Nagyon vigyázzon!: ajándékot ígérnek a csalók, de közben kifosztják a bankszámlánkat

Egy olyan központi üzenetküldő telefonszámot használnak fel adathalász csalók a bankkártyaadatok megszerzésére, ami közismert, ugyanis cégek és szolgáltatók is gyakran használják. A valódinak látszó sms-ek a +36-20-900-0924-es számról érkeznek, és a Yettel nevével visszaélve, ajándékok ígéretével akarják becsapni a felhasználókat.

Adathalász sms-ek érkeznek közismert telefonszámról

Fotó: Shutterstock

A Teol arra hívja fel a figyelmet, hogy a megtévesztő üzenetekben feladóként a Yettel tűnik fel, de link a www.yettelhu.top című adathalász oldalra vezet.

Az sms szövege szerint a címzettnek néhány napon belül lejáró jutalompontjai vannak, amelyeket „ajándéktárgyakra” válthat, fülhallgatót, elektromos fogkefét, háztartási eszközöket vagy forrólevegős sütőt is lehet választani mindössze 99 forintért, illetve 5000 hűségpontért. Aki kiválasztja az „ajándékot”, azt a fenti hamis fizetési oldalra irányítják, ahol a bankkártya összes adatát kérik.

Az üzenet magyartalan, ékezet nélküli szövege azonban már gyanakvásra adhat okot.

A technika különösen alattomos: a használt telefonszám valóban szokott csoportos üzeneteket továbbítani olyan cégek nevében, amelyeknél regisztráltunk. Így sokak számára hitelesnek tűnhet az SMS.

Többféle adathalászatra figyelmeztet a Yettel

Csakhogy a Yettelnek nincs ilyen típusú akciója és már korábban is figyelmeztetett hasonló adathalász csalásokra.

Többek között olyan hamis nyereményjátékokra, amelyek azzal kecsegtetnek, hogy néhány kérdést megválaszolva részt vehetünk egy sorsolásban. A nyeremény kézbesítéséhez elkérik a postázási költséget, amihez egy adathalász felületen kérik be a bankkártyaadatokat.

Egy másik módszer, amikor – sms-ben vagy e-mailen – nem létező hűségpontokért járó nyeremény beváltásához kérik el a bankkártyaadatokat a csalók, általában postaköltség vagy kezelési díj címén.