Brutálisan sokba fog fájni, ha nem téliesítjük a vízhálózatot és a vízórát

A szélsőséges, gyorsan változó időjárás miatt tanácsos idejében felkészülni, és téliesíteni az ingatlanok ivóvízhálózatát. Érdemes rászánni az időt, hiszen ha a nagy hideg megrongálja a vízmérőt, az elfolyt víz és az eszköz cseréjének költsége is a felhasználót terheli - hívja fel a figyelmet a DVR Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt.)



A vízmérő és a vízhálózat téliesítés fontos, mert ha elfagy, sokba fog kerülni/Fotó: Unplash

A vízhálózat téliesítése azért fontos, mert megakadályozza, hogy a csövekben lévő víz megfagyjon, ez ugyanis repedést vagy csőtörést okozhat. A fagyott víz térfogata megnő, így könnyen szétfeszíti a vezetékeket és a szerelvényeket. A felengedés után ez komoly vízszivárgáshoz, károkhoz és költséges javításokhoz vezethet. A téliesítés védi a vízmérőt, a kültéri csapokat és az öntözőrendszert is, biztosítva, hogy tavasszal gond nélkül újra használhatók legyenek.

Ha elfagy a vízmérő, sokban lesz a csere

A vállalat közölte, jelenleg 64 770 forintba kerül a legkisebb, 15 mm-es átmérőjű vízmérő cseréje, vagyis legalább ekkora összeggel kell számolniuk az óvatlan felhasználóknak. De ezt még tovább növeli a meghibásodás miatt elfolyt ivóvíz díja, ami tetemes költség is lehet.

A DRV Zrt. azt javasolja felhasználóinak, hogy víztelenítsék a nem lakott ingatlanjaik házi ivóvízhálózatát, a kültéri vízaknát, a kerti csapot és az öntözőberendezést. Utóbbiakat a lakott ingatlanoknál is célszerű vízteleníteni.

Az akna téliesítése is fontos

A vízmérőakna téliesítése pedig nyaralóknál és a télen lakott ingatlanoknál is tanácsos.