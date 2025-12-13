Adóellenőrök Borsodban: lecsaptak és már 10 millió forintnál járunk

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendszerei ma már olyan fejlettek, hogy a revizorok látják a boltok pénztárgépeinél zajló folyamatokat. Az online adatkapcsolatnak köszönhetően nemcsak a beütött tételek válnak láthatóvá. A adóhatóság azt is észleli, ha egy fizetési folyamatot megszakítanak. Ezt a technológiai előnyt használták ki a borsodi NAV-ellenőrök. Olyan cégeket vizsgáltak, ahol feltűnően sok nyugtamegszakítás történt. Ez a jelenség azonnal gyanút ébresztett a szakemberekben.

Már 10 millió forinot fizettek be az adózók az akció hatására. Képünk illusztráció / Forrás: MTI/Balázs Attila

Borsodban is két dolog biztos, az egyik pedig az adó

Természetesen előfordulnak olyan helyzetek, amikor indokolt a folyamat megszakítása. Megeshet, hogy véletlenül félreütik az összeget. Előfordul az is, hogy a vevő az utolsó pillanatban gondolja meg magát a pénztárnál, és eláll a vásárlástól. Ez önmagában nem probléma. A gond akkor kezdődik, ha ez a gyakorlat rendszeressé válik egy vállalkozásnál. Ilyenkor ez nem rendeltetésszerű használatot sejtet. Rosszabb esetben felmerül a nem jogkövető magatartás gyanúja is. A NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai a pénztárgépadatok alapján léptek. Több olyan vállalkozást is célzottan megvizsgáltak, ahol kiugróan magas volt a megszakított tranzakciók száma.

Az adózók változatos magyarázatokat adtak az ellenőröknek. Egyesek a dolgozók képesítésének hiányára hivatkoztak. Mások a nagyszámú vásárlói elállással védekeztek. A kockázatelemzéssel támogatott ellenőrzések azonban bebizonyították az ellenkezőjét.

A revizorok gyanúja nem volt alaptalan. A vizsgálatok eredményesnek bizonyultak. A borsodi adózók az eljárások hatására már több mint 10 millió forintot be is fizettek az államkasszába.

A kiemelt képek illusztrációk. Forrás: MTVA/Bizományosi: Róka László és Wikipédia/Szalax