2026-ban folytatódhat a több tízezer szerződést hozó Otthon Start Program lendülete

Ahogy azt nyári bejelentése után az elemezői várakozások előre jelezték, óriási lendülettel indult szeptember elején a fix 3 százalékos, otthonteremtési célú lakáshitelt kínáló program. Az első otthon megszerzését segítő intézkedés a társadalom széles csoportjai számára nyújt hatékony és pénzügyileg kiszámítható segítséget az első lakás vagy ház lakhatás céljára való megszerzésében, miközben áttételes, kedvező hatásai más ágazatokban (például az építőiparban) is érvényesülnek.
2025-ben indult a fix 3 százalékos, otthonteremtést támogató program
Elsőként nézzünk néhány összegző megállapítást a program első (közel) négy hónapjáról! Ezek voltak a program főbb fejleményei és eredményei idén:
Húszezer fiatal saját otthonában karácsonyozott a fix 3 százalékos programnak köszönhetően
A program első száz napjában már 15 ezren vették igénybe a kedvezményes ottonszerzési hitelt, többségében fiatal házaspárok, ennek köszönhetően mintegy 20 ezer fiatal tölthette új otthonban az idei karácsonyt – erről Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára beszélt a program idei eredményeiről szóló összegzésében. Az Otthon Start előnyeit, illetve azt, hogy a társadalom széles csoportjait éri el feltételrendszerével, mutatja, hogy a megkötött szerződések mellett további hétezer hiteligénylési kérelmet fogadtak be a bankok, ezek elbírálás alatt állnak, további nyolcezer szerződés pedig előkészítés alatt áll. Ez összesen harmincezer hitelszerződést jelent, amelyek felének már a folyósítása is megtörtént – mindez kevesebb mint négy hónap fejleménye.
Felpörgött a lakáshitelezés
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) novemberben kiadott lakáspiaci jelentése szerint 2025 első félévében a bankok 808 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel-szerződéseket,
- ami 26 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszaki kibocsátást, míg
- a hitelből történő lakásvásárlások aránya közel 40 százalék volt.
Aztán jött az Otthon Start Program: 2025. szeptemberi indulásának júliusi bejelentése átmeneti kivárást okozott nyár végén a lakáshitel-piacon. A tudatos kivárás lakáspiaci kereslet felhalmozódást jelentett, ez pedig a Duna House pénzügyi közvetítője, a Credipass adatatai szerint ősszel egyszerre csapódott le az ingatlanpiacon.
Októberben az MNB közlése szerint közel 258 milliárd forintnyi, novemberben pedig a Credipass becslése alapján
mintegy 300 milliárd forintnyi lakáscélú jelzáloghitel realizálódott, ami történelmi havi rekordot jelent a piacon.
Ez nem pusztán a fix 3 százaslékos programban folyósított hiteleket takarja, de azok képviselik benne a legmarkánsabb szegmenst. A hitelpiac ebben az időszakban látványosan levált az ingatlanpiaci tranzakciók ritmusáról, és önálló növekedési pályára állt. Összességében 2025 januárja és novembere között mintegy 1 427 milliárd forintnyi lakáscélú jelzáloghitel keletkezett Magyarországon, vagyis a piac már az év vége előtt meghaladta a 2024 egészére mért 1 351 milliárdos volument. Nőtt a lakáshitel-szerződések átlagos összege: októberben – amikor már nagy tömegben kötötték a támogatott hitel új szerződéseit a bankok – 26,6 millió forintot ért el az átlag, miközben egy hónappal korábban még 19,8 millió környékén alakult.
Az igények alapján gyorsan kibővült a program feltételrendeszere
A fix 3 százalékos program feltételrendszere az első néhány hét tapasztalatai alapján több alkalommal módosult, mépedig befogadó jelleggel, azaz úgy bővült, hogy közben az alapvető pillérei változatlanok maradtak. A finomhangolások révén még több lakásvásárló számára vált elérhetővé a program nyújtotta lehetőség, miközben egyszerűbbé vált az igénylési folyamat. Például november 15-től már november 15-től az igénylő testvére is bekerülhet a kölcsönügyletbe adóstársként; lehetségessé vált önkormányati lakást is vásárolni a fix 3 százalékos programban – a változtatásokról az Origón rendszeresen beszámoltunk.
Felpörög a lakásépítés, sok lakás az Otthon Start Program paraméterei alapján épül
A magyarországi újlakás-piacra és az építőiparra is ráfért az a „vérfrissítés”, amit az Otthon Start Program jelentett. Az elmúlt évek lakásépítési fékezése után a kormányzat által elindított lakhatási tőkeprogramnak és az Otthon Start Programnak is köszönhetően tízezes nagyságrendben épülhetnek új lakások, s az ingatlanfejlesztői oldal vélemények alapján attól sem kell tartani, hogy megfizethetetlen magasságba emelkednének az árak. A fix 3 százalékos hitellel elérhető új lakások számának gyors gyarapodását a kormány azzal is támogatja, hogy egyszerűsődött az ilyen lakásokkal készülő lakóparkok engedélyezési folyamata. A következő években több tízezer új lakás kerülhet a magyarországi ingatlanpiacra, nem kizárólag, de számottevően az Otthon Start Programnak is köszönhetően.
Szezonális lakáspiaci lassulást hozott az ünnepi szezon – mint minden évben
Az Otthon Start Program kapcsán megfogalmazott félelem az volt, hogy az amúgy is áremelkedésben lévő hazai lakóingatlan-piacot tovább fűti, és az árak még magasabbra nőnek. Most már látni, hogy bár a programnak valóban volt árfelhajtó hatása (ez a MNB-jelentésből is kitűnik), mértéknek egyrészt a program keretrendszere szab gátat (egy tulajdonos persze belátása szerint emelheti ingatlana árát, akár az abban megadott maximális érték fölé is, csak ezzel kizárja a potenciális vevők közül a fix 3 százalékos hitellel vásárlást tervezőket); másrészt a jövőre várhatóan nagy számban bővülő újlakás-kínálat is ellentart a további növekedésnek (az adatok pedig azt mutatják, hogy az albérleti díjaknál már mérhető a progam erőteljes mérséklő hatása, ahogy a piaci kereslet a vásárlás irányába tolódik el). A lakásáraknál egyes adatok szerint komoly fékezést látni, például az ingatlan.com novemberi lakásárindexe szerint országos szinten érdemben lassult a lakásárak emelkedése, havi szinten országosan 0,5 százalékos emelkedés történt, ami jóval elmarad a korábbi hónapokban látottaktól.
December első felében, az ünnepi időszak közeledtével láthatók voltak olyan (vagy annak tulajdonított) jelek, amelyek az Otthon Start Program iránti érdeklődés lanyhulására mutattak, ám a program „kifulladása” aligha indokolt állítás akkor, amikor az ország már az ünnepekre készült, s ingatlanpiaci szakértők is elsősorban szezonális hatásról beszéltek ennek kapcsán. Kéri Endre, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető kutatója az Origónak adott értékelésében így látta a kérdést:
Az Otthon Start Program október-novemberi időszakban valóban rendkívül erős keresleti és hitelezési csúcsot eredményezett, ugyanakkor az adatok alapján ennek lecsengése részben természetes és szezonális folyamat.
Az állami támogatások bejelentését vagy bevezetését követő első hetekben rendszerint koncentrált érdeklődés jelentkezik, amely az év vége felé mérséklődik, a lakáspiac hagyományos ciklikusságát követve” – értékelte Kéri Endre.
A vezető kutató úgy látja, hogy a jelenlegi trendek nem kifulladást, hanem átmeneti korrekciót jeleznek. Ehhez hasonló értekelést fogalmazott meg december elején Balogh László is, az ingatlan.com portál vezető gazdasági szakértője, aki szerint az áremelkedés lassulásában (sőt: Budapesten enyhe mérséklődés volt látható novemberben) már annak hatása is benne van, hogy sok vevő kivár, és készül 2026-ra, amikor is várhatóan több ezer otthon startos újépítésű lakás jelenik meg a piacon. Ezek pedig még a használtlakás-piac árait is korrigálhatják. Balogh László lendületes évkezdetre számít.
Ismét halmozódik a kereslet, sok vevő 2026-ra készül fel az Otthon Start Programmal tervezve
Az imént idézetthez hasonló álláspontot fogalmazott meg Kéri Endre is. Szerinte az Otthon Start hatása 2026-ban is érezhető maradhat: egyrészt a halasztott döntések, másrészt az új építésű, programkompatibilis társasházi projektek megjelenése miatt 2026 első hónapjaiban újabb szerződéskötési és hitelkihelyezési hullám várható (ezekről az elemekről adtunk fent rövid összegzést).
Az elemzői várakozás szerint
a vidéki térségek és a kisebb települések továbbra is a kereslet fő hordozói lehetnek, míg a fővárosban inkább stabilizálódás valószínű.
(Ez a megállapítás szintén egybevág az ingatpiaci szakértői prognózissal.)
A vezető kutató arra is felhívja a figyelmet, hogy a jelzálogpiacra is komoly mozgatóhatást gyakorló Otthon Start Program (lásd a fenti összegzésünket a hitelezési csúcsról) nem pusztán a lakossági hitelezés pénzügyi kereteiben értelmezendő, hanem megjelennek olyan áttételes következmények, melyek mutatják, hogy a fix 3 százalékos program nem pusztán egyének otthonteremtéséről, az építőipari rendelésállomány növekedéséről, hanem társadalmi-gazdasági folyamatok jótékony hatású formálásáról is szól.
Fontos hangsúlyozni, hogy a hitelezés bővülése nem önmagában értelmezendő: az Oeconomus elemzései szerint a magyar jelzálogpiac felzárkózása középtávon a lakhatási mobilitás, a vagyoni felhalmozás és a pénzügyi közvetítőrendszer mélyülése szempontjából is kedvező folyamat.
– fogalmazott Kéri Endre.
Ezekről a hatásokról részletesen (strukturális háttér; a hitelpiac élénkülésének hosszabb távú gazdasági hatásai) az alapítvány korábbi részletes elemzésében lehet olvasni. Így miközben a családok, a fiatalok egy része a december végi ünnepi időszakban már 2026-ra készül, hogy ottonszerzéséhez a fix 3 százalékos programot vegye igénybe, érdemes azt is szem előtt tartani, hogy a program az egyéni dimenzión túl, makroszinten is komoly hatást gyakorol. Miként az Oeconomus elemzése fogalmaz, az Otthon Start Program „egyszerre épít a magyar társadalom tulajdonközpontú szemléletére, és nyit teret a nyugat-európai hitelezési gyakorlat fokozatos átvételére. A cél egy olyan lakáspiac kialakítása, amely megőrzi a tulajdon biztonságát, ugyanakkor lehetővé teszi a fiatalok számára is a belépést, ezáltal növelve a társadalmi mobilitást és a gazdasági dinamizmust”.
Ezek a hosszú távú hatások pedig elvitathatatlanokká válhatnak, különösen akkor, ha – mint arra az itt összefoglalt szakértői prognózisok utalnak –, 2026-ban visszatér az induláskor látott lendület és érdeklődés az Otthon Start Programnál.