Forralt bor mellé egy kis razzia: ezt találta a fogyasztóvédelem az advent idején

Az ünnepi időszak sokaknak a forralt bor, a fahéjillat és a „csak még egy szaloncukor” időszaka. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok viszont ilyenkor nemcsak a fényeket nézik a vásárokban, hanem azt is, mi kerül a pultokra és a zacskókba. Az advent idején a vendéglátóhelyeket, illetve aszalt gyümölcsöket, olajos magvakat, szaloncukrokat és héjas gyümölcsöket árusító karácsonyi vásárokat, piacokat, vásárcsarnokokat és boltokat ellenőriztek – és akadt pár tanulság, amit érdemes megjegyezni.

Advent idején is razziáztak a fogyasztóvédők. Forrás: NFKH

Advent – minden tizedik forgalmazónál volt valami gond

Az adventi ellenőrzések során közel 400 forgalmazó egységben nagyjából 1400 tételt – főként lédig olajos magvakat, szárított gyümölcsöket és szaloncukrot – vizsgáltak meg. A mérleg összességében: minden tizedik ellenőrzött terméknél találtak valamilyen hiányosságot.

A jó hír, hogy a klasszikus „ezt inkább ne” kategória ritka volt: penészes, romlott vagy kártevővel szennyezett termék csak elvétve akadt, higiéniai és élelmiszer-biztonsági probléma pedig alacsony arányban fordult elő. A kevésbé jó hír, hogy a papírmunka – vagyis az információ – sokszor billegtette meg a karácsonyi szekeret.

A legtöbb hiba: jelölés és nyomonkövetés

A leggyakoribb hiányosságok a fogyasztói tájékoztatásnál bukkantak fel: nem volt elég pontos a termék származására és összetételére vonatkozó információ. Több esetben nyomonkövetési problémákat is feltártak – magyarul: nem mindig volt egyértelműen igazolható, honnan jött az áru, és milyen úton jutott el a pultra.

A tapasztalatok alapján a rendszeresen ellenőrzött kiskereskedelmi egységek és a csomagolásmentes boltok bizonyultak a legbiztonságosabb vásárlási helyszínnek. Az ideiglenes árusító helyeken és adventi vásárokban arányaiban több hiányosság került elő – ami nem jelenti azt, hogy ott bármi „veszélyes”, inkább azt, hogy az alkalmi jelleg miatt könnyebb hibázni a tájékoztatásban és a háttérdokumentációban.

Bírságok: milliókban mérhető figyelmeztetés

Az ellenőrök közel 1,6 millió forint bírságot szabtak ki, és a folyamatban lévő ügyekben a további bírságok összege akár a 3 millió forintot is elérheti. Összesen pedig eddig 5.105.000 forint élelmiszer-ellenőrzési és élelmiszerlánc-felügyeleti bírság gyűlt össze az ellenőrzések nyomán.