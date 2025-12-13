Áll a bál Trump új elnöki repülőgépei körül – különleges fotókon az Air Force One legendás flottája

Hírlevél
A Boeing még 2018-ban kapott 3,9 milliárd dolláros megrendelést a két Boeing 747-8 típusú gép speciális elnöki átalakítására, a cég azonban újabb késést jelentett be. Az új Air Force One repülőgépek ezzel már négy évet csúsznak az eredeti határidőhöz képest, alaposan felbőszítve ezzel Donald Trumpot, az Egyesült Államok elnökét. Az Air Force One flottájában használt repülőgépek között jelenleg két Boeing 747-200 jumbo jet található. Különleges képeket mutatunk ezekről, valamint a legendás flotta egykori repülőgépeiről.
Air Force OneDonald TrumpBoeing

A mindenkori amerikai elnök által használt különleges repülőgépet nevezik Air Force One-nak, ami a légierő kötelékében szolgál és a védelmi minisztériumhoz tartozik. A Boeingnél készülő két új Air Force One közül az első csak 2028 közepén állhat szolgálatba, ami újabb egyéves késedelmet jelent az eddigi ütemtervhez képest az amerikai légierő (U.S. Air Force) pénteki közleménye szerint. A program így már négy évvel csúszik a 2018-ban kitűzött eredeti határidőkhöz képest. Donald Trump elnök többször is kifejezte elégedetlenségét a késések miatt, és kijelentette, hogy még mandátuma lejárta előtt, 2029. januárjáig szeretne az új gépeken repülni.

Az Air Force One flottájának egyik Boeing 747-200 jumbo jet típusú repülőgépe Fotó: Los Angeles Daily News via Getty Images/Sarah Reingewirtz
Az Air Force One flottájának egyik Boeing 747-200 jumbo jet típusú repülőgépe Fotó: Los Angeles Daily News via Getty Images/Sarah Reingewirtz

A jelenlegi két Air Force One már 1990 óta áll szolgálatban

A Boeing 2018-ban kapott megrendelést két Boeing 747-8 típusú gép speciális elnöki átalakítására, az azóta felmerült többletköltségek miatt a vállalat szerint a teljes ráfordítás jelenleg meghaladja az 5 milliárd dollárt –  számolt be róla a CNBC. A további késések elkerülése érdekében idén júniusban a Boeing felvette a Northrop Grumman korábbi vezetőjét, Steve Sullivant az Air Force One program vezetésére. Sullivan, aki korábban kulcsfontosságú Northrop-programokon dolgozott, beleértve a B-21-es bombázót is, Gregg Coffey-t váltotta, aki egy másik pozícióba került az amerikai repülőgépgyártónál.

Az Egyesült Államok egyébiránt idén májusban Katartól elfogadott ajándékként egy luxus Boeing 747-es repülőgépet. A Fehér Ház utasítására a légierő az L3Harris Technologies védelmi vállalatot bízta meg a gép gyors átalakításával, hogy átmenetileg elnöki szolgálatba állhasson. A 400 millió dollár értékű szuper luxus Boeing 747-8-as Jumbo repülő az eddigi legértékesebb ajándék, amelyet valaha is kapott az Egyesült Államok egy külföldi kormánytól. 

Kattintson a galériára hogy lássa a különleges képeket az Air Force One jelenlegi és egykori legendás flottájáról!

Galéria: Air Force One: képeken az elnöki különgépek
1/19
1930-as évek – Franklin D. Roosevelt "The Sacred Cow" elnevezésű C–54 Skymaster-e

 

 

