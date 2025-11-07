Hírlevél

robotaxi

Különleges csodákat mutatott be a Tesla-gyilkos kínai gyártó

A kínai elektromos autógyártó cég, az Xpeng bejelentette, hogy jövőre elkezdi saját robotaxijának tesztelését Kantonban és más kínai városokban. Az Xpeng egy új humanoid robotot is bemutatott, amelynek tömeggyártását 2026 végére tervezik. A kínai vállalat technológiai fejlesztései az egyik fő riválisának számító Tesla példáját követik, és már nem pusztán elektromos autógyártó cégként kívánja pozicionálni magát.
robotaxiXpengTeslakínaihumanoid robot

A kínai elektromos autógyártó cég, az Xpeng robotaxi bevezetését tervezi jövőre, és mindjárt három modellt dob ​​piacra. A járművek a saját fejlesztésű, nagy teljesítményű „Turing” AI chipeket fogják használni.

Xpeng, He Xiaopeng, cofounder and chairman of Chinese electric vehicle maker Xpeng, speaks during AI Day press conference at its headquarter in Guangzhou, in southern China's Guangdong province on November 5, 2025. (Photo by Jade GAO / AFP)
He Xiaopeng, a kínai elektromos járműgyártó Xpeng társalapítója és elnöke sajtótájékoztatóján a cég kantoni központjában 2025. november 5-én
Fotó: JADE GAO / AFP

 

 

Az Alibaba partnerségre lép az Xpenggel a robotaxi terén digitális térképészeti leányvállalatán, az AutoNavin és az Amaps alkalmazáson keresztül, amely egy fuvarmegosztó portált is magában foglal. A jövő évben tervezik elkezdeni az önvezető taxik tesztelését Kantonban és más kínai városokban. Brian Gu, a cég társelnöke a CNBC-nek azt nyilatkozta, hogy a robotaxi meghódítja az egész világot, de időbe telik, amíg ez megvalósul.

Az Xpeng két kategóriába tartozó önvezető autót fog gyártani: egyrészt kereskedelmi célú önvezető járműveket, másrészt teljesen autonóm személyautókat.

Xpeng: lemaradásban a versenytársak mögött

Kínai versenytársai, köztük a Pony.ai, a WeRide és a Baidu, előrébb járnak ezen a téren, mert Kína egyes részein már bevezették az önvezető taxikat, és megkezdték a globális terjeszkedést is. A Tesla pedig idén indította el robotaxi programját Texas egyes részein.

A Tesla humanoid robotok iránti elkötelezettségéhez hasonlóan az Xpeng a napokban leleplezte saját verzióját, a második generációs Iron robotot, amelynek jövőre megindulhat a tömeggyártása. He Xiaopeng vezérigazgató a bemutatóhoz kapcsolódó előadásában kifejtette, egyelőre nem túl valószínű, hogy a humanoidok hamarosan háztartásokban is használhatók lesznek, emellett szerinte túl költséges a gyárakban alkalmazni őket, tekintettel a kínai munkaerő alacsony áraira. Ehelyett azokat kezdetben idegenvezetőként vagy értékesítési asszisztensként lehet használni.

A kínai gyártó mindezeken túl kifejlesztett egy repülő autót is, azonban a nagy rivális Tesla hasonló fejlesztése nagyobb nyilvánosságot kapott.

A 2014-ben alapított Xpeng, a világ egyik leginnovatívabb elektromosautó-gyártója szeptemberben hivatalosan megérkezett Magyarországra is.

A márka régiónkban egyidejűleg három piacon, a magyar mellett a horvát és a szlovén piacon vezeti be modelljeit, ahol – Magyarországhoz hasonlóan – az AutoWallis és a Salvador Caetano vegyesvállalata látja el az importőri feladatokat. A partnerség biztosítja a három országban az értékesítési, valamint teljes körű szervizhátteret – derül ki a cég közleményéből. 

 

