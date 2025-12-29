Egy üzlet bezárt, egy másik mindent felforgatott – ezt olvasták a legtöbben

A Zara – több más ruházati boltlánc márkával együtt – a spanyol Inditexhez tartozik. A spanyol milliárdos, Amancio Ortega által alapított céghez olyan márkák tartoznak a Zara mellett, mint a Pull & Bear, a Massimo Dutti, a Bershka, a Stradivarius és az Oysho. Ezért is érdekes, hogy 2025 augusztusában egyszerűen lehúzta a rolót a márka egyik magyarországi üzlete. Az, azóta sem tisztázott, miért zár be az üzlet. A Reddit fórumán hozzászólók szerint a viszonylag közeli Etele Pláza lehetett hatással az Alle bevásárlóközpontban működő boltok teljesítményére, míg mások a kínai online piacterek erősödését sejtik a fejlemény mögött. Az erről szóló cikket ide kattintva olvashatja.

2025 augusztusában lejárt bankjegyről és a kiskereskedelemről szóló hírek voltak a legolvasottabbak. (Illusztráció) Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

2025 augusztusának második legolvasottabb cikke egy lejárt bankjegy beváltási határidejét taglalta

Az Origo Gazdaság rovatának második legolvasottabb augusztusi cikke az 500 forintos címletű bankjegyünk egyik, korábbi változatának beváltására hívta fel a figyelmet. Az 500 forintos régi változatát még 1998 decemberében bocsátották ki. A korábbi bankjegy megújítási program részeként a 2018 előtt kibocsátott példányaival csak 2019. október 31-ig lehetett fizetni. Akkor viszonylag jó arányban zajlott le a bankjegy cseréje az új változatra, szeptember végig már nagyjából a 60 százalékát bevonták, és érkezett helyére az új 500 forintos. A régi 500 forintos bankjegy 21 évig volt jelen a magyar készpénzforgalomban, de már csak 14 év van odáig, hogy végleg értékét veszítse.

A régi 500 forintos bankjegy átváltási határnapja 2039. október 31.

Az átváltási határnap az az időpont, ameddig a forgalomból bevont bankjegy és érme a jegybanknál törvényes fizetőeszközre átváltható. Az átváltás személyesen vagy postai úton is lebonyolítható. A határidőt követően a jegybank sem cseréli törvényes fizetőeszközre az adott címletet, amely így végleg elveszti értékét. A bankjegybeváltásról több információt ide kattintva olvashat.

Új bolt: már a polcfeltöltést is a vevők végzik, az árak viszont pofátlanul alacsonyak

Különös bolt nyílt idén Németországban. A megszokott kiskereskedelmi modellektől meglehetősen eltérően működő szupermarkettel a fővárosban, Berlinben lehet találkozni. A Super Coop nevű boltban még a nagy diszkontláncokénál is mérsékeltebb árakkal találkozni, ugyanakkor a vevőknek lényegében maguknak kell intézni minden munkafolyamatot az áruk polcra helyezésétől kezdve a kasszázásig. Az erről szóló cikket– amely az Origo harmadik legolvasottabb cikke volt augusztusban – itt olvashatja el.