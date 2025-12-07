Nyártól újabb járatokkal utazhatunk Budapestről

Kína nemzeti légitársasága, az Air China március 29-től naponta közlekedik majd Peking és Budapest között – derült ki az Aerospace Global News legfrissebb menetrend-változásokat tartalmazó heti összefoglalójából.
Így közlekednek majd az Air China Budapest-Peking járatai
Az összefoglaló szerint a CA 719-es járatok
a hét minden napján helyi idők szerint 2 óra 50-kor szállnak fel Pekingből, és reggel 7 órára érnek Budapestre, majd CA 720-as számmal indulnak vissza 13 órakor, és másnap hajnali 4 óra 10-kor szállnak le a kínai fővárosban a foglalási rendszerekben közzétett menetrend szerint.
A járatot továbbra is a légitársaság Boeing 787-9 Dreamlinerei teljesítik.
Az Air China Csungking és Budapest közötti járatai továbbra is hetente egy alkalommal, szerdánként repülnek a 2026-os nyári menetrendben, a foglalási rendszerek jelenlegi adatai szerint – írja az Airportál.
Bővítés-sorozat rövid időn belül
Mint ismert, az Air China – mint kínai „nemzeti” légitársaság – 2015. május 1-je óta üzemeltet közvetlen járatot Peking és Budapest között, amely csak a covid időszak alatt szünetelt egy időre. Tavaly áprilistól bővítette heti kettőről háromra a budapesti járataik számát, majd a nyári menetrend egy részében negyedik járat is közlekedett. Mindössze bő egy éve,
az október 27-én induló 2024/25-ös téli menetrendben emelték hetente négy járatra a Peking – Budapest útvonalon közlekedő járatok számát, amelyet a következő év tavaszával kezdődő nyári mentrendben tovább sűrítenek.
Végezetül néhány érdekes adat:
- Az elmúlt évben az Air China teljes utas-forgalma 155,3 millió utas volt, ezek közül 16,3 millió nemzetközi.
- Az idei év első felében az Air China összesen 77,11 millió utast fuvarozott, ami 2.87 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest.
- Egy kínai–magyar légiforgalmat elemző tanulmány szerint, amely igaz csak az idei első negyedévről ír, 2025 első negyedévében tovább nőtt a Kína és Magyarország közötti utasforgalom. A hét közvetlen útvonaluk összesített utasszáma 113 500 fő volt, ami 190,5 százalékos éves növekedést jelent. Az év első három hónapjában stabil növekedést mutatott, pontosan 69,4 százalékkal nőtt a Peking-Budapest útvonalon a légiutasok száma is.