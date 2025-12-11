A mikro-, kis- és középvállalkozások adják a magyar gazdaság gerincét: a hazai cégek 99 százaléka a kkv-szektorhoz tartozik, és a foglalkoztatottak 72 százalékának biztosít megélhetést. A kormány ezért 2010 óta következetesen támogatja a kkv-kat adó- és adminisztrációcsökkentő intézkedésekkel, valamint célzott programokkal – emlékeztetett közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium, egyben indokolva a legutóbbi támogatások bevezetését is.
A vállalkozások finanszírozását segíti az októberben bevezetett fix 3 százalékos kkv hitel, valamint az „1+1” KKV Beruházás-élénkítő Program második üteme. Emellett a tavaly elindított Demján Sándor Program több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatja a hazai kkv-k beruházásait, hozzájárulva termelékenységük növeléséhez és méretugrásukhoz.
A háborús ellenszél ellenére a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésével újabb lépéseket tesz a vállalkozások terheinek csökkentésére. A 11 pontos adócsökkentési csomag a tényleges vállalkozói igényekre épül, és minden vállalati struktúra számára kedvező változásokat hoz.
A 11 pontos adócsökkentési program fő elemei:
- Emelkedik az alanyi áfamentesség értékhatára.
- Nő az egyéni vállalkozók költséghányada, csökkentve az adóalapot.
- Megszűnik a szocho adóalap-szorzó a főállású egyéni vállalkozóknál.
- Bővül a kisvállalati adó (KIVA) jogosulti köre.
- Adókedvezmények segítik a kármentesítési és tisztaipari beruházásokat.
- Támogatást kapnak az energetikai infrastrukturális beruházások.
- Emelkednek a kiskereskedelmi adó sávhatárai.
- Fél évvel eltolódik az üzemanyagok jövedéki adójának valorizációja.
- Emelkedik a társasági adóelőleg gyakoriságának értékhatára.
- Nőnek a mikrogazdálkodói egyszerűsített beszámolókészítés értékhatárai.
- Három intézkedés jelentősen csökkenti az egyéni vállalkozók adminisztrációs terheit.
A kormány célja változatlan: csökkenteni a vállalkozások terheit, ösztönözni a beruházásokat, megvédeni a munkahelyeket és erősíteni a magyar kkv-k versenyképességét. Magyarország adópolitikájának középpontjában továbbra is a családok, a munkavállalók és a hazai vállalkozások állnak.
A Tisza megszorítócsomagja 3700 milliárddal több adó beszedését célozza meg a magyar vállalkozásoktól. Egy ekkora brutális vállalkozási adóemelés tudatos leépítése a magyar vállalkozásoknak és a gazdaságnak.