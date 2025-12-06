Jövőre jókora változás jön az adóperekben, félhetnek a vállalkozások

Eddig elhúzódhattak az adóperek amiatt, mert a Kúria, ha nem értett egyet az elsőfokú ítélettel, legfeljebb visszaküldhette az ügyet az elsőfokú bíróságra. Az új szabály szerint, ha már minden tény világos, a Kúria maga is dönthet, így a peres felek hamarabb jutnak végleges eredményhez.

A jövő évtől a Kúria maga is dönthet az adóperekben

Fotó: Unsplash

Ez a változás további módosításokkal 2026. január 1-jétől lépnek hatályba. Jelenleg nincs átmeneti rendelkezés, amely kivételt tenne, ez pedig azt jelenti, hogy a szabályokat – a jelenlegi állás szerint – már a folyamatban lévő perekben is alkalmazni kell.

Az alábbi, adópereket érintő kiemelt változásokra kerül sor:

Azonnali jogvédelem bővülése: Már nemcsak az adóhatósági, hanem a bírósági határozatokkal szemben is kérhető azonnali jogvédelem (például halasztó hatály, ideiglenes intézkedés).

Rövidített indokolás: Egyszerűbb ügyekben a bíróság rövidített indokolást adhat, ami gyorsabb elintézést biztosít. Ilyen ítélet esetén azonban a felülvizsgálati szándékot 5 munkanapon belül jelezni kell. Elmulasztás esetén jogvesztés következik be. Ezért is kiemelten fontos a határidők figyelése és a pontos adminisztráció.

Tárgyalás nélküli döntés: Ha a perfelvételi szakban beszerzett szakvéleményt egyik fél sem vitatja, a bíróság tárgyaláson kívül is hozhat ítéletet, ami illetékkedvezménnyel járhat. Ez gyorsítja az eljárást, de kockázatos is lehet, mert bizonyítási igény esetén nem alkalmazható. Kiemelten fontos lesz minden ügyben mérlegelni a helyes pertaktikát.

Perelhúzás szankcionálása: Bevezetésre kerül, hogy pénzbírság szabható ki perelhúzó magatartás esetén. Fontos, hogy minden beadvány releváns és tömör legyen, különben szankcióval járhat.

Keresetváltoztatás szigorítása: A keresetváltoztatás lehetősége valamelyest szűkül. Ráadásul a Kúria a közelmúltban kiadott egy Jogegységi Határozatot is a tárgyban, ami szintén szigorítja a keresetindítási határidőn túli mozgásteret. A kereset irányának helyes megválasztása ezért még inkább kritikus stratégiai kérdés, mert később már nem korrigálható.

Az adópereket érintő változások jövő év január elsejétől lépnek életbe

Fotó: Szabó Gábor / Origo

„Az új eljárási szabályok mellett az adóperek előkészítése és menedzselése még nagyobb körültekintést igényel. A beadványoknál tömörebb és célratörőbb szövegezést vár majd el a bíróság, mind a felperestől, mind az alperestől. A perek egyértelműen fel fognak gyorsulni, a hibázási lehetőség tovább csökken. A megfelelő stratégia és a tudatos taktika a perek során még jobban felértékelődik” – emeli ki a januártól életbe lépő változásokkal kapcsolatban Séra Gergely, az EY adóeljárásokkal és adóperekkel foglalkozó területének vezetője.