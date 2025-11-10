A Nestlé Hungária Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt bébiétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

A Nestlé Hungária Kft. az általuk forgalmazott Nestlé Pizsama Hami Kekszes, folyékony gabonás bébiétel 2x200 ml megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte.

Az érintett bébiétel termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Nestlé Pizsama Hami Kekszes, folyékony gabonás bébiétel

Kiszerelés: 2x200 ml

Minőségmegőrzési idő: 2026.06.12.

Tétel azonosító: L51630742F2

Forgalmazó: Nestlé Hungária Kft.

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el! A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság nyomonköveti.