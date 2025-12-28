Így küldje vissza a karácsonyi ajándékot külföldi webáruházba

Sorozatunk korábbi részeiben részletesen foglalkoztunk a karácsonyi ajándékok kapcsán felmerülő fogyasztóvédelmi kérdésekkel, azok típuseseteivel. A sorozat utolsó cikkében azt tekintjük át, mit kell tudni arról az esetről, ha a karácsonyi ajándékot külföldi webáruházban vásárolták, és oda kellene visszaküldenünk a terméket. Ebben a cikkünkben a téma kapcsán azokat a tudnivalókat foglaltuk össze, melyek az EU-n belüli székhellyel működő webáruházakkal kapcsolatos tudnivalókra vonatkoznak. Ha a termék EU-n kívüli országból érkezett, annak a webáruháznak a szabályzata irányadó az ügymenetre, ilyenkor ezeknek egyedileg kell utána néznie vagy az ajándékozónak vagy az ajándékozottnak.

A karácsonyi ajándék érkezhetett külföldi webáruházból is, ám ekkor is megilleti a fogyasztót az elállási jog (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Ajándék külföldi webáruházból: így járjon el, ha vissza kell küldenie

Ebben az esetben is érdemes megemlíteni, hogy nem mindegy, milyen okból küldenénk vissza a terméket. Ha minőségi kifogás merül fel azzal kapcsolatban, akkor mint azt korábbi cikkeinkben bemutattuk, az EU-s szabályozásnak köszönhetően érvényesíthetjük szavatossági, illetve jótállási igényünket. Érdemes ugyanakkor minden esetben megnézni a konkrét webáruház szabályzatát, mely – vélelmezhetően – az annak otthont adó ország konkrét fogyasztóvédelmi szabályai alapján szabályozza a reklamációs lehetőségeket, valamint a konkrét ügyintézést.

Más a helyzet akkor, ha a karácsonyi ajándékot azért szeretnénk visszaküldeni a külföldi kereskedőnek, mert az nem tetszik vagy nem megfelelő, és így használatba sem vennénk. Fontos megállapítás, hogy az EU-s szabályozás alapján ez esetben is megillet bennünket a 14 napos elállási jog a termék visszaküldésére (s persze ez esetben is szükségünk van a vásárlást igazoló számlára). Érdemes ugyanakkor azt is megemlíteni, hogy ha karácsonyra nem fizikai használati tárgyat, hanem például szolgáltatást kaptunk, akkor azokra főszabályként nem vonatkozik a 14 napos elállási időszak. Azaz nem gyakorolhatjuk azt akkor, ha a karácsonyi ajándék például

repülő- vagy vonatjegy, koncertjegy,

szállodafoglalás,

vagy az autóbérlésre és a konkrét időpontokra megrendelt étkeztetési szolgáltatás

Hasonlóan nem élhetünk az elállási joggal online digitális tartalmak esetén, ha például ilyen jellegű előfizetést kaptunk ajándékba. Vagyis zene vagy film esetén, ha már megkezdtük a letöltést vagy az adatátvitelt (streaming), és kifejezetten elfogadtuk, hogy a letöltés, illetve adatátvitel megkezdésekor elvesztjük elállási jogunkat – ezt a szolgáltatás megkezdése esetén a szolgáltató írásban közli velünk, és általában el is kell fogadnunk az ezzel kapcsolatos szolgáltatási feltételeket.