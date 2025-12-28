Jobb szembenézni vele: sokan kicserélnék másra a nem tetsző karácsonyi ajándékot - kérdés, megtehető-e

Korábbi cikkeinkben foglalkoztunk már a boltban vásárolt, ajándékba kapott, méretben nem megfelelő ruhák visszavitelével, hibás tartós fogyasztási cikkek cseréjével. Felmerülhet ugyanakkor az is, hogy a karácsonyi ajándékról azért mondanánk le, mert az nem tetszik, vagy mert nem megfelelő. Azt nekünk kell tudnunk, nekünk kell eldöntenünk, hogy ezzel a lépéssel megsértenénk-e azt, akitől az ajándékot kaptuk, ez egyéni mérlegelés kérdése, ugyanakkor érdemes arra gondolni, hogy feltehetően az ajándékozó szándéka is az volt, hogy örömet okozzon ajándékával, még ha nem is találta el ízlésünket, igényeinket. A két fél kapcsolatán múlik, hogy „elbírja-e” a karácsonyi ajándék visszautasítását, másra cserélését. Ha igen, akkor az alábbiakat kell szem előtt tartani - s szólni fogunk arról is, hogy milyen lehetőségeink vannak a vásárlást igazoló nyugta hiányában.

Előfordulhat, hogy nem tetszik a karácsonyi ajándék, és legszívesebben cserélnénk másra (illusztráció)

Fotó: Getty

Ajándékcsere, mert nem teszik: nem mindegy a beszerzés helye

Ahogy az elállási jog kapcsán előző napi cikkünkben bemutattuk, nem mindegy, hogy a visszavinni vagy cserélni kívánt tárgyat fizikai üzletben vagy belföldik webáruházban vásároltuk vagy vásárolták, és az eljárásrend szempontjából alapvetően mindegy, hogy karácsony alkalmából vagy csak általában. (Megjegyezzük, hogy létezik olyan kereskedelmi gyakorlat, amelyben egy eladó önként vállalja, hogy például január végéig minden, például decemberben eladott terméket fogyasztói indoklás nélkül visszaveszi, vagy árát levásárolhatóvá teszi. Ezek azonban egyedi és eseti kereskedői döntések, túlmutatnak a szabályozási környezeten.)

Ha egyszerűen csak nem tetszik a karácsonyi ajándék, akkor sokkal nagyobb a mozgásterünk abban az esetben, ha annak beszerzése webáruházban történt.

Ebben az esetben ugyanis megillet bennünket az áru kézhezvételétől számított 14 napon belüli elállási jog, vagyis az, hogy indoklás vagy magyarázat nélkül visszaadjuk az árucikket. Fontos, hogy ezt csak arra vonatkozik, ha a terméket még nem vettük használatba – ha már használtuk valamennyit, a kereskedő figyelembe fogja venni az értékcsökkenést, és így nem a teljes vételárát kapjuk vissza.