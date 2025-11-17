Égető kérdés: mennyiért fogunk tankolni, ha az amerikaiak lebombázzák a venezuelai drogipart?

Már a karibi térségben tartózkodik a világ legnagyobb hadihajója, az Egyesült Államok Gerald R. Ford nevű repülőgép-hordozó, azért, hogy támogassa a latin-amerikai kábítószer-csempészet elleni fellépést. De nem csak a hatalmas, egyes kisebb országok haderejénél önmagában erősebb hadihajó vonul fel a térségben: az Egyesült Államok évtizedek óta nem mozgósított akkora haderőt a térségben, mint most. A katonai, haditengerészeti erők több csapást is végrehajtottak feltételezett kábítószer-csempészek ellen. S miközben a kábítószer-kereskedők elleni katonai fellépés heves belföldi és nemzetközi vitákat is kivált, megjelent a félelem attól, hogy milyen gazdasági hatásai lehetnek annak, ha a helyzet esetleg eszkalálódik. Venezuela ugyanis a világ egyik legnagyobb kőolajtartalékával rendelkező országa.

A venezuelai állami olajvállalat leányvállalatához tartozó töltőállomás (illusztráció)

Fotó: Wikipedia Commons

Venezuela mozgósít, és félti kőolaját

Az Egyesült Államok jelentős katonai erejének térségbeli összevonása miatt a venezuleai kormány katonai és polgári mozgósítást rendelt el, és az ország élén álló Nicolás Maduro elnök arról beszél, hogy az egész régiót súlyos válság ragadhatja magával, ha Washington az erődemonstráción túl további katonai lépéseket tesz. Caracas eközben azt is pedzegetni kezdte: az erőteljes amerikai katonai jelenlét a venezuelai kőolajkincs-tartalékok megszerzését készíti elő, aminek megtörténte végképp átformálná a latin-amerikai geopolitikai és gazdasági viszonyokat, állandósítva a krízist.

Venezuelának van miért aggódnia: az ország rendelkezik a Föld jelenleg legnagyobbnak számító ismert kőolajtartalékával, ami nagyjából 300 milliárd hordónak felel meg.

Nem Szaúd-Arábia, nem Oroszország, s nem is az Egyesült Államok őrzi tehát a legnagyobb olajkincset, hanem egy olyan ország, amely viszont évtizedek óta képtelen arra, hogy a hatalmas ásványkincs készletre alapozva, ha nem is tejjel-mézzel folyó Kánaánná, de legalább prosperáló, biztonságot nyújtó állammá váljon. Venezuela olajipara ugyanis évtizedek óta senyved az alulfinaszírozottságtól, az elégtelen beruházások hatásaitól, a rossz gazdálkodás és a korrupció átkaitól. Abszurd, de mint az Origo megírta, 2024 tavaszán újra üzemanyaghiány alakult ki a kőolajban gazdag országban, azért, mert Venezuelának nincs elegendő finomítókapacitása saját szükségleteinek kielégítésére sem. Eközben az az Egyesült Államok – képletesen szólva, legalábbis egyelőre – kopogtat az ajtaján a világ legnagyobb hadihajójával, amelyet kalandos múlt köt a venezuelai olajiparhoz.