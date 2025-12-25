Így járjon el, ha meghibásodik a boltban vásárolt karácsonyi ajándék

A karácsonyi ajándékok kapcsán esetlegesen felmerülő fogyasztóvédelmi kérdések sorában most a belföldi kereskedelemben, fizikai üzletben beszerzett ajándék körüli ügyekkel foglalkozunk. Az előző cikkünkben azt jártuk körbe, milyen lehetőségeink vannak ajándékba kapott, minőségi szempontból hibátlan, de nem megfelelő méretű ruházati termékek cseréjére. Ebben a cikkünkben azokról a tudnivalókról lesz szó, amiket azokra az esetekre nézve kell szem előtt tartani, ha a karácsonyra kapott terméket azért szeretnénk cserélni a vásárlás helyén, fizikai boltban, mert kiderült, hogy gyári vagy konstrukcióhibás; vagy pedig meghibásodott, és rendeltetésszerű működésre nem alkalmas. Ebben az esetben már képbe kerül a szavatosság és a „misztikus” 3 napos határidő kérdése. Nézzük, mit kell tudni erről az esetről! Itt is érdemes tisztázni, hogy milyen típusú termékről van szó.

Érdemes tisztában lenni azzal, fogyasztóként milyen lehetőségeink vannak, ha a karácsonyi ajándék új termék hibás vagy meghibásodik (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Ha az ajándék ruházati terméknél merül fel minőségi kifogás

Fontos tisztában lennei azzal, hogy a hibás (rejtett hibás, azaz a kereskedő sem tudta, hogy a hiba fennáll), valamint meghibásodó termékek esetében megjelenő tartós fogyasztási cikkek fogalma alá (lásd alább a jogszabályi hátteret) nem pusztán műszaki termékek tartoznak. Bizonyos ruházati cikkeket ugyanis tartós fogyasztási cikként azonosítanak a szabályok (pl. a szőrméket), de nem az összes (10 000 forintnál drágább eladási áru) holmi tartozik ide. A ruházati termékekre kellékszavatosság vonatkozik, ami azt jelenti, hogy a hibás (akár ajándékba kapott) ruhadarabért a vásárló 2 éven belül élhet szavatossági igényekkel (javítás, csere, árleszállítás, végső esetben vételár-visszatérítés – ezekről alább szó lesz).

Emellett a vásárlástól számított 1 éven (régebben 6 hónap) belül a kereskedőnek kell bizonyítania, hogy a hiba nem a vásárláskor állt fenn, hanem a nem rendeltetésszerű használat okozta (2022. január 1-től érvényes szabályok szerint) – azaz a kereskedőt a vásárló állításával szembeni egyfajta „ellenbizonyítási” kötelezettség terheli. Ez a szabály az akciós ruhákra is vonatkozik, és a szavatossági jog érvényesítéséhez a számla vagy a vásárlást igazoló dokumentum elégséges.