Nagy bejelentés az MVM-től: megvan, mikortól érkezhet amerikai nukleáris fűtőanyag Paksra

A rezsicsökkentés megvédése, az olcsó kőolaj és földgáz további beszerzésének biztosítása mellett a nukleáris energia hasznosításának kérdésében is több fontos eredmény született Donald Trump és Orbán Viktor csúcstalálkozójával összefüggésben (röviddel a Paks II.-re vonatkozó megállapodások után). Ezek sorába illeszkedik az, hogy az MVM Csoport és a Westinghouse Electric Company 2025. november 7-én szerződést kötött a hazai nukleáris üzemanyag-ellátás diverzifikálása érdekében. A megállapodás értelmében az amerikai partner hosszú távú, stabil ellátást biztosít a Paksi Atomerőmű számára Európában gyártott VVER üzemanyaggal. A Westinghouse az engedélyezési folyamatok függvényében 2028-tól szállíthat VVER-440 üzemanyagot Magyarországra.

Fotó: MTI/Jánossy Gergely

Hosszú távra szól az MVM és a Westinghouse megállapodása

„A Westinghouse-szal kötött megállapodásunk egyértelmű válasz napjaink kihívásaira, amivel tovább erősítjük Magyarország első számú alaperőművének szerepét a hazai energiaellátásban. A Paksi Atomerőmű működése ezzel a stratégiai jelentőségű lépéssel biztonságosabbá és rugalmasabbá válik.

A diverzifikált üzemanyag-beszerzés csökkenti a külső kitettségeket, kiszámíthatóságot és megfizethető energiát jelent a családok és a vállalati ügyfelek számára

– tudatta a megállapodás kapcsán Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója.

„Alig várjuk, hogy VVER üzemanyagunkat a Paksi Atomerőműbe szállíthassuk, és együttműködhessünk Magyarországgal üzemanyag-diverzifikációs céljainak megvalósításában. Ezzel a szerződéssel elmondható, hogy mostantól Európa összes VVER-üzemeltetőjét kiszolgáljuk, segítve őket ellátásbiztonságuk növelésében” – mondta Tarik Choho, a Westinghouse nukleáris üzemanyag kereskedelemért felelős elnöke.

Az MVM Csoport egyik alapvető feladata, hogy Magyarország energiaellátásának stabilitását megőrizze, és ellátásbiztonságát tovább fejlessze. Ebben elsőrangú partner lesz a Westinghouse, amely komoly üzemanyag-gyártási és -kereskedelmi tevékenysége az MVM számára is biztosíték.