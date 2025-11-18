Járatokat sűrít és új útvonalakat is repül a Wizz Air, de a nagy távolságú járatokra még várni kell

Folytatja kapacitásainak bővítését a Wizz Air, miközben javultak a vállalat pontosságra vonatkozó mérőszámai. Új útvonalakat és komoly járatsűrítéséket repül illetve vezet be a magyar légitársaság, a vadonatúj csúcsgépekkel, az Airbus XLR-jeivel való indiai vagy épp észak-amerikai utazásokra azonban még évekig nem érdemes számítani. Váradi József, a vállalat vezérigazgatója tartott sajtótájékoztatót.
Közel ezer útvonalat repül a Wizz Air
Már 910 útvonalat repül a Wizz Air Európában, valamint Észak-Afrikában és a Közel-Keleten, a márkához tartozó vállalatok több mint 9500 munkavállalót foglalkoztatnak. A társaság flottájában 249 gép van, ennek 70 százaléka a legújabb technológiákat megjelenítő Airbus - ismertette Váradi József a sajtótájékoztatón. Az elnök-vezérigazgató az idei évre várt eredmények, valamint az első fél év értékelése kapcsán az alábbiakat is megosztotta:
- Idei várakozásaik szerint 2025-ben 72 millió utast szállítanak összesen 16 országban.
- Jelentős forgalmi erősödést látnak a közép-kelet-európai régióban, ezt a tuzlai bázis újraindulása, Kisinyov újbóli repülése, valamint a Varsó-Modlin repülőtérre való, most esedékes járatindítás is mutatja.
- Az első félévben 9,8 százalékkal nőtt a szállított utasok száma, a bevétel 9 százalékkal emelkedett, bár ezen eredmények ellenére Váradi úgy vélte, a hatékonyság még növelhető, utalva arra, hogy a vállalat gépeinek még jobb kihasználtságára törekednek.
S ami az utasoldalon talán a legfontosabb: a vállalat 21 százalékkal javította pontosságát, ez a járatindításra lefordítva azt jelenti, hogy a járatok csaknem 75 százaléka a menetrendhez képest legfeljebb 15 percen belül elindult. Eközben az ún. megcsúszott indulások száma (aminek számos oka lehet az időjárástól kezdve a műszaki problémákig vagy a légtér forgalmának irányító oldalán jelentkező gondokig) 39 százalékkal csökkent.
Váradi arról is beszélt, hogy megítélésük szerint a Wizz Air-nek lényegében sikerül betölteni a nemzeti légitársaság szerepét. Ezt az is alátámasztja, hogy munkavállalóinak mintegy 40 százaléka, azaz kb. 4000 ember Magyarországon dolgozik, és a csoport napi, operatív működtetését is Budapestről látják el.
Aa vállalat jelentősége túlmutat a légi személyszállítás feladatin, a társadalomba ennél mélyebben beágyazódott a Wizz Air - fogalmazott a vezérigazgató, aki azt is mondta, örömmel teljesítenek minden olyan eseti kérést a légi közlekedésben, ami képességig és lehetőségeik alapján érkezik hozzájul.
Megtiszteltetésnek vesszük, ha a kormány minket kér fel különjárat biztosítására
– mondta Váradi József annak kapcsán, hogy nemrég a magyar kormányzati delegáció Orbán Viktor vezetésével a Wizz Air által biztosított, menetrenden kívüli járaton jutott el Washingtonba a kormányzati tárgyalásokra.
Váradi József szerint a Covid-19 utáni visszaépülés „nagyjából sikerült”, évente kétszámjegyű növekedést tud felmutatni a vállalat. Sőt: 75-80 százalékkal több utast visznek most, mint a Covid-19 előtti években, ez az iparági átlag felett van, miközben Budapesten világszínvonalú kiképzőközpontot működtet a vállalat. (A képzőközpontban tett látogatásról készült cikkünket itt találja az Origón.)
S ha már Magyarország: hazánkból jelenleg 74 útvonalat repül a társaság 34 országba. Váradi szerint szeretnék elérni, hogy az útvonalat száma kerek legyen, a cél a 100 repült útvonal elérése. Ehhez most is rendelkezésre áll az évi 8 millió üléskapacitás, ami viszont jövőre a 9 milliót is megközelítheti.
A növekedés dinamikus, de a közvetlen indiai járatra még várni kell
A Wizz Air tartani kívánja a most látható, az iparágit meghaladó növekedési ütemet (ezt némileg visszafogja a hajtóművek jelenleg is zajló gyártói átvizsgálási programja, de a cégvezető szerint már „látni a fényt az alagút végén”, azaz idén még 35, jövőre már csak 25 gépet kell földön tartani emiatt). Ennek érdekében és az utasigényekre válaszolva a Wizz Air több, részben új, részben korábban repült útvonal visszaállítását, valamint jelentős járatsűrítéseket jelentett be Budapestről:
- még idén decembertől repülik Tallint;
- jövő márciusban indulnak a Legóról ismert dániai Billundba a járatok, és visszaáll a közvetlen szkopjei összeköttetés is;
- tavasztól indulnak a bergeni járatok (heti háromszori gyakorisággal), majd indul Rimini és Lamezia Terme repülése is.
Várható, hogy hamarosan a varsói járatok számát is növelik, a marokkói Marrákeshbe is a jelenleginél többször indítanak gépet, és jelentősen sűrik a bakui, bilbaóo, madridi, tel avivi járataik számát is.
„Messze piacvezetők vagyunk 38 százalékos piaci részesedéssel” – fogalmazott Váradi a Wizz Air magyarországi polgári légi közlekedésben betöltött súlyára utalva, kitérve arra is, hogy tavasszal a tizennyolcadik repülőgép is megérkezik Magyarországra, ezzel a vállalat az említett évi 9 millió székes kapacitás közelébe kerül. „A hat új útvonallal, a sűrűbb járatokkal és a mintegy egymillió további férőhellyel az eddigi legnagyobb kapacitással vágunk neki a jövő évnek, tovább erősítve ezzel elköteleződésünket Magyarország iránt, mint az ország de facto nemzeti légitársasága” - mondta Váradi József.
A sajtótájékoztató egyik legérdekesebb, legtöbb kérdést kiváltó témája az Airbus nagy hatótávú, XLR típusú gépeinek érkezésére vonatkozott. Ezen gépek jelentőségéről, potenciális piacformáló szerepükről az Origo is több alkalommal írt, így arról is, hogy ezen gépekkel akár közvetlen, indiai célállomásra tartó repülések is kivitelezhetővé válnak.
Váradi József azt mondta, „flottaátrendezést” hajt végre a vállalat, aminek részeként újratárgyalták az Airbus-szal kötött megállapodást. Ebben új fejlemény, hogy az XLR típusú gépek bevezetésének programját Váradi szerint szűkítették. Az Origo kérdésére válaszolva Váradi József azt mondta, hogy az XLR gépekkel való repülések egyelőre nincsenek napirenden, legalább két évig halasztották ezeket. Ennek oka, hogy a gépek hajtóműveit megfelelően fel kell készíteni a sivatagi környezetben való működtetésre.
Ezért az eredetileg 47 XLR gépre szóló megállapodást is átalakították, a típusból 11 érkezik majd, a további 36 gép pedig a rendkívül korszerű, de kontinentális hatótávú Neo-családból fog érkezni. A 11 XLR típusú gép várhatóan a brit divízióhoz fog tartozni.
Cikkünk második oldalán táblázatban foglaltuk össze a Wizz Air új, Budapestről repült útvonalait, járatsűrítéseit. Lapozzon!