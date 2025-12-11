Hírlevél
Változás! Áttették a Trump-Zelenszkij-találkozó időpontját

Adócsökkentésekkel, adminisztrációs könnyítésekkel, beruházásösztönző kedvezményekkel és célzott támogatásokkal segíti a kormány a magyar vállalkozásokat: a 11 pontból álló, 80–90 milliárd forintos adócsökkentési program összesen 230–240 ezer vállalkozásnak nyújt érdemi segítséget.
nemzetgazdasági minisztériumdemján sándor programdemján sándor

A mikro-, kis- és középvállalkozások adják a magyar gazdaság gerincét: a hazai cégek 99 százaléka a kkv-szektorhoz tartozik, és a foglalkoztatottak 72 százalékának biztosít megélhetést. A kormány ezért 2010 óta következetesen támogatja a kkv-kat adó- és adminisztrációcsökkentő intézkedésekkel, valamint célzott programokkal – emlékeztetett közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium, egyben indokolva a legutóbbi támogatások bevezetését is.

kkv, vállalkozás, 11 pont
A Demján Sándor Program mellé ezúttal 11 pontos könnyítést kaptak a vállalkozások
Fotó: Science Photo Library

A vállalkozások finanszírozását segíti az októberben bevezetett fix 3 százalékos kkv hitel, valamint az 1+1” KKV Beruházás-élénkítő Program második üteme. Emellett a tavaly elindított Demján Sándor Program több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatja a hazai kkv-k beruházásait, hozzájárulva termelékenységük növeléséhez és méretugrásukhoz.

A háborús ellenszél ellenére a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésével újabb lépéseket tesz a vállalkozások terheinek csökkentésére. A 11 pontos adócsökkentési csomag a tényleges vállalkozói igényekre épül, és minden vállalati struktúra számára kedvező változásokat hoz.

A 11 pontos adócsökkentési program fő elemei:

  1. Emelkedik az alanyi áfamentesség értékhatára.
  2. Nő az egyéni vállalkozók költséghányada, csökkentve az adóalapot.
  3. Megszűnik a szocho adóalap-szorzó a főállású egyéni vállalkozóknál.
  4. Bővül a kisvállalati adó (KIVA) jogosulti köre.
  5. Adókedvezmények segítik a kármentesítési és tisztaipari beruházásokat.
  6. Támogatást kapnak az energetikai infrastrukturális beruházások.
  7. Emelkednek a kiskereskedelmi adó sávhatárai.
  8. Fél évvel eltolódik az üzemanyagok jövedéki adójának valorizációja.
  9. Emelkedik a társasági adóelőleg gyakoriságának értékhatára.
  10. Nőnek a mikrogazdálkodói egyszerűsített beszámolókészítés értékhatárai.
  11. Három intézkedés jelentősen csökkenti az egyéni vállalkozók adminisztrációs terheit.

A kormány célja változatlan: csökkenteni a vállalkozások terheit, ösztönözni a beruházásokat, megvédeni a munkahelyeket és erősíteni a magyar kkv-k versenyképességét. Magyarország adópolitikájának középpontjában továbbra is a családok, a munkavállalók és a hazai vállalkozások állnak.

A Tisza megszorítócsomagja 3700 milliárddal több adó beszedését célozza meg a magyar vállalkozásoktól. Egy ekkora brutális vállalkozási adóemelés tudatos leépítése a magyar vállalkozásoknak és a gazdaságnak.

 

