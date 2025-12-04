Valami nagy dolog indult el a magyar védelmi iparban

A 4iG Space and Defence Technologies Zrt. (4iG SDT) és a Lockheed Martin Global, Inc. (Lockheed Martin) előzetes megállapodást kötött a hosszú hatótávolságú rakéta-tüzérségi rendszerekhez kapcsolódó ipari együttműködési lehetőségek előkészítésére. A felek egy olyan ipari modellt vizsgálnak, amelyben a HIMARS jellegű indítórendszer hazai integrációját – beleértve katonai tehergépkocsikra történő telepítést – és az ehhez kapcsolódó technológiai, fejlesztési és gyártási feladatok bevonását alapozhatja meg.
A Lockheed Martin az Egyesült Államok és a világ legnagyobb védelmi ipari vállalatcsoportjaként
- a légvédelmi,
- rakétaindító
- és nagy hatótávolságú tűztámogató rendszerek
fejlesztési piacának meghatározó szereplője, több mint 60 ország stratégiai partnere. A társaság globális tevékenységét az aeronautika, a rakéta- és tűzvezető rendszerek, a forgószárnyas és tengeri rendszerek, valamint az űrtechnológia és műholdas megoldások területén végzi. A Lockheed Martin Missiles and Fire Control üzletága a vállalaton belül a rakétatechnológiai és tüzérségi rendszerek egyik vezető fejlesztői központja. A vállalat hosszú hatótávolságú rakéta-tüzérségi portfóliójának zászlóshajó rendszere és egyben leghíresebb fejlesztése a HIMARS, amely a NATO keleti szárnyán meghatározó tűztámogató képességgé vált és számos szövetséges ország védelmi modernizációjának kulcseleme.
Növelik a Magyar Honvédség NATO-kompatibilis tűztámogató képességeit
A két vállalat célja olyan ipari háttér kialakítása, amely
hosszú távon növeli a Magyar Honvédség nagy hatótávolságú, NATO-kompatibilis tűztámogató képességeit, és magas hozzáadott értékű feladatokat hoz Magyarországra, a szükséges amerikai és magyar kormányzati engedélyekkel összhangban.
A megállapodás egy közös Végrehajtó Irányító Bizottság felállításáról is rendelkezik, amelyet a felek által kijelölt vezetők alkotnak, és amelynek feladata az együttműködési lehetőségek feltérképezésének és előkészítésének felügyelete. A bizottság az új projektek azonosítását és kidolgozását támogatja, értékeli a lehetséges fejlesztési, technológiai és befektetési modelleket, valamint vizsgálja a magyar beszállítói lánc bevonásának lehetőségeit – derül ki a 4iG közleményéből.
„A megállapodás történelmi lépés a magyar védelmi ipar számára. A Lockheed Martinnal, a világ legnagyobb védelmi ipari beszállító vállalatával kialakított partnerséggel olyan képességek hazai kialakítását alapozhatjuk meg, amelyek hosszú távon is meghatározzák Magyarország helyét a NATO legmegbízhatóbb és legfelkészültebb partnerei között. A HIMARS-rendszerhez kapcsolódó ipari háttér létrehozása nemcsak technológiai ugrást jelent, hanem új, magas hozzáadott értékű hazai fejlesztési és gyártási kapacitások felépítését is, amely valódi iparági mérföldkő” – mondta Sárhegyi István, a 4iG SDT vezérigazgatója a megállapodás aláírása kapcsán.
Az előzetes megállapodás megerősíti az Egyesült Államokkal fennálló védelmi ipari kapcsolatokat, és bizonyítja, hogy Magyarország megbízható partner a legszigorúbb exportkontrollhoz kötött technológiák esetében. Ez az első együttműködés, amelyet a 4iG SDT egy amerikai védelmi nagyvállalattal, a Lockheed Martinnal indít el, egyben fontos előrelépés a hazai védelmi és ipari képességek fejlesztésének területén. A most kezdődő előkészítő folyamat olyan kapacitások kialakításához járulhat hozzá, amelyek a régióban is egyedülálló módon kapcsolják össze a magyar ipart az amerikai védelmi innovációval.
4iG: egymást követik a megállapodások
A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt., valamint a Northrop Grumman együttműködik a következő generációs védelmi rendszerek területén – jelentette be még kedd este a Budapesti Értéktőzsde honlapján megjelent közleményében a 4iG.
A felek a fejlett fegyverrendszerek, a drónelhárítás és az űripari technológiák területén vizsgálják az együttműködési lehetőségeket.
A Northrop Grumman vezető globális repülési és védelmi technológiai vállalat, amely a világ legkifinomultabb fegyvereinek, repülőgépeinek, rakétavédelmi rendszereinek, missziós megoldásainak és űrrendszereinek tervezésére, fejlesztésére, gyártására, integrálására és karbantartására specializálódott. A vállalat élen jár a precíziós irányítású fegyverrendszerekhez szükséges, a modern okoslőszerek pontosságát, megbízhatóságát és célzott hatékonyságát biztosító, intelligens vezérlési és gyújtótechnológiák fejlesztésében.
A 4iG kedden szintén a Budapesti Értéktőzsde honlapján tette közzé, hogy az albán, a montenegrói és észak-macedón versenyhatóságok úgy határoztak, hogy engedélyezik a 4iG SDT Zrt. projektvállalata, a 4iG SDT EGY által a Rába feletti irányítás megszerzésére irányuló tervezett összefonódást. A közleményben ismertetik: a Rába Járműipari Holding Nyrt. feletti közvetlen egyedüli irányításszerzésen alapuló összefonódás jóváhagyásáról az Albán Versenyhatóság, a montenegrói Versenyvédelmi Ügynökség, valamint az Észak-Macedón Versenyhatóság előtt indult versenyfelügyeleti eljárásokban a versenyhatóságok – legutolsóként az Albán Versenyhatóság meghozta határozatát, ezek a közléssel véglegessé váltak. Így a tranzakció az egyéb zárási feltételek teljesülését követően 2026. év elején zárulhat.
A Rába Nyrt., N7 Defence Zrt., Hirtenberger Defence Systems Kft., valamint a VAB Kft. feletti irányítás megszerzésével megvalósuló összefonódást a magyar kormány egy korábbi rendeletével nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítette.