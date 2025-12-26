Karácsonyra kapott ajándék magyarországi webáruházból: így járhat el, ha gondja van vele

Miként bemutattuk, ajándékba kapott, de méretében nem stimmelő ruházati termék esetén a kereskedő jóindulatában bízhatunk, termékhiba esetén pedig fogyasztóvédelmi jogszabályok határozzák meg, miként tudjuk érvényesíteni az ajándékba kapott árucikkel kapcsolatban a fogyasztói jogokat, feltéve, ha azokat fizikai üzletben szereztük be (vagy szerezték be) számunkra. Ebben a cikkben arról lesz szó, mit tehetünk akkor, ha a terméket (legyen szó ruháról, könyvről, műszaki cikkről) magyarországi székhelyű webáruházból vásároltuk.

Érdemes tisztában lenni azzal, milyen lehetőségek vannak akkor a visszaküldésre, ha a karácsonyi ajándékot webáruházban vásárolták (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Karácsonyi ajándék a webről: ezt jelenti a 14 napos elállási jog

A karácsonyi ajándékok szempontjából (és tulajdonképpen minden fizikai árucikk vásárlásakor, történjen az bármikor) nagyon lényeges, hogy – mint korábbi cikkeinkből is kiderült –, az egyébként minőségileg kifogástalan termék vásárlása esetén nagy jelentősége van, hogy azt fizikai boltban/üzletben vagy webáruházban vásároltuk. Bár egyesekben talán él a vélekedés, hogy ha fizikai boltban vásárolunk, akkor minőség szempontjából kvázi „nagyobb biztonságban” vagyunk (hiszen vásárláskor látjuk, tapintjuk, esetleg ki is próbáljuk az árut), ez azonban csalóka látszat. Feltételezve, hogy a kereskedők döntő többsége tisztességes, és szándékoltan nem adnak el olyan terméket vagy példányt, amiről tudják, hogy hibás, a helyzet az, hogy bizonyos szempontból vásárlóként vagy épp karácsonyi ajándék címzettjeként nagyobb mozgásterünk van akkor, ha hazai webshopban vásárolunk.

Ugyanis webáruházas vásárlás esetén megillet minket a termékátvételtől (s nem a vásárlástól számított) 14 napon belüli indokolás nélküli, jogszabályban biztosított ún. elállási jog.

Az elállási jog kapcsán fontos, hogy ebben az esetben nem kell hibásnak lennie a terméknek – de dönthetünk úgy, hogy szavatosság vagy jótállás érvényesítése helyett inkább elállási jogunkat érvényesítjük.

Tehát elállási jog esetén még csak indokolnunk sem kell, miért akarunk élni vele – ez lényegében azt jelenti, hogy akár a karácsonyra kapott, webáruházból beszerzett ajándékunknál is gyakorolhatjuk az elállási jogot 14 napon belül (feltéve, hogy rendelkezünk a vásárlást igazoló nyugtával vagy számlával). Az internetes vásárlásnál tehát az átvételtől számított 14 napon belül a fogyasztó meggondolhatja magát, indokolás nélküli elállási joggal élhet

Ha él ezzel a jogával, akkor a saját költségén kell visszajuttatnia a terméket, a vállalkozás pedig köteles visszaadni a teljes kifizetett összeget.

Fontos ugyanakkor – miként a Békéltető Testület arra felhívja a figyelmet –, hogy ez nem azt jelenti, hogy két hétig hordunk egy cipőt, aztán ügyelve a 14 napos határidőre, visszaküldjük. Az elállási joggal a fogyasztó élhet, de vissza nem élhet. Ha a fogyasztó az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladóan használja a terméket, akkor ezért az értékcsökkenésért felel, azaz nem fogja visszakapni a teljes vételárat. Egy cipő esetében például egy fél órát hordhatjuk otthon, de az utcára már nem mehetünk ki benne.

Szavatosság, jótállás: a feltételek webes vásárlásnál is azonosak

A karácsonyi ajándék online webáruházból, hivatalos kereskedőtől való beszerzése esetén a vevőt (illetve a megajándékozottat) ugyanazok a jótállási és szavatossági jogok illetik meg, mintha a terméket fizikai üzletben vásárolta volna. Ezek érvényesítésének nincs köze az elállási jogra nyitva tartott 14 napos határidőhöz, hiszen a helyzet épp ellenkező előjelű: a fogyasztó (megajándékozott) meg kívánja tartani a terméket, csak épp minőségi problémáit kell orvosolni termékcserével, javítással – amit a jogszabályi keretek meghatároznak, s amikről az előző cikkünkben írtunk az Origón.