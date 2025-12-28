Jobb szembenézni vele: sokan kicserélnék másra a nem tetsző karácsonyi ajándékot - kérdés, megtehető-e

Korábbi cikkeinkben foglalkoztunk már a boltban vásárolt, ajándékba kapott, méretben nem megfelelő ruhák visszavitelével, hibás tartós fogyasztási cikkek cseréjével. Felmerülhet ugyanakkor az is, hogy a karácsonyi ajándékról azért mondanánk le, mert az nem tetszik, vagy mert nem megfelelő. Azt nekünk kell tudnunk, nekünk kell eldöntenünk, hogy ezzel a lépéssel megsértenénk-e azt, akitől az ajándékot kaptuk, ez egyéni mérlegelés kérdése, ugyanakkor érdemes arra gondolni, hogy feltehetően az ajándékozó szándéka is az volt, hogy örömet okozzon ajándékával, még ha nem is találta el ízlésünket, igényeinket. A két fél kapcsolatán múlik, hogy „elbírja-e” a karácsonyi ajándék visszautasítását, másra cserélését. Ha igen, akkor az alábbiakat kell szem előtt tartani - s szólni fogunk arról is, hogy milyen lehetőségeink vannak a vásárlást igazoló nyugta hiányában.
Ajándékcsere, mert nem teszik: nem mindegy a beszerzés helye
Ahogy az elállási jog kapcsán előző napi cikkünkben bemutattuk, nem mindegy, hogy a visszavinni vagy cserélni kívánt tárgyat fizikai üzletben vagy belföldik webáruházban vásároltuk vagy vásárolták, és az eljárásrend szempontjából alapvetően mindegy, hogy karácsony alkalmából vagy csak általában. (Megjegyezzük, hogy létezik olyan kereskedelmi gyakorlat, amelyben egy eladó önként vállalja, hogy például január végéig minden, például decemberben eladott terméket fogyasztói indoklás nélkül visszaveszi, vagy árát levásárolhatóvá teszi. Ezek azonban egyedi és eseti kereskedői döntések, túlmutatnak a szabályozási környezeten.)
Ha egyszerűen csak nem tetszik a karácsonyi ajándék, akkor sokkal nagyobb a mozgásterünk abban az esetben, ha annak beszerzése webáruházban történt.
Ebben az esetben ugyanis megillet bennünket az áru kézhezvételétől számított 14 napon belüli elállási jog, vagyis az, hogy indoklás vagy magyarázat nélkül visszaadjuk az árucikket. Fontos, hogy ezt csak arra vonatkozik, ha a terméket még nem vettük használatba – ha már használtuk valamennyit, a kereskedő figyelembe fogja venni az értékcsökkenést, és így nem a teljes vételárát kapjuk vissza.
Ha a webáruházban vásárolt terméket tehát visszaadnánk, nem tudjuk megkerülni, hogy egyeztessünk erről az ajándékozóval. Nem pusztán azért, mert szükségünk lesz a vásárlást igazoló nyugtára (a webáruházak jelentős része pedig már egyből számlát ad, olykor elektronikusan kiküldve azt), hanem azért is, hogy megtudjuk, mikor történt meg a termék átvétele, és 14 napos határidőn belül maradjunk.
Tartsuk szem előtt azt is, hogy ha az elállási joggal élünk (azaz nem szavatossági okból küldjük vissza az árucikket), akkor a visszaküldés költségei bennünket terhelnek. Azaz, ha például egy debreceni székhelyű webáruházból rendeltek (vagy rendeltek számunkra ajándékba) egy budapesti címre terméket karácsony előtt, akkor a terméket oda is kell visszaküldenünk (vagy arra a címre, amit a kereskedő ebből a célból megad). A posta vagy futárszolgálat díját ilyenkor nekünk kell állni, nem a kereskedőnek.
Fontos ugyanakkor megemlíteni, hogy egyes nagy, online is értékesítő bolthálózatok biztosítják az interneten rendelt, de visszaadni kívánt áru boltban való leadási lehetőségét is ingyenesen.
Azt se felejtsük el, hogy ha a terméket visszaadnánk, mert nem tetszik, de ugyannak a webáruháznak a kínálatából vásárolnánk egy hasonlót, ami viszont megfelelne számunkra, ez két külön tranzakciónak minősül. Azaz
- a kinézett terméket meg kell rendelni, ki kell fizetni,
- ami párhuzamosan zajlik azzal, hogy az elállási joggal élve a visszaköldött termék vételárának visszatérítésére várunk.
Másként: egy webáruházas vásárlásnál általában nincs lehetőség arra, hogy a visszaadott ajándék árát beszámítsák ugyanott egy másik termék árába, és csak a különbözetet fizessük ki, mivel a két adásvételi ügylet külön bonyolódik.
Más a helyzet akkor, ha a terméket fizikai boltban szerezték be. Ebben az esetben – miként korábbi cikkeinkben bemutattuk – nincs kötelezettsége a kereskedőnek a termék visszavásárlására (ezt egyébként is érdemes szem előtt tartani, különösen akkor, ha előfordult már velünk is az impulzusvásárlás).
A vállalkozásnak fizikai üzletben történő vásárláskor nincs kötelezettsége arra, hogy visszavigye az árut, sem 3 napon belül, sem később pusztán azért, mert az nem tetszik a fogyasztónak, vagy meggondolta magát. Más kérdés, hogy a kereskedők jelentős része (különösen a karácsonyi időszak után) meglehetősen együttműködő a kérdésben, és a vásárlók elégedettségét szem előtt tartva, biztosítja a nem tetsző karácsonyi ajándékok visszavitelét adott napig, vagy azt, hogy a visszavett termék árát az üzlet kínálatából másra le lehessen vásárolni.
Sőt: számos boltlánc a karácsonyi időszaktól függetlenül is biztosítja annak lehetőségét, hogy a terméket a vásárlástól számított adott napig (ez lehet akár 10-30 nap, de akár hónapok is) visszavihesse a vevőt. Ezek a kereskedők önkéntes, a jogszabályi előírásokon túlmutató vállalásai a vevői elégedettség érdekében. Afefől, hogy a kereskedő kínál-e a vevőinek elállási lehetőséget boltban való vásárlás esetén, a kereskedő honlapján vagy az üzletben érdemes érdeklődni.
Visszavinnénk a terméket, de nincs meg a blokk vagy a számla
Történjen bármilyen okból a termék visszaküldése vagy visszavitele a kereskedőnek, valójában minden ügymenet alapja az, hogy birtokunkban legyen a vásárlást igazoló nyugta, blokk, számla. Karácsonyi ajándék kapcsán felmerülő ügyintézésnél ez különösen fontos, ebből adódóan általában nem tudjuk megkerülni azt, hogy egyeztessünk azzal, akitől az ajándékot kaptuk.
Ha webáruházból vásárolunk, a vásárlásról szóló számlát vagy fizikailag a csomagban találjuk meg, vagy e-mailen küldi ki a kereskedő (annak, aki a vásárlást bonyolította). Ha üzletben vásárolunk, a kapott blokk igazolja, hogy a terméket az adott boltban, egy adott időpontban vettük. Ez bizonyítja, hogy adásvételi szerződés jött létre közöttünk és a jogszabály szerint helytállni köteles a vállalkozás a termékért.
Ha nem tudjuk felmutatni a vásárlást igazoló bizonylatot, a vállalkozás reklamációnkra nem köteles eljárni, bevizsgáltatni a terméket, szavatossági igényünknek helyet adni.
S még ha egyébként az elégedettséget tartja szem előtt, és hajlandó lenne visszvenni a nem tetsző karácsonyi ajándékot, blokk nélkül nem köteles rá.
Ezért, bár sokszor hallhatjuk, érdemes megfogadni a Budapesti Békéltető Testület által is adott tanácsot: gondosan őrizzük meg tehát a blokkot, mert a mi érdekünk, hogy a jótállás, illetve a kellékszavatosság időtartama alatt mindenkor igazolni tudjuk a fogyasztói szerződés tartalmát.
Ha nincs meg a blokkunk, de a vállalkozásnak van például törzsvásárlói kártyarendszere vagy applikációja, az ezekben tárolt adatok alkalmasak lehetnek arra, hogy a vásárlás adatait rögzítsék, így ezzel is lehet bizonyítani az adott termék vásárlásának pontos adatait.
Fontos kiemelni, hogy egy bankszámlakivonat például nem igazolja, hogy konkrét márkájú, cikkszámú ruhadarabot vásároltunk egy adott napon, csak azt, hogy elköltöttünk valamekkora összeget egy adott boltban.
Cikksorozatunk utolsó részében arról lesz szó, hogyan kell eljárni akkor, ha az ajándékot külföldi webáruházból kaptuk.