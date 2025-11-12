Luxusvonat luxusáron: több tízmillió forintba kerül egyetlen éjszaka

Egy gyönyörű vonatot választottak a legjobb luxusvonatnak Európában. A Venice Simplon-Orient-Express nyerte el a kontinensünk első számú luxusvonatának járó díjat a World Travel Awards díjátadón.

A Venice Simplon-Orient-Express lett Európa luxusvonata

Fotó: Northfoto - Sergi Reboredo

Az Express kiemeli: a Venice Simplon-Orient-Express három, az Egyesült Királyságban működő Belmond vonatot (Britannic Explorer, British Pullman és Royal Scotsman), valamint egy spanyolországi (El Transcantábrico Gran Lujo), egy olaszországi (La Dolce Vita Orient Express) és egy európai (Golden Eagle Danube Express) vonatot előzött meg.

2011 óta minden évben elnyeri a díjat, ráadásul idén jelölték a világ vezető luxusvonata díjra is.

Közép-Európában 42 útvonalon közlekedik, amelyek közül sok Párizsból indul, és a célállomás Portofino, Isztambul, Budapest, Prága, Firenze vagy Bécs. Csalogató lehetőség a Brüsszel-Verona és az Amszterdam-Velence közötti járat is.

A vonat aprólékos műgonddal felújított, 1920-as évekbeli étkezőkocsikból áll, amelyekből az út során pazar kilátás nyílik többek között a Ligur-tengerre, az ausztriai hegyekre és sok romantikus városra.

Fotó: Northfoto - Sergi Reboredo

Venice Simplon-Orient-Express: csillagászati jegyárak

A vonaton többféle szállástípus közül lehet választani. A legelőkelőbb a L’Observatoire, egy kizárólagos használatú teljes kocsi, teaszobával, márvány fürdőszobával és 24 órás szervizszolgáltatással.

Mindez éjszakánként 80 ezer fontba, azaz körülbelül 35 millió forintba kerül.

Vannak grand lakosztályok (fejenként 11.180 font/4,9 millió forint), lakosztályok (fejenként 8785 font/3,8 millió forint) és történelmi kabinok (fejenként 3530 font/1,5 millió forint) is.

A grand lakosztályok és a lakosztályok saját fürdőszobával rendelkeznek, ezzel szemben a kabinoknál egy közös fürdőszoba áll rendelkezésre, minden hálókocsiban egy jut a nyolc kabinra. A reggelit a kabinban vagy az étkezőkocsikban is felszolgálják.

Fotó: Northfoto - Sergi Reboredo

Az ebéd három fogásból áll, helyi alapanyagokból készült frissen készült ételekből, melyeket a sommelier választ ki, és egy üveg bort szolgálnak fel hozzá.

Délután uzsonna, kora este pedig aperitifek várják a vendégeket. Ezután következik a háromfogásos vacsora, majd italok a nagy bárkocsiban.

De lehetőség van éjféli villásreggelire is, homártekerccsel, szarvasgombás klubszendvicsekkel és pezsgővel.

A Venice Simplon-Orient-Expressen egy Velencéből Párizsba tartó egy éjszakás út 3530 fontba, míg egy öt éjszakás út Párizsból Isztambulba 18.050 fontba, azaz kb. 7,9 millió forintba kerül.