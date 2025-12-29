Lenyűgöző autócsodák – képeken a 2025-ben eladott legdrágább négykerekűek

Számos ismert aukciós ház (Gooding & Company,Bonhams, Broad Arrow Auctions stb.) uralja a klasszikus autók piacát, mind közül azonban az RM Sotheby's a piacvezető. A szektor egyik legdrámaibb változása azonban az online aukciós platformok térnyerése volt a hagyományos élő aukciókkal szemben. Már 2023 előtt is gyorsan növekedtek az olyan oldalak, mint a Bring a Trailer (BaT), de a tavalyi év igazi fordulópontot jelentett: 2024-ben ugyanis az online aukciós tranzakciók száma már meghaladta az élő tranzakciókat. 2025-re pedig nemcsak, hogy több autót adtak el online, hanem az online értékesítés dollárban kifejezett volumene is jóval meghaladta az élő aukciós eladásokat. Ez pedig hatalmas összeg, tekintve, hogy a legjobb és legritkább autók árai évről évre csúcsokat döntenek.

Képeken a 2025-ben eladott legdrágább négykerekűek (illusztráció) Fotó: Shutterstock

Ezek voltak 2025-ben a legdrágábban eladott négykerekűek

10. 1955 Ferrari 375 MM Berlinetta – 9.465.000 dollár (3,11 milliárd forint)

9. 1959 Ferrari 250 GT Spider Competizione – 9.465.000 dollár (3,11 milliárd forint)

8.1993 Ferrari F40 LM by Michelotto – 11.005.000 dollár (3,6 milliárd forint)

7. 1966 Ford GT40 Mk II Coupe – 13.205.000 dollár (4,3 milliárd forint)

6. 2001 Ferrari F2001 – 18.802.000 dollár (6,2 milliárd forint)

5. 2025 Gordon Murray Special Vehicles S1 LM - 20.630.000 dollár (6,8 milliárd forint)

4. 1961 Ferrari 250 GT California Spider SWB Competizione - 25.305.000 dollár (8,3 milliárd forint)

3. 2025 Ferrari Daytona SP3 'Tailor Made' - 26 millió dollár (8,56 milliárd forint)

2. 1964 Ferrari 250 LM by Scaglietti - 41.040.000 dollár (13,5 milliárd forint)

1. 1954 Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen - 60.177. 000 dollár (19,8 milliárd forint)