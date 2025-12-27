2026 januárjától több pénz jöhet gyedből és táppénzből

Jó hír azoknak, akik babát terveznek, kisgyermeket nevelnek vagy épp táppénzre kényszerülnek: 2026 januárjától emelkednek több fontos ellátás összegei. Ennek oka egyszerű: 2026 januárjától nő a minimálbér, márpedig számos juttatás kiszámítása ehhez van kötve, így a gyed és a táppénz is.

2026 januárjától a nő a gyed és a táppénz összege is

Fotó: Pinterest

A minimálbér 2026-ban bruttó 322 800 forintra emelkedik, ami automatikusan magával húzza a gyed és a táppénz maximumát is. A gyermekgondozási díj felső határa így érezhetően magasabb lesz, mint korábban: míg 2025-ben még nagyjából 407 ezer forint volt a plafon, 2026-tól már körülbelül 451 ezer forintig terjedhet havonta. Ez főleg azoknak jelent jó hírt, akik a magasabb fizetésük miatt eddig gyorsan beleütköztek a gyed felső korlátjába.

A táppénznél szintén emelkedés várható. A napi maximum összege nő, így egy hosszabb betegszabadság esetén is valamivel több pénz maradhat a családi kasszában. A jelenlegi nagyjából 19 400 forintos napi felső határ 2026-ra körülbelül 21 500 forintra emelkedik.

Nem csak ezeket érinti a változás: a gyermekek otthongondozási díja (gyod) is követi a minimálbért, így havi összege szintén magasabb lesz. Ugyanez igaz a diplomás gyedre is, amely továbbra is a minimálbér vagy a garantált bérminimum meghatározott százalékához igazodik – csak éppen egy magasabb alapból indul.

Összességében tehát 2026 elejétől szinte minden olyan ellátás nő, amelynek számításánál a minimálbér számít kiindulópontnak. Ez nem forradalmi ugrás, de a mindennapokban jól jöhet, főleg kisgyermekes családoknál vagy betegség idején.

A hivatalos ütemezés alapján a decemberi hónapra járó ellátásokat 2026. január 6-án várhatóan már jóváírják a bankszámlákon. Az év eleji munkaszüneti napok és a kincstári feldolgozás miatt januárban hagyományosan később indul a kifizetési ciklus, emiatt tolódik a csed és gyed átutalása a hónap első hetére. Az erről szóló cikkünket itt olvashatja.