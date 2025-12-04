Valami nagy dolog indult el a magyar védelmi iparban

A 4iG Space and Defence Technologies Zrt. (4iG SDT) és a Lockheed Martin Global, Inc. (Lockheed Martin) előzetes megállapodást kötött a hosszú hatótávolságú rakéta-tüzérségi rendszerekhez kapcsolódó ipari együttműködési lehetőségek előkészítésére. A felek egy olyan ipari modellt vizsgálnak, amelyben a HIMARS jellegű indítórendszer hazai integrációját – beleértve katonai tehergépkocsikra történő telepítést – és az ehhez kapcsolódó technológiai, fejlesztési és gyártási feladatok bevonását alapozhatja meg.

Fotó: 4iG

A Lockheed Martin az Egyesült Államok és a világ legnagyobb védelmi ipari vállalatcsoportjaként

a légvédelmi,

rakétaindító

és nagy hatótávolságú tűztámogató rendszerek

fejlesztési piacának meghatározó szereplője, több mint 60 ország stratégiai partnere. A társaság globális tevékenységét az aeronautika, a rakéta- és tűzvezető rendszerek, a forgószárnyas és tengeri rendszerek, valamint az űrtechnológia és műholdas megoldások területén végzi. A Lockheed Martin Missiles and Fire Control üzletága a vállalaton belül a rakétatechnológiai és tüzérségi rendszerek egyik vezető fejlesztői központja. A vállalat hosszú hatótávolságú rakéta-tüzérségi portfóliójának zászlóshajó rendszere és egyben leghíresebb fejlesztése a HIMARS, amely a NATO keleti szárnyán meghatározó tűztámogató képességgé vált és számos szövetséges ország védelmi modernizációjának kulcseleme.

Növelik a Magyar Honvédség NATO-kompatibilis tűztámogató képességeit

A két vállalat célja olyan ipari háttér kialakítása, amely

hosszú távon növeli a Magyar Honvédség nagy hatótávolságú, NATO-kompatibilis tűztámogató képességeit, és magas hozzáadott értékű feladatokat hoz Magyarországra, a szükséges amerikai és magyar kormányzati engedélyekkel összhangban.

A megállapodás egy közös Végrehajtó Irányító Bizottság felállításáról is rendelkezik, amelyet a felek által kijelölt vezetők alkotnak, és amelynek feladata az együttműködési lehetőségek feltérképezésének és előkészítésének felügyelete. A bizottság az új projektek azonosítását és kidolgozását támogatja, értékeli a lehetséges fejlesztési, technológiai és befektetési modelleket, valamint vizsgálja a magyar beszállítói lánc bevonásának lehetőségeit – derül ki a 4iG közleményéből.