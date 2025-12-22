Gyurcsányi trükkel verné át a Tisza Párt a magyar munkavállalókat

Színre lépése után nem sokkal még egységes 9 százalékos személyi jövedelemadót ígért a Tisza Párt, ám ősz elején robbant a hír, hogy Magyar Péter pártja alapjaiban változtatná meg a családok számára kedvező adórendszert. A baloldali megszorítócsomagban leírt tervek alapján a Tisza szakértői háromkulcsos adórendszert dolgoztak ki, amely már az átlagbért keresőknek is adóemelést jelentene.

Az adóemelés tervét egy nyári fórumon szellőztette meg először Tarr Zoltán és Dálnoki Áron / Fotó: Facebook/Apáti Bence

A baloldali megszorítócsomag adóemelést jelentene a társadalom kétharmadának

Magyar Péter pártjának adóreformja a társadalom szinte teljes egészét érintené, és a jelenlegi adórendszer alapját kezdené ki, ami a munka- és gyermekvállalást ösztönzi. A baloldali megszorítócsomag ugyanis

bruttó évi 5 millió forintos jövedelemhatárig tartaná csak meg a 15 százalékos sávot.

5–15 millió forint között már 22% személyi jövedelemadót kellene fizetni,

a 15 millió forint fölötti jövedelmeknek pedig már a 33 százalékát vonnák el.

Így a Tisza által bevezetni tervezett progresszív adórendszerrel a magyar munkavállalók kétharmada járna rosszabbul. A kiszivárgott baloldali megszorítócsomag alapján tehát kijelenthetjük, hogy az egységes adócsökkentés helyett adóemelést tervez Magyar Péter pártja, ami különösen a gyermekeket nevelő családokat sújtaná, hiszen jó eséllyel a családi kedvezményektől is elköszönhetnének. Számítások szerint a Tisza-terv a fővárosiaktól venné el a legtöbb pénzt, de a szegényebb régiókban élő családokat is tönkre tenné.

A családok járnának a legrosszabbul

Egy átlagbérezésű munkavállaló havi 20 ezer forinttól esne el, ami éves szinten 242 ezer forint. A pedagógusok havi 30 ezer forinttal kevesebbet vihetnének haza, ami évi 364 ezer forint mínusz. Egy ápoló: havi 23 ezerrel kevesebb nettót kapna, tehát évi 280 ezer forintot húzna ki a zsebéből a Tisza Párt. A rendőrök havi 13 ezer forinttól köszönhetnének el, ez évi 154 ezerrel kevesebb lenne, mint jelenleg. A katonák havi 39 ezerrel kevesebbet keresnének, ami éves szinten átlagban 476 ezer forint mínuszt jelentene a honvédeknek. Egy átlagos orvosfizetés havi 264 ezerrel csökkenne, ami évi több mint 3,1 millió forint kiesést jelentene.