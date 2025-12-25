Karácsonyi körkép: ennyibe kerülnek az ünnepek idén

Az ajándékok közül 2025-ben is népszerűek voltak a tárgyi meglepetések (szépségápolási cikkek, illatszerek, ruhanemű, játékok, prémium élelmiszerek és könyvek), de egyre kelendőbbek a különféle élmény típusú ajándékok is - derült ki az Oeconomus elemzéséből.

Fotó: MTI/Kiss Gábor

2025-ben a karácsonyi menüre átlagosan 45 ezer forintot szántunk

Magyarországon a nagy közös, ünnepi étkezéshez továbbra is a legtöbben ragaszkodnak. Egy hazai felmérés szerint a karácsonyi étkezésre szánt átlagos költségkeret 45 ezer forint, ami a teljes karácsonyi menüsort tartalmazza. Kedvező fejlemény, hogy a KSH adatai szerint a rövidkaraj és a füstölt csemegeszalonna ára csökkent idén (utóbbi a töltött káposzta elengedhetetlen alkotóeleme), ahogy a tejé, a rétesliszté, a mézé és kismértékben a tojásé is. Tehát jól látható, hogy

az árrésstop több alapvető karácsonyi élelmiszer árát is pozitívan érintette.

A dió fogyasztói átlagára viszont emelkedett 2025-ben, mivel egy kártevő pusztításának köszönhetően csökkent a kínálat. Ezáltal a karácsonyi bejgli is drágább lett idén, de a csokoládé és szaloncukor ára is tovább emelkedhet az idei karácsonyi szezonban, elsősorban nemzetközi piaci hatások miatt. A kakaó ára 2024-ben történelmi csúcsra emelkedett, miután Nyugat-Afrika fő termelő országaiban, Elefántcsontparton és Ghánában a szárazság és egy vírus okozott jelentős károkat a termésben.

Ezek az ételek kerülnek leginkább a magyarok ünnepi asztalára

A lakosság 80%-ának karácsonyi asztalán jelen van a hal, az éves halfogyasztásunk 35-40%-a karácsonyra esik. Az éves egy főre jutó éves halfogyasztásunk, 6,7 kg (EU-átlag: 22 kg/fő). Az ünnepi asztalról a töltött káposzta sem hiányozhat, ami a családi összetartozást, gazdagságot és a bőséget jelképezi. A kedvenc karácsonyi sütemény, a bejgli alapanyagai a dió a termékenységet és gazdagságot, míg a mák a szerencsét és az egészséget szimbolizálja a népi hiedelmek szerint.

A karácsonyfák díszítéséhez pedig elengedhetetlen kellék a szaloncukor is: a magyarok évente átlagosan 3500 tonna szaloncukrot vásárolnak, 8 milliárd Ft értékben. A legkedveltebb ízek továbbra is a zselés, kókuszos és marcipános. Ugyanakkor, az év szaloncukra 2025-ben ettől eltérő ízű: a Szent Korona Cukrászda karamellizált fehércsokoládéval bevont Lotus kekszes karamellás szaloncukra lett.