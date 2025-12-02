Hírlevél

Rendkívüli

Felrobbant a brüsszeli korrupciós bomba – őrizetbe vették Federica Mogherinit

F1

A Red Bull bejelentette Verstappen csapattársát, teljes a 2026-os rajtrács

ellenzék

A munkaerőpiac a kiegyensúlyozottságból káoszba borulna a Tisza megszorítócsomagjával

1 órája
Brutális baloldali megszorítócsomagot zúdítana a Tisza a vállalkozók nyakába, amely egészen biztosan csődhullámot indítana el – mondta a Számháború legújabb adásában Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó. Számszerűsítette azt is, hogy a Tisza-csomag mennyivel jobban sújtaná az embereket, mint Bokros Lajos egykori intézkedései. Az is szóba került, hogy az Európai Bizottság őszi gazdasági előrejelzésében végre kimondta: az orosz-ukrán háború Kelet-Európa országainak gazdasági növekedését fékezi a legjobban. Ezért is fontos, hogy minél hamarabb béke legyen.
ellenzék

A Bokros-csomag semmi a Tisza tervéhez képest – mondta Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó az Origo Számháború elnevezésű podcastjában. 

Tisza Párt
Letagadták, mégis létezik – most már kézzel is fogható a Tisza Párt megszorítócsomagja
Fotó: Facebook/Orbán Balázs

Hangsúlyozta: a szakértők 1300 milliárd forintra becsülik a tervezett intézkedéscsomagot. Összehasonlításképp elmondta, hogy

a Bokros-csomag 1995-ben 130 milliárd forintot jelentett, ami mai értéken 877 milliárd forintnak felel meg. A miniszterelnöki főtanácsadó figyelmeztetett: a terv a lakosság minden csoportját érintené: a gyermekeseket, az özvegyeket, a nyugdíjasokat, a fiatalokat és az időseket, az alkalmazottakat és a vállalkozókat, a lakástulajdonosokat, a lakásra gyűjtőket, a megtakarítókat, sőt még a háziállat-tartókat is.

Arról is beszélt, hogy a megszorítások ismét szétrombolnák a magyar munkaerőpiacot és a keresetek csökkenéséhez vezetnének,

ugyanolyan kaotikus és nehezen kalkulálható helyzetet teremtenének, mint 2010 előtt.

A műsorban kiderült továbbá, hogy mit jelentene a magyaroknak:

  • a progresszív jövedelemadó 22-33 százalékos adókulcsokkal,
  • a családi adókedvezmények 30-50 százalékos visszavágása,
  • a gyed megszüntetése,
  • a vállalkozások adóterheinek növelése,
  • a 32 százalékos áfa,
  • a privatizált egészségügy és nyugdíjrendszer,
  • 20 százalékos adó az özvegyi nyugdíjon
  • és a sor még hosszasan folytatódik.

A Tisza mellett Brüsszel sem a magyarok pártján áll

A műsorban arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Bizottság legfrissebb gazdasági előrejelzésében megállapítja: a térség országainak a növekedését – ideértve a Baltikum mellett Magyarországot, Lengyelországot, Szlovákiát és Romániát is – 1,4-1,8 százalékkal fogta vissza az orosz-ukrán konfliktus. Szalai Piroska kiemelte:

normális körülmények között ilyen esetben az Európai Uniónak támogatnia kellene az érintetteket, de nem ez történik.

Megjegyezte: Magyarországtól továbbra is pénzeket vonnak meg homályos ideológiai elgondolások alapján. 

 

