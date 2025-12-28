Így küldje vissza a karácsonyi ajándékot külföldi webáruházba

Sorozatunk korábbi részeiben részletesen foglalkoztunk a karácsonyi ajándékok kapcsán felmerülő fogyasztóvédelmi kérdésekkel, azok típuseseteivel. A sorozat utolsó cikkében azt tekintjük át, mit kell tudni arról az esetről, ha a karácsonyi ajándékot külföldi webáruházban vásárolták, és oda kellene visszaküldenünk a terméket. Ebben a cikkünkben a téma kapcsán azokat a tudnivalókat foglaltuk össze, melyek az EU-n belüli székhellyel működő webáruházakkal kapcsolatos tudnivalókra vonatkoznak. Ha a termék EU-n kívüli országból érkezett, annak a webáruháznak a szabályzata irányadó az ügymenetre, ilyenkor ezeknek egyedileg kell utána néznie vagy az ajándékozónak vagy az ajándékozottnak.
Ajándék külföldi webáruházból: így járjon el, ha vissza kell küldenie
Ebben az esetben is érdemes megemlíteni, hogy nem mindegy, milyen okból küldenénk vissza a terméket. Ha minőségi kifogás merül fel azzal kapcsolatban, akkor mint azt korábbi cikkeinkben bemutattuk, az EU-s szabályozásnak köszönhetően érvényesíthetjük szavatossági, illetve jótállási igényünket. Érdemes ugyanakkor minden esetben megnézni a konkrét webáruház szabályzatát, mely – vélelmezhetően – az annak otthont adó ország konkrét fogyasztóvédelmi szabályai alapján szabályozza a reklamációs lehetőségeket, valamint a konkrét ügyintézést.
Más a helyzet akkor, ha a karácsonyi ajándékot azért szeretnénk visszaküldeni a külföldi kereskedőnek, mert az nem tetszik vagy nem megfelelő, és így használatba sem vennénk. Fontos megállapítás, hogy az EU-s szabályozás alapján ez esetben is megillet bennünket a 14 napos elállási jog a termék visszaküldésére (s persze ez esetben is szükségünk van a vásárlást igazoló számlára). Érdemes ugyanakkor azt is megemlíteni, hogy ha karácsonyra nem fizikai használati tárgyat, hanem például szolgáltatást kaptunk, akkor azokra főszabályként nem vonatkozik a 14 napos elállási időszak. Azaz nem gyakorolhatjuk azt akkor, ha a karácsonyi ajándék például
- repülő- vagy vonatjegy, koncertjegy,
- szállodafoglalás,
- vagy az autóbérlésre és a konkrét időpontokra megrendelt étkeztetési szolgáltatás
Hasonlóan nem élhetünk az elállási joggal online digitális tartalmak esetén, ha például ilyen jellegű előfizetést kaptunk ajándékba. Vagyis zene vagy film esetén, ha már megkezdtük a letöltést vagy az adatátvitelt (streaming), és kifejezetten elfogadtuk, hogy a letöltés, illetve adatátvitel megkezdésekor elvesztjük elállási jogunkat – ezt a szolgáltatás megkezdése esetén a szolgáltató írásban közli velünk, és általában el is kell fogadnunk az ezzel kapcsolatos szolgáltatási feltételeket.
Árucikk visszaküldése esetén a 14 napos időszakú elállási jog gyakorlása esetén tartsuk szem előtt, hogy csakúgy, mint belföldi webáruházba történő visszajuttatás esetén, úgy ebben az esetben is bennünket terhel a csomagküldés költsége. Természetesen előfordulhat, hogy egy külföldi székhelyű webáruház működtet magyarországi ügyfélszolgálati pontot, vagy az is, hogy önkéntes vállalással a 14 naposnál hosszabb, 20 vagy 30 napos időszakot biztosít az elállási jog gyakorlására. Ez azonban nem általános, inkább eseti jellegű.
Komoly költségei is lehetnek a külföldre való ajándék-visszaküldésnek
Mielőtt élnénk a karácsonyi ajándék kapcsán elállási jogunkkal a használatba nem vett termékre vonatkozóan, érdemes alaposan tájékozódnunk az ügyintézés menetéről, a visszaküldés költségeiről! Ez utóbbi különösen fájó pontja lehet a folyamatnak (azokról az esetekről már nem is beszélve, amikor egy hazai webáruház külföldi címet ad meg termékvisszaküldésre, amit egyébként megtehet anélkül, hogy sértené a fogyasztóvédelmi rendelkezéseket, ha észszerű üzleti érdekei így kívánják).
Először is azt kell megnéznünk, hogy az a külföldi webáruház, ahonnan a terméket kaptuk, milyen feltételeket ad a visszaküldés lebonyolítására (ez az általános szerződési feltételek része kell, hogy legyen, amit kötelező elérhetővé tenni minden jogszerűen működő webáruház felületén).
Ez azért lényeges, mert előfordulhat, hogy elállási jog esetén a webáruház a szerződéses feltételek alapján ragaszkodik ahhoz, hogy az általa választott szerződéses futárcéggel küldjük vissza a terméket – ez pedig akár többe is kerülhet, mint az a futárcég, amelyiket mi választanánk a célra.
Ám a szerződéses feltételek alapján el kell fogadnunk a kereskedő választását.
A nem használt terméket minden esetben gondosan be kell csomagolnunk, és a webáruház felé jeleznünk, hogy adott rendelés kapcsán élünk elállási jogunkkal (mindenképpen írásban, e-mailen, vagy a kereskedő erre a célra fenntartott online bejelentési felületén).
A kereskedő természetesen 14 napos elállás esetén is vállalhatja, hogy kifizeti a fogyasztó helyett a visszaküldés költségeit, erre azonban nincs kötelezettsége, és a fogyasztó ennek kapcsán nem fogalmazhat meg reklamációt vagy bármilyen más igényt.
Az alapszabály az, hogy elállás esetén a visszaküldés költségei a vevőt terhelik. Ezt különösen azokban az esetekben fontos tudni, amikor a termék visszaküldésének költsége több lehet, mint a termék vételára.
Miként a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság egy konkrét eset kapcsán bemutatja, a termék árát és az ingyenes vagy nagyon csábító kiszállítás egymáshoz képesti költségét már vásárláskor érdemes mérlegelni, különösen, ha külföldi webáruházból rendelnénk meg az árut. Például elképzelhető, hogy egy nagyméretű termékhez (pl. bútor) a külföldi webáruház nagyon kedvező áru kiszállítást is ajánl. Ám karácsony után jöhet a hidegzuhany: a termék visszaküldésének költsége elállás esetén akár termék árát is meghaladhatja.
Ezért hívja fel a figyelmet a hatóság arra, hogy az internetes vásárlástól történő elállás esetén a kiszállítás díja a fogyasztónak visszajár, azonban a visszaküldés költsége már a fogyasztót terheli, külföldre történő visszaküldés esetén pedig akár egy igen jelentős összeg is lehet.