Kevesebb papír, több mozgástér, több kedvezmény – így adózunk 2026-ban

A jövő év ugyanis több fronton is könnyít a kkv-k és az egyéni vállalkozók életén: magasabb lesz az alanyi áfamentesség plafonja, kedvezőbbé válik az átalányadózás, ritkulnak a bevallások, és még a TB-bejelentést is leveszi a válláról a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). És ez még nem minden: több cég fér be a kivába, a főállású vállalkozóknál pedig csökken a szocho minimum alapja - hívta fel a figyelemet az adózás terén 2026-ban várható változásokra a NAV.
Lássuk, pontosan mivel számolhat adózás terén 2026-ban:
Alanyi áfamentesség: szépen kúszik felfelé a plafon – 24 millióig meg sem áll!
Az alanyi adómentesség éves bevételi korlátja több lépésben emelkedik:
- 2026: 20 millió forint
- 2027: 22 millió forint
- 2028: 24 millió forint
2026-ra akkor választható az alanyi mentesség, ha a vállalkozása 2025-ben és várhatóan 2026-ban sem lépi át a 20 millió forintos határt. Aki már most is alanyi mentes és megfelel a feltételeknek (több mint 870 ezer kisvállalkozó), annak nincs teendője.
Viszont aki újonnan kérné, annak december 31-ig nyilatkoznia kell a NAV felé – a legegyszerűbben az ONYA-ban.
Átalányadó: nagyobb költséghányad, kevesebb adó – és akár bevallás se kell!
Na ez az, amire sokan felkapják a fejüket: az átalányadózás szabályai kedvezőbbek lesznek, mert nő a költséghányad:
- 2026: 40% → 45%
- 2027: 50%
A csavar pedig az, hogy az átalányadózók jövedelme az éves minimálbér feléig adómentes. A 45%-os költségátalánnyal számolva ez azt jelenti: több mint 3,5 millió forintos bevételig akár szja-t sem kell fizetni, és ebben az esetben bevallást sem kell benyújtani.
Szocho-könnyítés: a főállású vállalkozóknak kevesebb kötelező minimum jön
2026. január 1-jétől csökken a főfoglalkozású egyéni és társas vállalkozók minimálisan fizetendő szocho-alapja.
- Eddig: minimálbér/garantált bérminimum 112,5%-a
- 2026-tól: 100%
Vagyis: kevesebb kötelező alap, így kedvezőbb lehet a havi teher.
Bevallási „korszakváltás”: nem kell havonta bajlódni – jön a negyedéves ritmus
Jövőre már nemcsak az átalányadózóknak, hanem a vállalkozói jövedelem szerint adózó egyéni vállalkozóknak is elég lesz negyedévente bevallani a tb-járulékot és a szochót.
A határidő is egyszerűsödik: mind a bevallást, mind a befizetést a negyedévet követő hónap 12-éig kell teljesíteni.
Fontos részlet: az elszámolás miatt a bevallásban továbbra is havonkénti bontásban kell feltüntetni a közterheket – de a rohangálás havonta megszűnik.
TB-bejelentés: elég a tajszám – a NAV intézi hivatalból!
Itt jön a legkényelmesebb fordulat: az egyéni vállalkozóknak nem kell külön intézniük a biztosítotti (TB) bejelentést.
A bejelentést a NAV hivatalból teljesíti – Önnek annyi a dolga, hogy az adóhivatalhoz történő bejelentkezéskor az adóazonosító jel mellett a tajszámát is megadja.
Társasági adóelőleg: a havi helyett sokaknál jön a negyedéves – 20 milliós határ!
A negyedéves társasági adóelőleg-fizetésre jogosító határ óriásit ugrik:
- 5 millió forintról → 20 millió forintra
Az új szabályt először a 2026-ban bevallott adóelőlegekre kell alkalmazni. Naptári éves adózóknál a havi helyett negyedévesre áttérés 2026 júliusától kezdődhet.
A negyedév utolsó előlegének határideje pedig a negyedév harmadik hónapjának 20. napja (jellemzően december 20.).
Egyszerűsített éves beszámoló: 20%-os határemelés – még több mikrócégnek könnyebb
Az egyszerűsített éves beszámolókészítés értékhatárai 20%-kal nőnek:
- Mérlegfőösszeg: 150 millió → 180 millió
- Éves nettó árbevétel: 300 millió → 360 millió
Ezzel még több mikróvállalkozásnak jöhet az adminisztrációcsökkentés.
KIVA: nagy belépő, nagy lehetőség – már 100 főig és 6 milliárdig is választható
A kisvállalati adó (kiva) is szélesebbre tárja a kapuit 2026-ban:
Választhatja, aki:
- legfeljebb 100 főt foglalkoztat,
- és legfeljebb 6 milliárd forint bevétellel és mérlegfőösszeggel rendelkezik.
A kiesési határ is emelkedik: a kiva alatt maradhat a cég, amíg a létszám nem haladja meg a 200 főt, és a bevétel nem megy 12 milliárd fölé.
Egyszerűsített foglalkoztatás: több nap, több mozgástér
Az új év itt is engedékenyebb:
- mezőgazdasági idénymunka éves kerete: 210 nap
- egy munkáltatónál végezhető alkalmi munka: 120 nap
A lényeg egy mondatban: kevesebb papír, több mozgástér, több kedvezmény
2026-ban a kkv-k és az egyéni vállalkozók több ponton is nyernek: emelkednek a határok, csökkennek a minimumterhek, ritkulnak a bevallások, és a NAV is több mindent intéz hivatalból. Ha eddig a túlélés volt a cél, 2026-ban végre jöhet a szervezettebb, kiszámíthatóbb működés.
Durva extra terheket kapnának a magyar vállalkozók, ha...
Jövőre választások is lesznek, és a sajtóba kiszívárgott dokumentum szerint, igen súlyos terheket róna a vállalkozásokra a Tisza Párt gazdasági tervezete. A baloldali megszorítócsomag megalkotói konzervatív becslések szerint is 3700 milliárd többletbevételt remélnek a költségvetésbe, amit főként az adók és járulékok emelésével, illetve a különböző kedvezmények visszavágásával érnének el. A témában itt olvasható az Origo korábbi cikke.