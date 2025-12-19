Alapjövedelmet kapna kriptovalutában? Mutatjuk, hol!

A Marshall-szigetek elsőként a világon bevezette az országos univerzális alapjövedelem rendszerét, amely kriptovalutával történő kifizetést is kínál a hagyományos kifizetések mellett. A program keretében a Marshall-szigetek minden lakosának negyedévente 200 dollárnak megfelelő összeg jár lényegében automatikusan (kb. 68 000 forint), azért, hogy mérséklődjenek a megélhetési költségek jelentette pénzügyi terheik.
Alapjövedelem: így fizetik ki azt a Marshall-szigeteken
Az első részleteket már november végén kifizették ki, a lakosok választhattak, hogy a pénzt bankszámlára, csekken, vagy kriptovalutaként blokkláncon keresztül, egy, a kormány által támogatott digitális pénztárcán keresztül kérik.
„Kormányként biztosítani akarjuk, hogy senki se szakadjon le” – mondta David Paul, a Marshall-szigetek pénzügyminisztere a Guardiannek. „A negyedévente fejenként 200 dollár, ami körülbelül évi 800 dollárt jelent, nemigen késztet senkit arra, hogy feladja a pénzkereső munkáját, de egyfajta hangulatjavítást jelent” - tette hozzá a kormánytag.
A Csendes-óceánban fekvő Marshall-szigetek Hawaii és Ausztrália között elhelyezkedő kicsiny állam, lakossága körülbelül 42 000 fő. Paul szerint a kifizetéseket „szociális védőhálónak” szánták, mivel az ország növekvő pénzügyi terhekkel és a polgárok elvándorlásával néz szembe.
Az alapjövedelem programot egy, az Egyesült Államokkal kötött megállapodás alapján létrehozott vagyonkezelői alap finanszírozza, amelynek részben az a célja, hogy kártalanítsa a Marshall-szigeteket az amerikai nukleáris kísérletek kapcsán, melyeket korábban a szigeteken végeztek. Az alap több mint 1,3 milliárd dollárnyi vagyonnal rendelkezik, az Egyesült Államok pedig további 500 millió dollárt különít el annak számára 2027-ig.
Dr. Huy Pham, az RMIT Egyetem docense és kripto-fintech programjának vezetője szerint a marshall-szigeteki program „a világon az első országos, univerzális alapjövedelem programot jelenti”. Hozzátette, hogy a blokklánc technológia használata önmagában „egyedülálló az országos megvalósítás szempontjából”.
Az állampolgárok dönthetnek úgy, hogy a kifizetéseket stablecoinban kérik, melynek árfolyama az amerikai dolláréhoz kötött. Így a negyedévente 200 dollárnyi összeget jelentő alapjövedelem a tényleges kifizetéskor némileg többet vagy akár kevesebbet is érhet ennél, az árfolyamtól függően.
A Marshall-szigeteken a hivatalos fizetőeszköz az amerikai dollár. A fizetések átlagos mértéke 800 dollár körül mozog. A szigetország gazdasága erősen függ a mezőgazdaságtól és a turizmustól, s bár a GDP növekedés tavaly 3 százalékos volt, idén pedig 2,5 százalék lehet, a klímaváltozás hatásainak erősen kitett országban gondot okoz a magas infláció és a helyi lakosok nagyarányú elvándorlása.
Idén augusztusban az ország parlamentje a lángok martaléka lett, miközben épp költségvetési vita zajlott az épületben.