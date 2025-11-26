Nagy baj van: több tízezer orrspray-t hívnak vissza

A visszahívással érintett orrspray a 45 ml-es (1,5 unciás) Walgreens sóoldatos orrspray xilitollal, ebből hívnak vissza a gyártási számmal azonosított, több mint 41 000 darabot – írja a Fox Business.

A Walgreens szóvivője nyilatkozatában azt közölte a portállal, hogy a beszállítók az FDA iránymutatása által önkéntes visszahívást kezdeményeztek a xilitolos sóoldatos orrspray-re vonatkozóban. Ezt óvatosságból, megelőzési céllal tették - jelezte a szóvivő.

A visszahívott termékek a következő tételszámokkal és lejárati dátumokkal azonosíthatók:

tételszám: 71409 — lejárati dátum: 2027.02.28.

tételszám: 71861 — lejárati dátum: 2027.08.31.

Az FDA szerint az érintett spray-ket az ország egész területén értékesítették a Walgreens üzleteiben. A Walgreens egy amerikai gyógyszertár-hálózat, az Egyesült Államokban mintegy 8 700 egységgel rendelkezik.

A vállalati szóvivő ugyanakkor azt is közölte, hogy a visszahívással érintett termékeket a vásárlóknak nem szabad felhasználniuk, azokat vissza kell vinniük a vásárlás helyére, a termék vételárát visszakapják.

A hatóságok egyelőre nem közöltek arról részleteket, milyen módon válhattak szennyezetté az érintett orrspray-k.

Az FDA besorolásában a visszahívásra kiadott, II. osztályú szint a második legmagasabb kockázati szintet jelenti a besorolásban, ugyanakkor a visszahívás önkéntes beszállítói művelet, nem hatósági elrendelésre történt.

Az FDA szerint II. fokozatú visszahívást akkor adnak ki, ha egy potenciálisan szennyezett terméknek való kitettség vagy annak használata „átmeneti vagy orvosilag visszafordítható káros egészségügyi következményeket okozhat”. A besorolás akkor is alkalmazható, ha „a súlyosan káros egészségügyi következmények valószínűsége csekély”.

Az influenzaszezon kezdetével az orrspray-k és hasonló készítmények használata gyakoribbá válik a lakosság körében. Az Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványügyi Központja (CDC) már augusztusban kiadta az idei influenzaszezonra vonatkozó irányelveiket, amelyekben azt javasolják, hogy minden hat hónapos vagy annál idősebb személy kapja meg az influenza elleni védőoltást. A CDC megjegyzi, hogy „a védőoltás különösen fontos” azok számára, akiknél nagyobb a kockázata az influenza súlyos szövődményeinek.