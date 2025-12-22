Gyurcsányi trükkel verné át a Tisza Párt a magyar munkavállalókat

Színre lépése után nem sokkal még egységes 9 százalékos személyi jövedelemadót ígért a Tisza Párt, ám ősz elején robbant a hír, hogy Magyar Péter pártja alapjaiban változtatná meg a családok számára kedvező adórendszert. A baloldali megszorítócsomagban leírt tervek alapján a Tisza szakértői háromkulcsos adórendszert dolgoztak ki, amely már az átlagbért keresőknek is adóemelést jelentene.
A baloldali megszorítócsomag adóemelést jelentene a társadalom kétharmadának
Magyar Péter pártjának adóreformja a társadalom szinte teljes egészét érintené, és a jelenlegi adórendszer alapját kezdené ki, ami a munka- és gyermekvállalást ösztönzi. A baloldali megszorítócsomag ugyanis
- bruttó évi 5 millió forintos jövedelemhatárig tartaná csak meg a 15 százalékos sávot.
- 5–15 millió forint között már 22% személyi jövedelemadót kellene fizetni,
- a 15 millió forint fölötti jövedelmeknek pedig már a 33 százalékát vonnák el.
Így a Tisza által bevezetni tervezett progresszív adórendszerrel a magyar munkavállalók kétharmada járna rosszabbul. A kiszivárgott baloldali megszorítócsomag alapján tehát kijelenthetjük, hogy az egységes adócsökkentés helyett adóemelést tervez Magyar Péter pártja, ami különösen a gyermekeket nevelő családokat sújtaná, hiszen jó eséllyel a családi kedvezményektől is elköszönhetnének. Számítások szerint a Tisza-terv a fővárosiaktól venné el a legtöbb pénzt, de a szegényebb régiókban élő családokat is tönkre tenné.
A családok járnának a legrosszabbul
Egy átlagbérezésű munkavállaló havi 20 ezer forinttól esne el, ami éves szinten 242 ezer forint. A pedagógusok havi 30 ezer forinttal kevesebbet vihetnének haza, ami évi 364 ezer forint mínusz. Egy ápoló: havi 23 ezerrel kevesebb nettót kapna, tehát évi 280 ezer forintot húzna ki a zsebéből a Tisza Párt. A rendőrök havi 13 ezer forinttól köszönhetnének el, ez évi 154 ezerrel kevesebb lenne, mint jelenleg. A katonák havi 39 ezerrel kevesebbet keresnének, ami éves szinten átlagban 476 ezer forint mínuszt jelentene a honvédeknek. Egy átlagos orvosfizetés havi 264 ezerrel csökkenne, ami évi több mint 3,1 millió forint kiesést jelentene.
A fiatalok és a családok különösen pórul járnának, hiszen egy 25 év alatti fiatal évi 1,29 millió forinttal kapna kevesebbet, az egy gyermeket nevelő család évi 1,8 millió forintot veszítene, egy kétgyermekes család évi 2,8 millió forinttal járna rosszabbul, a három gyermeket nevelők esetén az elvonás meghaladná a 4,2 millió forintot.
Gyurcsányi trükköt vetett be a Tisza Párt
A fenti hajmeresztő tervek kapcsán Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke korábban a Chubakka védelmet alkalmazva úgy fogalmazott: ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet – fejtegette a tiszás politikus egy nyári rendezvényen.
Ezt egészítette ki a közelmúltban Bod Péter Ákos által elmondott meglehetősen ízléstelen hasonlat.
Ha fenik a kést, a malacnak az ólban azért nem kell megmondani azt, hogy mi jön”
– fogalmazott a megszorításokkal kapcsolatban a balos közgazdász a Belvárosi Szabadegyetemen tartott előadásában december 9-én. A Tisza Párt szakértője nem ekkor szólta először el magát. Többször is jelezte, hogy a párt vezetése tudatosan elrejti a választók elől a valódi terveket, miközben belső körökben már kész forgatókönyvek léteznek az élet minden területét érintő megszorításokra.
A tiszás potentátok által elmondottakból is jól látható, hogy Magyar Péter pártja úgy akar kormányra kerülni, hogy átveri a választókat, és közel sem arra készül, mint amit most kommunikál a pártelnök. Láttunk már ilyet. Gyurcsány Ferenc szemérmes, a szocialista párt belső körének szánt, vallomása óta tudjuk, hogy hova vezet, ha egy párt eltitkolja, hogy valójában mire készül a választások után.