Ezek voltak 2025 legkülönlegesebb építészeti projektjei világszerte

Az alábbi képeken olyan 2025-ben elkészült épületeket mutatunk, amelyek egytől egyig a globális figyelem középpontjába kerültek. Legyen az városi halpiac, vagy egy monumentális viadukt a most következő projektek mindegyike, vélhetően látogatók millióit vonza majd az elkövetkező években.

2025-ben készült el a világ legmagasabb hídja, a Huajiang Grand Canyon viadukt is.

Fotó: Ou Dongqu / Xinhua via AFP / Ou Dongqu / Xinhua via AFP

A legizgalmasabb építészeti projektek 2025-ben

1. Sydney-i halpiac: A világ harmadik legnagyobb halpiaca idén még nagyobb lett. Több mint nyolc évvel azután, hogy az ausztrál kormány bejelentette Sydney történelmi halpiacának áthelyezését – amely még az 1870-es évekből származik – idén végre megépült az új négyszintes, pazar piacépület. A felső emeletek egyikén még egy aukciós csarnok is helyet kapott, ahol a vendéglősök és a kiskereskedők licitálhatnak a friss fogásokra. A nagyközönség számára 2026. január 19-én megnyíló, nevezetes fejlesztés újraértelmezi Sydney látképét, és friss tengeri herkentyűket, éttermeket, kávézókat és kulturális élményeket kínál majd egy lenyűgöző kikötőparti helyszínen.

2. The Grand Ring, Oszaka: az oszakai "Nagy körút": Az áprilistól októberig tartó 2025-ös Oszakai Világkiállítás helyszínét körülölelő, és egyben fő közlekedési útvonalaként szolgáló The Grand Ring (magyarul: A Nagy Körút) a világ legnagyobb faépítménye volt, két kilométeres kerületével és több mint 61 000 négyzetméteres területével. Azért csak volt, ugyanis a The Grand Ring lebontása már december elején megkezdődött, és csak egy 200 méteres szakaszt tartottak meg. A különleges létesítményt egyébiránt Sou Fujimoto a Magyar Zene Házát is jegyző japán építész tervezte.

3. Techo International Airport, Phnom Penh: Október 20-án Hun Manet kambodzsai miniszterelnök vágta át a szalagot az ország új repülőterének hivatalos megnyitóján, azonban csak a kilenctonnás Buddha-szobor megáldása után kezdődhetett el az első repülőgépek leszállása a Phnom Penh Techo nemzetközi légikikötőben. A 87 000 négyzetméteres és 2 milliárd dollárba kerülő létesítményt, Kambodzsa kevésbé látogatott déli részén a turizmus és a befektetések új korszakának kapujaként hirdetik. A brit Foster + Partners cég által tervezett épület dizájnja, talán ezért is félreérthetetlenül kambodzsai, olyannyira, hogy még egy aranyborítású Buddha is helyet kapott benne.