Ezek voltak 2025 legkülönlegesebb építészeti projektjei világszerte

Az alábbi képeken olyan 2025-ben elkészült épületeket mutatunk, amelyek egytől egyig a globális figyelem középpontjába kerültek. Legyen az városi halpiac, vagy egy monumentális viadukt a most következő projektek mindegyike, vélhetően látogatók millióit vonza majd az elkövetkező években.
A legizgalmasabb építészeti projektek 2025-ben
1. Sydney-i halpiac: A világ harmadik legnagyobb halpiaca idén még nagyobb lett. Több mint nyolc évvel azután, hogy az ausztrál kormány bejelentette Sydney történelmi halpiacának áthelyezését – amely még az 1870-es évekből származik – idén végre megépült az új négyszintes, pazar piacépület. A felső emeletek egyikén még egy aukciós csarnok is helyet kapott, ahol a vendéglősök és a kiskereskedők licitálhatnak a friss fogásokra. A nagyközönség számára 2026. január 19-én megnyíló, nevezetes fejlesztés újraértelmezi Sydney látképét, és friss tengeri herkentyűket, éttermeket, kávézókat és kulturális élményeket kínál majd egy lenyűgöző kikötőparti helyszínen.
2. The Grand Ring, Oszaka: az oszakai "Nagy körút": Az áprilistól októberig tartó 2025-ös Oszakai Világkiállítás helyszínét körülölelő, és egyben fő közlekedési útvonalaként szolgáló The Grand Ring (magyarul: A Nagy Körút) a világ legnagyobb faépítménye volt, két kilométeres kerületével és több mint 61 000 négyzetméteres területével. Azért csak volt, ugyanis a The Grand Ring lebontása már december elején megkezdődött, és csak egy 200 méteres szakaszt tartottak meg. A különleges létesítményt egyébiránt Sou Fujimoto a Magyar Zene Házát is jegyző japán építész tervezte.
3. Techo International Airport, Phnom Penh: Október 20-án Hun Manet kambodzsai miniszterelnök vágta át a szalagot az ország új repülőterének hivatalos megnyitóján, azonban csak a kilenctonnás Buddha-szobor megáldása után kezdődhetett el az első repülőgépek leszállása a Phnom Penh Techo nemzetközi légikikötőben. A 87 000 négyzetméteres és 2 milliárd dollárba kerülő létesítményt, Kambodzsa kevésbé látogatott déli részén a turizmus és a befektetések új korszakának kapujaként hirdetik. A brit Foster + Partners cég által tervezett épület dizájnja, talán ezért is félreérthetetlenül kambodzsai, olyannyira, hogy még egy aranyborítású Buddha is helyet kapott benne.
4. Ciel Dubai Marina: Az év végén Dubajban nyílt meg a világ legmagasabb szállodája. A Ciel Dubai Marina az IHG Hotels & Resorts Vignette Collection hálózatába tartozik és a díjnyertes NORR építészeti cég tervezte. A csúcstartó luxushotel 377 méter magas, 82 emeleten 1004 szobával és lakosztállyal rendelkezik, és itt található a világ egyik legmagasabban fekvő végtelenített medencéje is, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Perzsa-öbölre. Az uszodát a 76. emeleten, körülbelül 303 méter magasan helyezték el. A Ciel Dubai Marina a világ legmagasabb szállodája címet a 356 méter magas, szintén dubaji Gevora Hoteltől hódította el.
5. Huajiang Grand Canyon: Egy szeptemberi vasárnap reggelen, hatalmas ünnepség keretében nyitották meg a forgalom előtt a világ legmagasabb hídját. A kínai Huajiang Grand Canyon híd 625 méteres, azaz majdnem kilencszer magasabb, mint a San Francisco-i Golden Gate híd. A kínai Kujcsou tartományban található híd építése 2022-ben kezdődött, és 283 millió dollárból valósult meg. A szerkezet a „Föld repedése” becenevén ismert Huajiang Grand Canyon felett ível át, Liuzhit és Anlongot kötve össze. Segítségével a korábbi 70 perces út helyett mindössze néhány perc alatt lehet átszelni a Beipan folyó felett az utat. A 625 méter magasan átívelő függőhíd 2980 méter hosszú, a fesztávolsága 1420 méter, a súlya körülbelül 22 ezer tonna, ami három Eiffel-torony tömegének felel meg. A híd üvegfolyosóval is rendelkezik, valamint bungee jumpingra és siklóernyőzésre is van lehetőség.