Nyártól újabb járatokkal utazhatunk Budapestről

Kína nemzeti légitársasága, az Air China március 29-től naponta közlekedik majd Peking és Budapest között – derült ki az Aerospace Global News legfrissebb menetrend-változásokat tartalmazó heti összefoglalójából.

Air China / Fotó: Aerospace Global News

Így közlekednek majd az Air China Budapest-Peking járatai

Az összefoglaló szerint a CA 719-es járatok

a hét minden napján helyi idők szerint 2 óra 50-kor szállnak fel Pekingből, és reggel 7 órára érnek Budapestre, majd CA 720-as számmal indulnak vissza 13 órakor, és másnap hajnali 4 óra 10-kor szállnak le a kínai fővárosban a foglalási rendszerekben közzétett menetrend szerint.

A járatot továbbra is a légitársaság Boeing 787-9 Dreamlinerei teljesítik.

Az Air China Csungking és Budapest közötti járatai továbbra is hetente egy alkalommal, szerdánként repülnek a 2026-os nyári menetrendben, a foglalási rendszerek jelenlegi adatai szerint – írja az Airportál.

Bővítés-sorozat rövid időn belül

Mint ismert, az Air China – mint kínai „nemzeti” légitársaság – 2015. május 1-je óta üzemeltet közvetlen járatot Peking és Budapest között, amely csak a covid időszak alatt szünetelt egy időre. Tavaly áprilistól bővítette heti kettőről háromra a budapesti járataik számát, majd a nyári menetrend egy részében negyedik járat is közlekedett. Mindössze bő egy éve,

az október 27-én induló 2024/25-ös téli menetrendben emelték hetente négy járatra a Peking – Budapest útvonalon közlekedő járatok számát, amelyet a következő év tavaszával kezdődő nyári mentrendben tovább sűrítenek.

Végezetül néhány érdekes adat: