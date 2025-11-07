Különleges csodákat mutatott be a Tesla-gyilkos kínai gyártó

A kínai elektromos autógyártó cég, az Xpeng robotaxi bevezetését tervezi jövőre, és mindjárt három modellt dob ​​piacra. A járművek a saját fejlesztésű, nagy teljesítményű „Turing” AI chipeket fogják használni.

Az Alibaba partnerségre lép az Xpenggel a robotaxi terén digitális térképészeti leányvállalatán, az AutoNavin és az Amaps alkalmazáson keresztül, amely egy fuvarmegosztó portált is magában foglal. A jövő évben tervezik elkezdeni az önvezető taxik tesztelését Kantonban és más kínai városokban. Brian Gu, a cég társelnöke a CNBC-nek azt nyilatkozta, hogy a robotaxi meghódítja az egész világot, de időbe telik, amíg ez megvalósul.

Az Xpeng két kategóriába tartozó önvezető autót fog gyártani: egyrészt kereskedelmi célú önvezető járműveket, másrészt teljesen autonóm személyautókat.

Xpeng: lemaradásban a versenytársak mögött

Kínai versenytársai, köztük a Pony.ai, a WeRide és a Baidu, előrébb járnak ezen a téren, mert Kína egyes részein már bevezették az önvezető taxikat, és megkezdték a globális terjeszkedést is. A Tesla pedig idén indította el robotaxi programját Texas egyes részein.

A Tesla humanoid robotok iránti elkötelezettségéhez hasonlóan az Xpeng a napokban leleplezte saját verzióját, a második generációs Iron robotot, amelynek jövőre megindulhat a tömeggyártása. He Xiaopeng vezérigazgató a bemutatóhoz kapcsolódó előadásában kifejtette, egyelőre nem túl valószínű, hogy a humanoidok hamarosan háztartásokban is használhatók lesznek, emellett szerinte túl költséges a gyárakban alkalmazni őket, tekintettel a kínai munkaerő alacsony áraira. Ehelyett azokat kezdetben idegenvezetőként vagy értékesítési asszisztensként lehet használni.

A kínai gyártó mindezeken túl kifejlesztett egy repülő autót is, azonban a nagy rivális Tesla hasonló fejlesztése nagyobb nyilvánosságot kapott.

A 2014-ben alapított Xpeng, a világ egyik leginnovatívabb elektromosautó-gyártója szeptemberben hivatalosan megérkezett Magyarországra is.

A márka régiónkban egyidejűleg három piacon, a magyar mellett a horvát és a szlovén piacon vezeti be modelljeit, ahol – Magyarországhoz hasonlóan – az AutoWallis és a Salvador Caetano vegyesvállalata látja el az importőri feladatokat. A partnerség biztosítja a három országban az értékesítési, valamint teljes körű szervizhátteret – derül ki a cég közleményéből.