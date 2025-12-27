A nagyobb béremelkedés gazdaságélénkítést jelent

Nagy volt a tétje a 2026-ra vonatkozó bérmegállapodásnak, hiszen úgy és olyan mértékben kellett eltérni az előző évben elfogadott hároméves véralkutól, hogy az se a munkaadókat se a dolgozókat ne hozza nehéz helyzetbe. A kompromisszumos megállapodás végül megszületett, amivel a jelen helyzetből a lehető legjobbat lehetett kihozni.

Kérdés, velünk marad-e az árréscsökkentés, ám a minimálbér reálértékének növekedése önmagában is figyelemre méltó

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A garantált bérminimum 2026-ban tehát 7, míg a minimálbér 11 százalékkal lesz magasabb a 2025-ösnél. Ez azt jelenti, hogy 2026-ban a minimálbér havi összege bruttó 322.800 forint lesz, míg 2025-ben még 290800 forint volt. A garantált bérminimum összege 373 ezer forintra emelkedik az egy évvel korábbi 349 ezer forintról. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza lapunk megkeresésére elmondta, mikroszinten a garantált bérminimum 2-3-szor annyi munkavállalót érint, mint a minimálbér, így egyéni szinten ez talán fontosabb a kettő közül. Ugyanakkor, amint a 2025-ös folyamatok rámutattak, sokan mégis a minimálbért tekintik irányadónak, Az átlagos béremelkedés tehát valahol e két érték között lehet – nem kizárt, hogy meghaladja a 2025-ös 9 százalékos szintet.

Bérminimum, minimálbér - mennyivel nőnek jövőre?

Itt érdemes felidézni az elemző korábbi szavait, miszerint 4-4,5 százalék közé várható inflációval számolva (attól függően, hogy velünk marad-e az árrésstop), érdemes megvizsgálni, hogy a 7 és a 11 százalékos emelés pontosan mit is jelent. A számokat összevetve láthatjuk, hogy

a garantált bérminimumnál közel 2-3,

a minimálbérnél pedig 6-7 százalékos reálbér-növekedést jelent a 2026-ra szóló megállapodás.

Az utóbbi mindenképpen szép érték – különösen akkor, ha figyelembe vesszük az elmúlt évek stagnáló gazdaságát, a cégek nehéz helyzetét. Az előbbi nem kiemelkedően magas, de összhangban van a jövő évre várható 2-3 százalékos növekedéssel. Regős Gábor 2,5 százalékot valószínűsít.

A legkisebb keresetek emelése azért is fontos, mert a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének jelentős befolyása van a gazdaság szélesebb rétegeire is. A nagyobb béremelés tudja élénkíteni a gazdaságot a bérdinamika erősítésén keresztül, amely a háztartások jövedelmi helyzetének javítása révén döntően a fogyasztásban csapódik le. A fogyasztás fokozódása pedig visszahat a vállalati szektor helyzetére is, a kereslet élénküléseként jelenik meg. A pozitív hatások feltétele ugyanakkor, hogy a vállalatok – elsősorban a mikro-, kis- és középvállalkozások – ki tudják gazdálkodni a béremelkedést, és az ne járjon elbocsátásokkal, illetve jelentős áremelkedéssel.