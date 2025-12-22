Kevesebb papír, több mozgástér, több kedvezmény – így adózunk 2026-ban

A jövő év ugyanis több fronton is könnyít a kkv-k és az egyéni vállalkozók életén: magasabb lesz az alanyi áfamentesség plafonja, kedvezőbbé válik az átalányadózás, ritkulnak a bevallások, és még a TB-bejelentést is leveszi a válláról a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). És ez még nem minden: több cég fér be a kivába, a főállású vállalkozóknál pedig csökken a szocho minimum alapja - hívta fel a figyelemet az adózás terén 2026-ban várható változásokra a NAV.

Több könnyítés is lesz 2026-ban az adózás terén. Fotó: KanniOil / Shutterstock

Lássuk, pontosan mivel számolhat adózás terén 2026-ban:

Alanyi áfamentesség: szépen kúszik felfelé a plafon – 24 millióig meg sem áll!

Az alanyi adómentesség éves bevételi korlátja több lépésben emelkedik:

2026: 20 millió forint

2027: 22 millió forint

2028: 24 millió forint

2026-ra akkor választható az alanyi mentesség, ha a vállalkozása 2025-ben és várhatóan 2026-ban sem lépi át a 20 millió forintos határt. Aki már most is alanyi mentes és megfelel a feltételeknek (több mint 870 ezer kisvállalkozó), annak nincs teendője.

Viszont aki újonnan kérné, annak december 31-ig nyilatkoznia kell a NAV felé – a legegyszerűbben az ONYA-ban.

Átalányadó: nagyobb költséghányad, kevesebb adó – és akár bevallás se kell!

Na ez az, amire sokan felkapják a fejüket: az átalányadózás szabályai kedvezőbbek lesznek, mert nő a költséghányad:

2026: 40% → 45%

2027: 50%

A csavar pedig az, hogy az átalányadózók jövedelme az éves minimálbér feléig adómentes. A 45%-os költségátalánnyal számolva ez azt jelenti: több mint 3,5 millió forintos bevételig akár szja-t sem kell fizetni, és ebben az esetben bevallást sem kell benyújtani.

Szocho-könnyítés: a főállású vállalkozóknak kevesebb kötelező minimum jön

2026. január 1-jétől csökken a főfoglalkozású egyéni és társas vállalkozók minimálisan fizetendő szocho-alapja.

Eddig: minimálbér/garantált bérminimum 112,5%-a

2026-tól: 100%

Vagyis: kevesebb kötelező alap, így kedvezőbb lehet a havi teher.

Bevallási „korszakváltás”: nem kell havonta bajlódni – jön a negyedéves ritmus

Jövőre már nemcsak az átalányadózóknak, hanem a vállalkozói jövedelem szerint adózó egyéni vállalkozóknak is elég lesz negyedévente bevallani a tb-járulékot és a szochót.