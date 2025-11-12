Megvan, mikor nyit a sztárüzletlánc új magyar boltja

Miként arról az Origo korábban beszámolt, a Köki Terminálban nyitja meg új magyarországi üzletét a lengyel Wkruk, Európa egyik, Lengyelországban pedig a legrégebbinek számító ékszerkereskedő. Az 1840-ben alapított, többségében saját tulajdonú, kisebb arányban franchise-üzleteket működtető W.kruk a magyar főváros mellett több vidéki nagyvárosban is jelen van. Eddig nem volt ismert, mikor nyílik meg az új üzlet, most viszont az is kiderült: még idén, december elején vásárolhatnak már ott azok, akik ékszert keresnének például karácsonyi ajándékra.

A Wkruk idén december elején nyitja meg új magyarországi üzletét a Köki Terminálban

Fotó: Origo

Munkatársakat is keres a Wkruk

Az üzletnyitás ténye egy ideje már biztosnak tekinthető, mivel a Wkruk (vagy W.kruk) új üzlethelységének kialakítása már hetek óta zajlik. Most viszont egy frissebb, a leendő üzletet takaró falon megjelent plakát szerint az is kiderült, mikor nyílhat meg a bolt: az azon szereplő információk alapján 2025 december elején várható az új Wkruk üzlet megnyitása a Köki Terminálban.

A felhívás szerint a vállalat egyúttal munkatársak jelentkezését is várja az új üzletbe.

A Wkruk Lengyelország legrégebbi ékszerkereskedője, központja jelenleg Krakkóban van. A cég arany- és ezüstékszereket, vezető óramárkák termékeit, valamint kiegészítőket kínál vásárlóinak.

A vállalatot Poznańban alapították, az első ékszerkészítő műhelyben felhalmozott tudás eleinte generációról generációra szállt. A cég 1920-ben emelte be kínálatába a svájci óramárkákat is, 2004 óta a Rolex, 2020 óta a Patek Philippe kizárólagos képviselője a lengyel piacon.

A vállalat a VRG Capital Group részeként működik, Lengyelországban és Magyarországon mintegy 180 üzletből álló hálózattal (ebből 26 üzlet franchise rendszerben). A magyarországi leányvállalat a lengyel anyavállalaton keresztül kapcsolódik az ernyővállalati portfólióba.

A lengyel WKruk július elején kiadott tájékoztatása szerint jelentős akvizíciót hajtottak végre: megvásárolták a 45 üzletből és online áruházból álló Lilou hálózatot, melyet a márkanév alatt üzemeltetnek tovább.

Nagy a mozgás a Köki Terminálban

Nem a Wkruk az egyetlen vállalat, mely fantáziát lát a Kőbánya-Kispest közlekedési csomópontnál működő bevásárlóközpontban. Miként megírtuk, az elmúlt hónapokban több új kereskedelmi egység nyílt meg. Így például éttermet létesített ott a McDonald's, és a Simon's burger új éttermével szinte egy időben a Konzolvilág is újra fizikai üzlettel van jelen a plázában. Utóbbi vállalat rövid kihagyás után tért vissza a létesítménybe