzal teltek, hogy az amerikai kormányzat szankciókkal és nyomásgyakorlással lépett fel Caracas irányába, amit a venezuelai vezetés rendre az ország energiaiparába való beavatkozkásként értékelt.
Miközben a venezuelai olajipar lényegében elkezdett kimúlni, a tetszhalott állapotból csak néhány éve kezdett visszatérni.
Az ország nyersolajtermelése több mint 70 százalékkal esett vissza az 1990-es évek végi csúcs óta (akkor napi több mint 3,2 millió hordó volt a termelés).
Chávez „szocialista forradalma” szigorúbb állami ellenőrzés alá vonta az iparágat, kiszorítva a külföldi befektetéseket, megágyazva a korrpuciónak és a hozzá nem értésnek. A nagyobb nyugati vállalatokat, köztük a ConocoPhillipset és az ExxonMobilt, helyi érdekeltségként kisajátították, miután egy jogi reform során az állami olajtársaság, a Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) többségi részvényessé vált a vállalkozásaikban. Más cégek, például a TotalEnergies, ez nem várták meg, inkább kivonultak az országból.
A venezuelai olajipar nem egyszerűen pénzügyi vagy exportlehetőségeinek szempontjából épült le, hanem kézzelfogható, infrastrukturális módon is. Számos meghibásodás, baleset sújtotta a csővezetékeket és az olajlétesítményeket, köztük a 2012-es robbanás a világ egyik legnagyobb, cardoni finomítókomplexumában, s aminek hatására Venezuela külföldi olaj vásárlására szorult. S bár a nyersolaj ára a 2000-es évek közepén több mint 100 dollár volt, a magas árból a korrpucióval átszőtt iparág s így az ország sem tudott profitálni.
Idén szeptemberben a venezuelai olajexport átlagosan napi 1,09 millió hordót ért el, ez 2020 februárja óta a legmagasabb havi szint a PDVSA szállítási adatai és dokumentumai szerint úgy, hogy az olajipar elleni szankciók 2019-ben jelentősen szigorodtak. Venezuela jelenleg csak a 21. helyen áll a világ olajtermelői rangsorában, termelését a következő években várhatóan megelőzi a szomszédos, feltörekvő Guyana (amellyel Venezuelának szintén konfliktusa van), valamint Argentína is.
Az ágazat rossz állapota ellenére az olajexport Venezuela fő bevételi forrása – bár Maduro elnök az elmúlt években a gazdaság diverzifikálására összpontosított, mégis, az ország külföldi bevételeinek legalább 95 százaléka olajeladásból származik.
A venezuelai kőolaj elsődleges vásárlója egyébként Kína, igaz, a Venezuelára érvényes szankciók miatt az oda irányuló export főként „szellemhajókkal” bonyolódik, melyek révén esély nyílik az olaj eredetének elfedésére és így a szankciók kikerülésére. Kína független finomítókon keresztül vásárolja a venezuelai olajat, amelyek így papíron nem köthetők a latin-amerikai országhoz.
Idegesen reagálna a piac, de nincs ok aggódni az olaárak miatt
Az ellentmondásos helyzet ellenére a houstoni székhelyű olajóriás, a Chevron jelenleg is működik Venezuelában – erre egyébként magának Donald Trumpnak kellett rábólintania, hiszen az amerikai elnök Venezuelával szemben következetes álláspontot képvisel, s jelzése szerint már a döntést is meghozta az esetleges további amerikai lépésekről (bár egyelőre nem ismert, a döntés milyen irányultságú). Ugyanakkor a Chevron csak igen korlátozott tevékenységet fejt ki a PDVSA-val közös termelési tevékenységben, melynek eredményeként a kitermelt olajat a Mexikói-öböl partvidékére szállítják.
Ebben a feszültséggel terhelt, a múltban és a jelenben is egyaránt ellentmondásos helyzetben adódik a kérdés, hogy milyen hatása lehet a kőolajárakra egy esetleges eszkalációnak Venezulában, várható az árak, és azon keresztül a kőolajipari termékek árának emelkedése?
A jelenleg belátható, valószínűsíthető válasz az, hogy: nem. Több tényező tart ugyanis ellent annak, hogy a kőolajárak egy esetleges megugrást követően fék nélkül szabaduljanak el. Azaz Venezuela nemigen lesz „a második Hormuz”, utalva Irán világviszonylatban egyékbént az olajkereskedelemben sokkal fontosabb tengerszorosának jelentőségére.
- A kőolajpiacot egyelőre jelentős túlkínálat mozgatja, mely tartósnak ígérkezik, ez segít alacsonyan tartani az olajárakat – részletesen a kérdést az Origón ebben a cikkben jártuk körbe;
- a venezuelai kőolajtermelés világpiachoz való hozzájárulása igen csekély, a fentebb bemutatott, növekvő kitermelés ellenére még mindig messze van attól, amit pusztán a tartaléka mérete alapján elérhetne – mértéke nem éri el jelenlleg az 1 százalékot sem, így ha mélyülne a térségbeli feszültség, a piac rövid távú idegességen túl valószínűleg nem tulajdonítana annak nagy jelentőséget.
S ne feledjük: az amerikai haderő nem Venezuela ellen, hanem az ottani drogipar felszámolására, vagy legalábbis megroppantására készülhet fel jelenleg.
A kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó létesítmények, például leszállópályák vagy laboratóriumok elleni elszigetelt támadásoknak minimális hatásuk lenne az árakra
– mondta Francisco Monaldi, a Rice Egyetem Baker Közpolitikai Intézetének latin-amerikai energiapolitikai igazgatója. „A piac gyorsan elnyelné ezt a hatást” – tette hozzá az elemző.
Egy új geopolitikai gócpont kialakulása persze gazdasági szempontból sem jó ómen, a piacok szereplők pedig mindig aggódva figyelik ilyenkor a fejleményeket, és ez a karibi helyzet kapcsán sincs másként (az orosz Novorosszijszk elleni támadásról pedig nem is beszélve, ami egy fennálló háborúban történt meg, két napra megbénítva az ottani olajipari feladatok ellátását). Bármilyen irányba is haladjon tovább a most előállt helyzet, önmagában azonban nem eredményez európai kőolaj-, s így üzemanyag-drágulást.