A Tisza megemelné a szeszes italok adóterhét – Az alkoholfogyasztás alig csökkenne

Drasztikusan megemelné a Tisza Párt a szeszes italok áfáját és jövedéki adóját. A Magyar Péter pártjának készült baloldali megszorítócsomagban leírtak szerint az alkoholtermékek adóemelésétől több százmilliárdforintos költségvetési bevételnövekedést remélnek, ám valószínűleg a beszedni kívánt adótöbblet jelentősen elmaradna a szakértők számításaihoz képest. Cikksorozatunk mai részében a szeszes italok áfa- és jövedéki adóemelésének hatásait vesszük sorra.
A Tisza Pártnak készült megszorítócsomagban leírtak szerint az alkoholtermékek jövedéki adója és áfája is emelkedne. Bár a Magyar Péter pártjának holdudvarába tartozó közgazdászok célja az állami bevételek növelése lenne, ám több mint valószínű, hogy a várt adótöbblet nem folyna be az államkasszába az alkoholos italok közterhének emelésével, hiszen a fogyasztók egy jelentős része egy bizonyos árszínvonal fölött valószínűleg a feketepiac felé fordulna, csakúgy mint a dohánytermékek esetében. 

Foam spills over as a bartender pours a glass of Suntory Holdings Ltd.'s The Premium Malt's Ale beer at the company's Master House bar in Hong Kong, China, on Wednesday, July 20, 2016. Suntory is the third-ranked beermaker in Japan by market share. Photographer: Anthony Kwan/Bloomberg via Getty Images, alkohol
A vendéglátóhelyek alkoholos termékeladásai is bezuhannának. / Fotó: Bloomberg

Így emelné az alkoholtermékek árát a Tisza

A Tisza Párt vonatkozó javaslata szerint mind az áfát, mind pedig a jövedéki adót drasztikusan megemelné az alkoholtermékek esetében. Az alkoholnál a jövedéki adó típusonként eltér, de körülbelül

  • a sör literje 600 forintba, 
  • egy átlagos bor literenként 1500-2000 forintba,
  • míg az égetett szesz literje 7-8 ezer forintba kerül.

A Tisza Párt két – egy mérsékeltet és egy agresszív – forgatókönyvvel számol. A mérsékelt adóemelés – a sörnél literenként 200 forintos, a bornál 650 forintos, a töménynél már 1200 forintos áremelkedést jelentene. Míg az általuk is agresszívnek minősített adóemelés esetén a sör ára 350 forinttal, a bor ára 1500 forinttal, az égetett szeszeké 7000 forinttal is emelkedhetne literenként.

A visszafogottabb adóemelés esetén 475 milliárd forintos éves adótöbbletet, míg a másodiknál 817 milliárd forintos bevételnövekedést várnak. Ezek a kalkulációk a dohánytermékek adóterhének növekedésével is számolnak, így összességében GDP-arányosan 0,6-1 százaléknyi pénztömegről van szó. Természetesen az áremelkedés érintené mind a bolti kiskereskedelmet, mind pedig a vendéglátást. A vendéglátóhelyen elfogyasztott csapolt sör, bor és rövidital különösen árérzékeny termékek, így jó eséllyel meredeken csökkenne az eladásuk az adóemelés hatására.

A Tisza szakértőinek deklarált célja, hogy extra bevételt teremtsenek a büdzsé számára, ennek megfelelően több százmilliárd forintos adótöbblettel kalkulálnak, ami az alkohol- és dohánytermékek jövedéki adó- és áfaemelésétől várnak. Ugyanakkor borítékolható, hogy megnövelt ár visszafogja a keresletet, vagy a fogyasztók nem legális források után néznek, így a várt  bevételnövekedés könnyen elmaradhat.

 

