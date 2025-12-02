A munkaerőpiac a kiegyensúlyozottságból káoszba borulna a Tisza megszorítócsomagjával

A Bokros-csomag semmi a Tisza tervéhez képest – mondta Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó az Origo Számháború elnevezésű podcastjában.

Letagadták, mégis létezik – most már kézzel is fogható a Tisza Párt megszorítócsomagja

Fotó: Facebook/Orbán Balázs

Hangsúlyozta: a szakértők 1300 milliárd forintra becsülik a tervezett intézkedéscsomagot. Összehasonlításképp elmondta, hogy

a Bokros-csomag 1995-ben 130 milliárd forintot jelentett, ami mai értéken 877 milliárd forintnak felel meg. A miniszterelnöki főtanácsadó figyelmeztetett: a terv a lakosság minden csoportját érintené: a gyermekeseket, az özvegyeket, a nyugdíjasokat, a fiatalokat és az időseket, az alkalmazottakat és a vállalkozókat, a lakástulajdonosokat, a lakásra gyűjtőket, a megtakarítókat, sőt még a háziállat-tartókat is.

Arról is beszélt, hogy a megszorítások ismét szétrombolnák a magyar munkaerőpiacot és a keresetek csökkenéséhez vezetnének,

ugyanolyan kaotikus és nehezen kalkulálható helyzetet teremtenének, mint 2010 előtt.

A műsorban kiderült továbbá, hogy mit jelentene a magyaroknak:

a progresszív jövedelemadó 22-33 százalékos adókulcsokkal,

a családi adókedvezmények 30-50 százalékos visszavágása,

a gyed megszüntetése,

a vállalkozások adóterheinek növelése,

a 32 százalékos áfa,

a privatizált egészségügy és nyugdíjrendszer,

20 százalékos adó az özvegyi nyugdíjon

és a sor még hosszasan folytatódik.

A Tisza mellett Brüsszel sem a magyarok pártján áll

A műsorban arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Bizottság legfrissebb gazdasági előrejelzésében megállapítja: a térség országainak a növekedését – ideértve a Baltikum mellett Magyarországot, Lengyelországot, Szlovákiát és Romániát is – 1,4-1,8 százalékkal fogta vissza az orosz-ukrán konfliktus. Szalai Piroska kiemelte:

normális körülmények között ilyen esetben az Európai Uniónak támogatnia kellene az érintetteket, de nem ez történik.

Megjegyezte: Magyarországtól továbbra is pénzeket vonnak meg homályos ideológiai elgondolások alapján.