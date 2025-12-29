2026-ban folytatódhat a több tízezer szerződést hozó Otthon Start Program lendülete

Ahogy azt nyári bejelentése után az elemezői várakozások előre jelezték, óriási lendülettel indult szeptember elején a fix 3 százalékos, otthonteremtési célú lakáshitelt kínáló program. Az első otthon megszerzését segítő intézkedés a társadalom széles csoportjai számára nyújt hatékony és pénzügyileg kiszámítható segítséget az első lakás vagy ház lakhatás céljára való megszerzésében, miközben áttételes, kedvező hatásai más ágazatokban (például az építőiparban) is érvényesülnek.

A fix 3 százalékos hitelezésű Otthon Start Programot népszerűsítő köztéri plakát Debrecenben

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

2025-ben indult a fix 3 százalékos, otthonteremtést támogató program

Elsőként nézzünk néhány összegző megállapítást a program első (közel) négy hónapjáról! Ezek voltak a program főbb fejleményei és eredményei idén:

Húszezer fiatal saját otthonában karácsonyozott a fix 3 százalékos programnak köszönhetően

A program első száz napjában már 15 ezren vették igénybe a kedvezményes ottonszerzési hitelt, többségében fiatal házaspárok, ennek köszönhetően mintegy 20 ezer fiatal tölthette új otthonban az idei karácsonyt – erről Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára beszélt a program idei eredményeiről szóló összegzésében. Az Otthon Start előnyeit, illetve azt, hogy a társadalom széles csoportjait éri el feltételrendszerével, mutatja, hogy a megkötött szerződések mellett további hétezer hiteligénylési kérelmet fogadtak be a bankok, ezek elbírálás alatt állnak, további nyolcezer szerződés pedig előkészítés alatt áll. Ez összesen harmincezer hitelszerződést jelent, amelyek felének már a folyósítása is megtörtént – mindez kevesebb mint négy hónap fejleménye.

Felpörgött a lakáshitelezés

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) novemberben kiadott lakáspiaci jelentése szerint 2025 első félévében a bankok 808 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel-szerződéseket,

ami 26 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszaki kibocsátást, míg

a hitelből történő lakásvásárlások aránya közel 40 százalék volt.

Aztán jött az Otthon Start Program: 2025. szeptemberi indulásának júliusi bejelentése átmeneti kivárást okozott nyár végén a lakáshitel-piacon. A tudatos kivárás lakáspiaci kereslet felhalmozódást jelentett, ez pedig a Duna House pénzügyi közvetítője, a Credipass adatatai szerint ősszel egyszerre csapódott le az ingatlanpiacon.