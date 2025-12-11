A mikro-, kis- és középvállalkozások adják a magyar gazdaság gerincét: a hazai cégek 99 százaléka a kkv-szektorhoz tartozik, és a foglalkoztatottak 72 százalékának biztosít megélhetést. A kormány ezért 2010 óta következetesen támogatja a kkv-kat adó- és adminisztrációcsökkentő intézkedésekkel, valamint célzott programokkal – emlékeztetett közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium, egyben indokolva a legutóbbi támogatások bevezetését is.

A Demján Sándor Program mellé ezúttal 11 pontos könnyítést kaptak a vállalkozások

Fotó: Science Photo Library

A vállalkozások finanszírozását segíti az októberben bevezetett fix 3 százalékos kkv hitel, valamint az „1+1” KKV Beruházás-élénkítő Program második üteme. Emellett a tavaly elindított Demján Sándor Program több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatja a hazai kkv-k beruházásait, hozzájárulva termelékenységük növeléséhez és méretugrásukhoz.

A háborús ellenszél ellenére a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésével újabb lépéseket tesz a vállalkozások terheinek csökkentésére. A 11 pontos adócsökkentési csomag a tényleges vállalkozói igényekre épül, és minden vállalati struktúra számára kedvező változásokat hoz.

A 11 pontos adócsökkentési program fő elemei:

Emelkedik az alanyi áfamentesség értékhatára. Nő az egyéni vállalkozók költséghányada, csökkentve az adóalapot. Megszűnik a szocho adóalap-szorzó a főállású egyéni vállalkozóknál. Bővül a kisvállalati adó (KIVA) jogosulti köre. Adókedvezmények segítik a kármentesítési és tisztaipari beruházásokat. Támogatást kapnak az energetikai infrastrukturális beruházások. Emelkednek a kiskereskedelmi adó sávhatárai. Fél évvel eltolódik az üzemanyagok jövedéki adójának valorizációja. Emelkedik a társasági adóelőleg gyakoriságának értékhatára. Nőnek a mikrogazdálkodói egyszerűsített beszámolókészítés értékhatárai. Három intézkedés jelentősen csökkenti az egyéni vállalkozók adminisztrációs terheit.

A kormány célja változatlan: csökkenteni a vállalkozások terheit, ösztönözni a beruházásokat, megvédeni a munkahelyeket és erősíteni a magyar kkv-k versenyképességét. Magyarország adópolitikájának középpontjában továbbra is a családok, a munkavállalók és a hazai vállalkozások állnak.