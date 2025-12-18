40 év alatti anya? Januártól jön a pénzeső, ki ne maradjon, itt kell igényelni

Hírlevél
2026-tól újabb jelentős könnyítés érkezik a családok számára: elindul a kétgyermekes, 40 év alatti édesanyák személyi jövedelemadó-mentessége január 1-től. Az adókedvezmény fokozatosan bővül minden korosztályra, az igénylés pedig egyszerűbb lesz, mint valaha: nem kell évente kérni, és egyetlen nyilatkozattal érvényesíthető az anyák szja-mentessége és a családi adókedvezmény is.
A családokat támogató adókedvezmények sora tovább bővül, 2026. január 1-jén indul a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák szja-mentessége. Nyilatkozni is egyszerűbb lesz: a kedvezményt nem kell évente kérni, és egyszerre lehet nyilatkozni az „anyakedvezményről”, valamint a családi adókedvezményről is - közölte csütörtökön az adóhivatal.

adókedvezmény, édesanya, illusztráció
A 40 év alatti édesanyákat is igényelhetik januártól az adókedvezményt/Fotó: Unsplash

A kétgyermekes anyák lépcsőzetesen szereznek jogosultságot az szja-mentességre,

  • 2026. január 1-jétől a 40 év alatti, 
  • 2027-től az 50 év alatti, 
  • 2028-től az 60 év alatti, 
  • 2029-től pedig valamennyi kétgyermekes édesanya megkapja az élethosszig tartó szja-mentességet a munkával szerzett jövedelmei után. 

 

Hogyan kell igényelni az adókedvezményt? 

Most januárban tehát elsőként azok kérhetik a kedvezmény érvényesítését, akik 40. életévüket 2025. december 31. után töltik be. 

A kedvezmény igénybevételéhez január első napjaitól elérhető az adóelőleg-nyilatkozat, amit legegyszerűbben elektronikusan, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) lehet beadni, de papíron is leadható a munkáltatónál, kifizetőnél. 

Újdonság, hogy aki a kétgyerekes kedvezményre és a családi adó- vagy járulékkedvezményre is jogosult, összevont adóelőleg-nyilatkozatot is leadhat a munkáltatója, rendszeres bevételt juttató kifizetője részére, amelyben mindhárom kedvezmény figyelembevételét kérheti.

Fontos tudnivalók

Az összevont nyilatkozat anyakedvezményre vonatkozó részét a munkáltató, kifizető folytatólagos nyilatkozatnak tekinti, és a kedvezményt folyamatosan érvényesíti mindaddig, amíg az édesanya új nyilatkozatot nem ad le. Nem tartozik ide az az eset, amikor az édesanya munkahelyet vált, akkor ugyanis természetesen új nyilatkozatot kell leadni.

Az adómentesség első alkalommal a 2025. december 31. után megszerzett, munkaviszonyból származó jövedelem esetén a 2025. december 31. napját követő időszakra elszámolt, kedvezményalapot képező jövedelmekre érvényesíthető, tehát a februárban esedékes, januárra kapott fizetés már adómentesen érkezik. A családoknak járó kedvezményekről minden fontos információ megtalálható a NAV honlapján.

 

