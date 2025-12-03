Újabb gond van az Airbus gépeivel – hatalmas visszahívást rendeltek el

Hírlevél
2025. december 03. 12:53
Újabb gond van az Airbus repülőgépgyártó óriáscégnél: a múlt heti szoftverprobléma után most az A320-as repülőgépek egyes alkatrészeivel kapcsolatban találtak minőségi kifogást, ami miatt világszerte 628 repülőgépet kell visszahívni ellenőrzésre.
Világszerte 628 darab A320-ast hívnak vissza átvizsgálásra potenciális alkatrészhiba miatt. Arról nincs szó, hogy valamennyi repülőgépet érintené a meghibásodás, de a biztonság kedvéért átvizsgálják azokat. Az európai repülőgépgyártó bejelentése szerint a hibák az egyik beszállítójuk által gyártott fémalkatrészben fordultak elő korlátozott számban. Az Airbus mérnökei a géptörzsek paneljeiben azonosították be a meghibásodást, az érintett alkatrészek vastagsága nem felel meg az előírásoknak. Azt is közölték: immár az összes újonnan gyártott ilyen alkatrész megfelel a szükséges specifikációknak. 

Airbus, China Airlines, A320-as
 628 darab A320-ast hívnak vissza átvizsgálásra potenciális alkatrészhiba miatt
Fotó: Unsplash

Kevesebb Airbus A320-ast adnak át az idén 

Az Airbus azt is közölte, hogy idén nem lesz képes annyi új repülőgépet leszállítani, mint amennyit tervezett – számolt be róla a német Bild.

 Az A320-as család egyik beszállítójától származó alkatrészekkel kapcsolatos problémák miatt várhatóan csak 790 utasszállító repülőgép jut el az ügyfelekhez az eredetileg tervezett 820 helyett.

Az Airbus szoftverproblémái pedig számos járattörlést okoztak világszerte a hétvégén. Pénteken a vállalat felszólította az A320-as családba tartozó repülőgépeket üzemeltető összes légitársaságot, hogy a szoftverfrissítés elérhetővé válásáig ne repüljenek az érintett repülőgépekkel. Összesen körülbelül 6000 repülőgépet érintett a probléma.

Ahogy az Origo beszámolt róla, az Airbus múlt hét pénteken mintegy hatezer A320-as repülőgép visszahívását jelentette be, hogy sürgősen kicseréljen egy, a napfény sugárzására érzékeny vezérlőszoftvert, miután október végén súlyos probléma keletkezett az egyik ilyen gépen az Egyesült Államokban. Kiderült, hogy az intenzív napsugárzás károsíthatja a repülésvezérlő rendszerek működéséhez elengedhetetlen adatokat.

Az ominózus incidens október 30-én történt a JetBlue légitársaság egyik járatán, amely a mexikói Cancúnból New York közelébe, Newarkba tartott. A gépnek kényszerleszállást kellett végrehajtania a floridai Tampában. Az incidens a Mexikói-öböl felett, utazómagasságban történt, amikor a gép hirtelen, anélkül, hogy a pilóták beavatkoztak volna, lefelé fordult. A pilóták ezt követően leszálltak a géppel. 

A legtöbb repülőgép esetében a szoftver cseréje az előző verzióra néhány órát vesz igénybe, de mintegy ezer gép esetében szükség van a hardver cseréjére is, ami hetekig tart majd.

 

