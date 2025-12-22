Forralt bor mellé egy kis razzia: ezt találta a fogyasztóvédelem az advent idején

Az ünnepi időszak sokaknak a forralt bor, a fahéjillat és a „csak még egy szaloncukor” időszaka. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok viszont ilyenkor nemcsak a fényeket nézik a vásárokban, hanem azt is, mi kerül a pultokra és a zacskókba. Az advent idején a vendéglátóhelyeket, illetve aszalt gyümölcsöket, olajos magvakat, szaloncukrokat és héjas gyümölcsöket árusító karácsonyi vásárokat, piacokat, vásárcsarnokokat és boltokat ellenőriztek – és akadt pár tanulság, amit érdemes megjegyezni.
Advent – minden tizedik forgalmazónál volt valami gond
Az adventi ellenőrzések során közel 400 forgalmazó egységben nagyjából 1400 tételt – főként lédig olajos magvakat, szárított gyümölcsöket és szaloncukrot – vizsgáltak meg. A mérleg összességében: minden tizedik ellenőrzött terméknél találtak valamilyen hiányosságot.
A jó hír, hogy a klasszikus „ezt inkább ne” kategória ritka volt: penészes, romlott vagy kártevővel szennyezett termék csak elvétve akadt, higiéniai és élelmiszer-biztonsági probléma pedig alacsony arányban fordult elő. A kevésbé jó hír, hogy a papírmunka – vagyis az információ – sokszor billegtette meg a karácsonyi szekeret.
A legtöbb hiba: jelölés és nyomonkövetés
A leggyakoribb hiányosságok a fogyasztói tájékoztatásnál bukkantak fel: nem volt elég pontos a termék származására és összetételére vonatkozó információ. Több esetben nyomonkövetési problémákat is feltártak – magyarul: nem mindig volt egyértelműen igazolható, honnan jött az áru, és milyen úton jutott el a pultra.
A tapasztalatok alapján a rendszeresen ellenőrzött kiskereskedelmi egységek és a csomagolásmentes boltok bizonyultak a legbiztonságosabb vásárlási helyszínnek. Az ideiglenes árusító helyeken és adventi vásárokban arányaiban több hiányosság került elő – ami nem jelenti azt, hogy ott bármi „veszélyes”, inkább azt, hogy az alkalmi jelleg miatt könnyebb hibázni a tájékoztatásban és a háttérdokumentációban.
Bírságok: milliókban mérhető figyelmeztetés
Az ellenőrök közel 1,6 millió forint bírságot szabtak ki, és a folyamatban lévő ügyekben a további bírságok összege akár a 3 millió forintot is elérheti. Összesen pedig eddig 5.105.000 forint élelmiszer-ellenőrzési és élelmiszerlánc-felügyeleti bírság gyűlt össze az ellenőrzések nyomán.
Szaloncukor-labor: a bevonat rendben van
Az NKFH akkreditált Élelmiszer és Vegyipari laboratóriuma külön is ránézett a mártott és töltött szaloncukrokra, kifejezetten a megtévesztő jelölések kiszűrésére. A címkéket többek között a nettó tömeg, a bevonatarány, a zsírtartalom és a cukortartalom szempontjából ellenőrizték.
A szaloncukor-rajongóknak megnyugtató adat: a megvizsgált 20 féle (12 mártott és 8 töltött) szaloncukor bevonataránya minden esetben meghaladta az előírt minimális mértéket. Vagyis ha valaki attól tartott, hogy „túl kevés a csoki rajta”, legalább ebben a körben nem volt oka panaszra.
Héjas gyümölcsök: 5% kifogásolási arány
Országosan a héjas gyümölcsök forgalmazását is vizsgálták, itt körülbelül 5%-os kifogásolási arányt állapítottak meg. A hibák fele jelölési, fele nyomonkövetési problémákhoz kapcsolódott. Az intézkedések nyomán 19 esetben szabtak ki bírságot, összesen több mint 2 millió forint értékben.
Vásári vendéglátás: néhol bezárásig fajult a higiénia
A karácsonyi vásárok hangulata sokszor verhetetlen – a háttérben viszont a biztonságos ételkészítésnek nagyon is prózai feltételei vannak. A hatóság 176 vendéglátó egységet ellenőrzött, és 6 esetben a tevékenységet korlátozni kellett vagy az egység működését ideiglenesen felfüggesztették. Az ok: nem voltak adottak a zöldségelőkészítés higiénikus feltételei.
Több helyszínen gondot okozott a vízellátás és a szennyvíz megfelelő kezelése is. Előfordult, hogy nem volt biztosított vízvételi lehetőség, a kézmosáshoz nem állt rendelkezésre folyó meleg víz, illetve a szennyvíz elvezetése nem zárt rendszerben történt. Emellett akadtak hiányosságok a készételek megfelelő hőmérsékleten tartásánál és az újramelegítés feltételeinél is.
Nem csak a vásárokban figyelnek
Az NKFH nem áll meg a karácsonyi vásárok és a bevásárlóközpontok határán: a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren és a népszerű szórakozóhelyeken is folyamatosan végez élelmiszer-biztonsági és higiéniai ellenőrzéseket. A cél egyszerű: hogy az ünnepi időszak valóban az ünneplésről szóljon, ne kellemetlen meglepetésekről.
Mit vigyen haza ebből vásárlóként?
A kép összességében nem borús, inkább „figyelmes”: a komoly élelmiszer-biztonsági problémák ritkák voltak, a legtöbb gond a tájékoztatásnál és a nyomonkövetésnél jelentkezett – különösen az ideiglenes árusító helyeken. Önnek vásárlóként pedig annyi a dolga, hogy merjen rákérdezni a származásra, nézze meg a kiírásokat, és ha valami gyanúsan „túl homályos”, inkább válasszon olyan helyet, ahol egyértelműen és korrekten tájékoztatják. Az advent így maradhat az, ami: illatos, édes, és legfeljebb a szaloncukor fogyása miatt izgalmas.
Budapest a TOP-10-ben
A magyarok számára izgalmas eredményt hozott egy friss felmérés, amelyben a világ legjobb karácsonyi úti céljaikat kereste. A PrivacyJournal ugyanis négy fontos szempont alapján előkelő helyre rangsorolta a magyar fővárost. Budapest felejthetetlen élményt nyújtó karácsonyi vásáraival és a visszafogott szállásárakkal került az élmezőnybe