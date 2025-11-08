Hírlevél

Rendkívüli!

Úgy elküldték Zelenszkijt melegebb éghajlatra, hogy csak nyekkent

MVM

Nagy bejelentés az MVM-től: megvan, mikortól érkezhet amerikai nukleáris fűtőanyag Paksra

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Az MVM Csoport és a Westinghouse mérföldkőnek számító nukleáris üzemanyag-beszerzési megállapodást kötött, összefüggésben a magyar kormánydelegáció Washingtonban folytatott tárgyalásainak eredményeivel. A megállapodás értelmében az amerikai Westinghouse partnerként hosszú távú, stabil ellátást biztosít a Paksi Atomerőmű számára Európában gyártott VVER üzemanyaggal.
MVMWestinghouseüzemanyagpaksi atomerőműenergia

A rezsicsökkentés megvédése, az olcsó kőolaj és földgáz további beszerzésének biztosítása mellett a nukleáris energia hasznosításának kérdésében is több fontos eredmény született Donald Trump és Orbán Viktor csúcstalálkozójával összefüggésben (röviddel a Paks II.-re vonatkozó megállapodások után). Ezek sorába illeszkedik az, hogy az MVM Csoport és a Westinghouse Electric Company 2025. november 7-én szerződést kötött a hazai nukleáris üzemanyag-ellátás diverzifikálása érdekében. A megállapodás értelmében az amerikai partner hosszú távú, stabil ellátást biztosít a Paksi Atomerőmű számára Európában gyártott VVER üzemanyaggal. A Westinghouse az engedélyezési folyamatok függvényében 2028-tól szállíthat VVER-440 üzemanyagot Magyarországra.

Paks, 2024. szeptember 22.Az áradó Duna a Paksi Atomerőműnél 2024. szeptember 22-én, westinghouse
A Westinghouse is szállíhat nukleáris fűtőanyagot a paksi atomerőműbe az MVM-mel kötött megállapodás keretében
Fotó: MTI/Jánossy Gergely

Hosszú távra szól az MVM és a Westinghouse megállapodása

„A Westinghouse-szal kötött megállapodásunk egyértelmű válasz napjaink kihívásaira, amivel tovább erősítjük Magyarország első számú alaperőművének szerepét a hazai energiaellátásban. A Paksi Atomerőmű működése ezzel a stratégiai jelentőségű lépéssel biztonságosabbá és rugalmasabbá válik. 

A diverzifikált üzemanyag-beszerzés csökkenti a külső kitettségeket, kiszámíthatóságot és megfizethető energiát jelent a családok és a vállalati ügyfelek számára

– tudatta a megállapodás kapcsán Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója.

„Alig várjuk, hogy VVER üzemanyagunkat a Paksi Atomerőműbe szállíthassuk, és együttműködhessünk Magyarországgal üzemanyag-diverzifikációs céljainak megvalósításában. Ezzel a szerződéssel elmondható, hogy mostantól Európa összes VVER-üzemeltetőjét kiszolgáljuk, segítve őket ellátásbiztonságuk növelésében” – mondta Tarik Choho, a Westinghouse nukleáris üzemanyag kereskedelemért felelős elnöke.

A Paksi Atomerőműben 4 darab VVER-440/213 típusú reaktor működik, ezek a nyomott vizes reaktorok (PWR) csoportjába tartoznak. Eredeti, névleges villamos teljesítményük 440 megawatt volt, ez azonban mára – a fejlesztéseknek köszönhetően – 500 megawatt fölé nőtt. Ma az atomerőmű elektromos összteljesítménye 2026,6 megawatt, a reaktorok hőteljesítménye pedig 1485 megawatt.

Az MVM Csoport egyik alapvető feladata, hogy Magyarország energiaellátásának stabilitását megőrizze, és ellátásbiztonságát tovább fejlessze. Ebben elsőrangú partner lesz a Westinghouse, amely komoly üzemanyag-gyártási és -kereskedelmi tevékenysége az MVM számára is biztosíték. 

A Westinghouse fűtőkazettáit helyezik le egy finnországi atomerőműbe:

A vállalat többek között cseh, szlovák, bolgár és finn atomerőművekkel is kereskedelmi kapcsolatban áll.

A Westinghouse az amerikai kormány stratégiai partnere a nukláris energia hasznosításában, emellett egyik fő technológiai beszállítója.

 

