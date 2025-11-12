Hírlevél

Luxusvonat luxusáron: több tízmillió forintba kerül egyetlen éjszaka

Egy gyönyörű luxusvonatot már sokadszor választották Európa legjobbjává. A Venice Simplon-Orient-Express az előkelőség megtestesítője, amit az árak is tükröznek: a legdrágább lakosztályra több tízmillió forintért lehet jegyet váltani, de még az olcsóbb opciók is éjszakánként milliós nagyságrendű összegbe kerülnek. Közép-Európában számos útvonalon közlekedik, ezek egyike Budapestre vezet.
Egy gyönyörű vonatot választottak a legjobb luxusvonatnak Európában. A Venice Simplon-Orient-Express nyerte el a kontinensünk első számú luxusvonatának járó díjat a World Travel Awards díjátadón.

VeniceSimplon-Orient-Express, Venice Simplon-Orient-Express The art deco bar lounge wagon of the train Belmond Venice Simplon Orient Express luxury train. An icon of art deco design. Rekindle the romance of the rails as you travel between Europe’s most captivating cities. The Venice Simplon-Orient-Express, or VSOE, is a private luxury train service from London to Venice and other European cities. It is currently owned by Belmond, which operates 45 luxury hotels, restaurants, tourist trains and river cruises in 24 countries. It was agreed in December 2018 for the service to be acquired by LVMH
A Venice Simplon-Orient-Express lett Európa luxusvonata
Fotó: Northfoto - Sergi Reboredo

Az Express kiemeli: a Venice Simplon-Orient-Express három, az Egyesült Királyságban működő Belmond vonatot (Britannic Explorer, British Pullman és Royal Scotsman), valamint egy spanyolországi (El Transcantábrico Gran Lujo), egy olaszországi (La Dolce Vita Orient Express) és egy európai (Golden Eagle Danube Express) vonatot előzött meg. 

2011 óta minden évben elnyeri a díjat, ráadásul idén jelölték a világ vezető luxusvonata díjra is. 

Közép-Európában 42 útvonalon közlekedik, amelyek közül sok Párizsból indul, és a célállomás Portofino, Isztambul, Budapest, Prága, Firenze vagy Bécs. Csalogató lehetőség a Brüsszel-Verona és az Amszterdam-Velence közötti járat is.

A vonat aprólékos műgonddal felújított, 1920-as évekbeli étkezőkocsikból áll, amelyekből az út során pazar kilátás nyílik többek között a Ligur-tengerre, az ausztriai hegyekre és sok romantikus városra.

VeniceSimplon-Orient-Express, Venice Simplon-Orient-Express Passengers of Belmond Venice Simplon Orient Express luxury train stoped at Venezia Santa Lucia railway station the central railway station in Venice Italy. An icon of art deco design. Rekindle the romance of the rails as you travel between Europe’s most captivating cities. The Venice Simplon-Orient-Express, or VSOE, is a private luxury train service from London to Venice and other European cities. It is currently owned by Belmond, which operates 45 luxury hotels, restaurants, tourist trains and river cruises in 24 countries. It was agreed in December 2018 for the service to be acquired by LVMH
Aprólékos műgonddal felújított, 1920-as évekbeli étkezőkocsikból áll
Fotó: Northfoto - Sergi Reboredo

Venice Simplon-Orient-Express: csillagászati jegyárak

A vonaton többféle szállástípus közül lehet választani. A legelőkelőbb a L’Observatoire, egy kizárólagos használatú teljes kocsi, teaszobával, márvány fürdőszobával és 24 órás szervizszolgáltatással. 

Mindez éjszakánként 80 ezer fontba, azaz körülbelül 35 millió forintba kerül.

Vannak grand lakosztályok (fejenként 11.180 font/4,9 millió forint), lakosztályok (fejenként 8785 font/3,8 millió forint) és történelmi kabinok (fejenként 3530 font/1,5 millió forint) is. 

A grand lakosztályok és a lakosztályok saját fürdőszobával rendelkeznek, ezzel szemben a kabinoknál egy közös fürdőszoba áll rendelkezésre, minden hálókocsiban egy jut a nyolc kabinra. A reggelit a kabinban vagy az étkezőkocsikban is felszolgálják.

VeniceSimplon-Orient-Express, Venice Simplon-Orient-Express A waiter serves breakfast in one of the single compartment inside the train Belmond Venice Simplon Orient Express luxury train near Paris An icon of art deco design. Rekindle the romance of the rails as you travel between Europe’s most captivating cities. The Venice Simplon-Orient-Express, or VSOE, is a private luxury train service from London to Venice and other European cities. It is currently owned by Belmond, which operates 45 luxury hotels, restaurants, tourist trains and river cruises in 24 countries. It was agreed in December 2018 for the service to be acquired by LVMH
A reggelit a kabinban vagy az étkezőkocsikban is felszolgálják
Fotó: Northfoto - Sergi Reboredo

Az ebéd három fogásból áll, helyi alapanyagokból készült frissen készült ételekből, melyeket a sommelier választ ki, és egy üveg bort szolgálnak fel hozzá.

Délután uzsonna, kora este pedig aperitifek várják a vendégeket. Ezután következik a háromfogásos vacsora, majd italok a nagy bárkocsiban. 

De lehetőség van éjféli villásreggelire is, homártekerccsel, szarvasgombás klubszendvicsekkel és pezsgővel. 

A Venice Simplon-Orient-Expressen egy Velencéből Párizsba tartó egy éjszakás út 3530 fontba, míg egy öt éjszakás út Párizsból Isztambulba 18.050 fontba, azaz kb. 7,9 millió forintba kerül.

 

 

 

