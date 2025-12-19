Az ünnepek előtt akár féláron bevásárolhat, árgyilkos akciót hirdetett egy hazai élelmiszerlánc

Az ALDI 2025. december 21-től 50%-os kedvezménnyel kínálja bizonyos karácsonyi dekorációit és ajándékötleteit a non-food kínálatban. Az akció érinti többek között a karácsonyi díszeket, lakásdekorációs kiegészítőket és szezonális ajándéktárgyakat, így a vásárlók az ünnep utolsó napjaiban is kedvező áron frissíthetik otthonuk hangulatát, vagy pótolhatják az ajándékokat.

A diszkontlánc több lépcsőben, kiemelt időpontokban indít 50%-os akciót számos termékre. Fotó: Csudai Sándor - Origo

Az ALDI különleges akciót hirdetett meg az ünnepekre

December 24-én a karácsonyi édességek egy része, félszáznál is több termék esetében szintén 50%-os kedvezménnyel lesz elérhető az üzletekben. Az akció célja, hogy a vásárlók az ünnepek alatt is megfizethető áron juthassanak hozzá a szezonális finomságokhoz.

Az év végén, december 31-én az ALDI a díszdobozos alkoholos italokra kínál egyedi 20–25%-os kedvezményt. A szeszes italok – likőrök, ginek, whiskyk – ünnepi csomagolású változatai üzletenként eltérő kínálatban lesznek elérhetők, így az óévbúcsúztató összejövetelekhez is a korábbinál kedvezőbb ár-érték arányú választékot biztosít az áruházlánc.

„A december végi, akár féláras akciókkal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a karácsonyi készülődés és az év végi bevásárlás ne terhelje túl a vásárlók pénztárcáját, miközben a minőség és a választék változatlanul magas színvonalú marad” – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.

Az akciók a készlet erejéig, az érintett napokon érvényesek, a pontos kínálat és a kedvezmények mértéke üzletenként eltérhet – írták a közleményben.