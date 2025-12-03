Figyeljen oda: két kattintás, és bekerül a NAV különleges adatbázisába

Miként az Origo a NAV tájékoztatása alapján megírta, jelenleg mintegy 240 ezren szerepelnek a (NAV Köztartozásmentes Adózói Adatbázisában (KOMA), a hatóság újítása révén számukra már kézzelfogható előnyökkel jár. A hatóság most arra hívja fel a figyelmet, hogy mindenkinek lehetősége van kérni a felvételét az adatbázisba, aki megfelel a feltételeknek.

Érdemes a feltételeknek megfelelő adózóknak bekerülni a NAV adatbázisába, érdemes „komásnak” lenni (illusztráció)

Fotó: Pexels

A nullás igazolás miatt is jó az adatbázisba kerülni

A felhasználók az Ügyfélportálra belépve, a felület legalján találhatja meg az adatbázis alapján elnevezett KOMA menüpontot. Mindenkinek megéri kérni a felvételt.

A KOMA-ban való szereplés ugyanis kiváltja a nullás adóigazolást a legtöbb eljárásban, ahol jogszabály írja elő a tartozásmentesség igazolását – legyen szó hitelfelvételről, pályázat benyújtásáról vagy állami támogatás igényléséről.

Az adatbázisban szereplő adózók folyamatosan igazolhatják pénzügyi megbízhatóságukat, külön kérelem nélkül.

A NAV alkalmazása, az Ügyfélportál nemcsak abban segít, hogy jelzi, ha a KOMA-ba kerüléshez valamelyik feltétel hiányzik, hanem elnavigál más, online adóhivatali szolgáltatás (például az ONYA) felé. Így sokkal könnyebb eljutni az adószámlához, rendezni a tartozást, illetve pótolni a hiányzó bevallást – hívja fel a figyelmet a hatóság.

Az adatbázisba az kerülhet be, akinek nincs a NAV-nál nyilvántartott ötezer forintot meghaladó nettó adótartozása, és nincs 30 ezer forintot meghaladó, adótartozásnak nem minősülő köztartozása sem.

Ezentúl az esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul is eleget kell tenni. Természetesen azok a cégek sem kerülhetnek be a KOMA-ba, amelyek végelszámolási, kényszertörlési, csőd vagy felszámolási eljárás alatt állnak.

Folyamatosan igényelhető a felvétel az adatbázisba

A törvény szerint a KOMA-ba a kérelem benyújtását követő hónap 10. napján veheti fel a NAV a kérelmezőket. Így azok, akik a feltételeknek megfelelve december 31-ig kettőt kattintanak az Ügyfélportálon, már 2026. január 10-én „komások” lesznek – írja a hatóság.

Az Ügyfélportál új egyszerű és biztonságos online szolgáltatása Ügyfélkapu+ vagy DÁP azonosítással érhető el, így az adózók akár otthonról is intézhetik ügyeiket.