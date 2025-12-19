Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor hatalmas sikert ért el Brüsszelben

Ezt látnia kell!

Putyin következő lépése mindent boríthat – váratlan fordulat jöhet

dollár

Alapjövedelmet kapna kriptovalutában? Mutatjuk, hol!

29 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A világon elsőként a parányi mikronéziai szigetország, a Marshall-szigetek vezet be univerzális, azaz mindenkinek feltétel nélkül járó alapjövedelmet. A negyedévente 200 dollárnak megfelelő összefüggű kifizetést kérés szerint stabilcoinban, illetve hagyományos pénznemben is teljesítik, az állampolgár választása szerint. Az alapjövedelem bevezetésének célja, hogy enyhítse a lakosság megélhetési költségek jelentette terheit.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A Marshall-szigetek elsőként a világon bevezette az országos univerzális alapjövedelem rendszerét, amely kriptovalutával történő kifizetést is kínál a hagyományos kifizetések mellett. A program keretében a Marshall-szigetek minden lakosának negyedévente 200 dollárnak megfelelő összeg jár lényegében automatikusan (kb. 68 000 forint), azért, hogy mérséklődjenek a megélhetési költségek jelentette pénzügyi terheik.

A Marshall-szigeteken először a világon feltétel nélküli alapjövedelem áll rendelkezésre a lakosoknak
A Marshall-szigeteken először a világon feltétel nélküli alapjövedelem áll rendelkezésre a lakosoknak
Fotó: Wikipedia Commons

Alapjövedelem: így fizetik ki azt a Marshall-szigeteken

 Az első részleteket már november végén kifizették ki, a lakosok választhattak, hogy a pénzt bankszámlára, csekken, vagy kriptovalutaként blokkláncon keresztül, egy, a kormány által támogatott digitális pénztárcán keresztül kérik.

„Kormányként biztosítani akarjuk, hogy senki se szakadjon le” – mondta David Paul, a Marshall-szigetek pénzügyminisztere a Guardiannek. „A negyedévente fejenként 200 dollár, ami körülbelül évi 800 dollárt jelent, nemigen késztet senkit arra, hogy feladja a pénzkereső munkáját, de egyfajta hangulatjavítást jelent” - tette hozzá a kormánytag.

A Csendes-óceánban fekvő Marshall-szigetek Hawaii és Ausztrália között elhelyezkedő kicsiny állam, lakossága körülbelül 42 000 fő. Paul szerint a kifizetéseket „szociális védőhálónak” szánták, mivel az ország növekvő pénzügyi terhekkel és a polgárok elvándorlásával néz szembe.

Az alapjövedelem programot egy, az Egyesült Államokkal kötött megállapodás alapján létrehozott vagyonkezelői alap finanszírozza, amelynek részben az a célja, hogy kártalanítsa a Marshall-szigeteket az amerikai nukleáris kísérletek kapcsán, melyeket korábban a szigeteken végeztek. Az alap több mint 1,3 milliárd dollárnyi vagyonnal rendelkezik, az Egyesült Államok pedig további 500 millió dollárt különít el annak számára 2027-ig.

Dr. Huy Pham, az RMIT Egyetem docense és kripto-fintech programjának vezetője szerint a marshall-szigeteki program „a világon az első országos, univerzális alapjövedelem programot jelenti”. Hozzátette, hogy a blokklánc technológia használata önmagában „egyedülálló az országos megvalósítás szempontjából”.

Az állampolgárok dönthetnek úgy, hogy a kifizetéseket stablecoinban kérik, melynek árfolyama az amerikai dolláréhoz kötött. Így a negyedévente 200 dollárnyi összeget jelentő alapjövedelem a tényleges kifizetéskor némileg többet vagy akár kevesebbet is érhet ennél, az árfolyamtól függően.

A Marshall-szigeteken a hivatalos fizetőeszköz az amerikai dollár. A fizetések átlagos mértéke 800 dollár körül mozog.  A szigetország gazdasága erősen függ a mezőgazdaságtól és a turizmustól, s bár a GDP növekedés tavaly 3 százalékos volt, idén pedig 2,5 százalék lehet, a klímaváltozás hatásainak erősen kitett országban gondot okoz a magas infláció és a helyi lakosok nagyarányú elvándorlása.

Idén augusztusban az ország parlamentje a lángok martaléka lett, miközben épp költségvetési vita zajlott az épületben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!