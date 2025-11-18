Járatokat sűrít és új útvonalakat is repül a Wizz Air, de a nagy távolságú járatokra még várni kell

Folytatja kapacitásainak bővítését a Wizz Air, miközben javultak a vállalat pontosságra vonatkozó mérőszámai. Új útvonalakat és komoly járatsűrítéséket repül illetve vezet be a magyar légitársaság, a vadonatúj csúcsgépekkel, az Airbus XLR-jeivel való indiai vagy épp észak-amerikai utazásokra azonban még évekig nem érdemes számítani. Váradi József, a vállalat vezérigazgatója tartott sajtótájékoztatót.

További növekedési tervek a Wizz Air-nél, érkezik az újabb repülőgép is (illusztráció)

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Közel ezer útvonalat repül a Wizz Air

Már 910 útvonalat repül a Wizz Air Európában, valamint Észak-Afrikában és a Közel-Keleten, a márkához tartozó vállalatok több mint 9500 munkavállalót foglalkoztatnak. A társaság flottájában 249 gép van, ennek 70 százaléka a legújabb technológiákat megjelenítő Airbus - ismertette Váradi József a sajtótájékoztatón. Az elnök-vezérigazgató az idei évre várt eredmények, valamint az első fél év értékelése kapcsán az alábbiakat is megosztotta:

Idei várakozásaik szerint 2025-ben 72 millió utast szállítanak összesen 16 országban.

Jelentős forgalmi erősödést látnak a közép-kelet-európai régióban, ezt a tuzlai bázis újraindulása, Kisinyov újbóli repülése, valamint a Varsó-Modlin repülőtérre való, most esedékes járatindítás is mutatja.

Az első félévben 9,8 százalékkal nőtt a szállított utasok száma, a bevétel 9 százalékkal emelkedett, bár ezen eredmények ellenére Váradi úgy vélte, a hatékonyság még növelhető, utalva arra, hogy a vállalat gépeinek még jobb kihasználtságára törekednek.

S ami az utasoldalon talán a legfontosabb: a vállalat 21 százalékkal javította pontosságát, ez a járatindításra lefordítva azt jelenti, hogy a járatok csaknem 75 százaléka a menetrendhez képest legfeljebb 15 percen belül elindult. Eközben az ún. megcsúszott indulások száma (aminek számos oka lehet az időjárástól kezdve a műszaki problémákig vagy a légtér forgalmának irányító oldalán jelentkező gondokig) 39 százalékkal csökkent.

Váradi arról is beszélt, hogy megítélésük szerint a Wizz Air-nek lényegében sikerül betölteni a nemzeti légitársaság szerepét. Ezt az is alátámasztja, hogy munkavállalóinak mintegy 40 százaléka, azaz kb. 4000 ember Magyarországon dolgozik, és a csoport napi, operatív működtetését is Budapestről látják el.