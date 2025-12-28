A Tisza megemelné a szeszes italok adóterhét – Az alkoholfogyasztás alig csökkenne

A Tisza Pártnak készült megszorítócsomagban leírtak szerint az alkoholtermékek jövedéki adója és áfája is emelkedne. Bár a Magyar Péter pártjának holdudvarába tartozó közgazdászok célja az állami bevételek növelése lenne, ám több mint valószínű, hogy a várt adótöbblet nem folyna be az államkasszába az alkoholos italok közterhének emelésével, hiszen a fogyasztók egy jelentős része egy bizonyos árszínvonal fölött valószínűleg a feketepiac felé fordulna, csakúgy mint a dohánytermékek esetében.

Így emelné az alkoholtermékek árát a Tisza

A Tisza Párt vonatkozó javaslata szerint mind az áfát, mind pedig a jövedéki adót drasztikusan megemelné az alkoholtermékek esetében. Az alkoholnál a jövedéki adó típusonként eltér, de körülbelül

a sör literje 600 forintba,

egy átlagos bor literenként 1500-2000 forintba,

míg az égetett szesz literje 7-8 ezer forintba kerül.

A Tisza Párt két – egy mérsékeltet és egy agresszív – forgatókönyvvel számol. A mérsékelt adóemelés – a sörnél literenként 200 forintos, a bornál 650 forintos, a töménynél már 1200 forintos áremelkedést jelentene. Míg az általuk is agresszívnek minősített adóemelés esetén a sör ára 350 forinttal, a bor ára 1500 forinttal, az égetett szeszeké 7000 forinttal is emelkedhetne literenként.

A visszafogottabb adóemelés esetén 475 milliárd forintos éves adótöbbletet, míg a másodiknál 817 milliárd forintos bevételnövekedést várnak. Ezek a kalkulációk a dohánytermékek adóterhének növekedésével is számolnak, így összességében GDP-arányosan 0,6-1 százaléknyi pénztömegről van szó. Természetesen az áremelkedés érintené mind a bolti kiskereskedelmet, mind pedig a vendéglátást. A vendéglátóhelyen elfogyasztott csapolt sör, bor és rövidital különösen árérzékeny termékek, így jó eséllyel meredeken csökkenne az eladásuk az adóemelés hatására.

A Tisza szakértőinek deklarált célja, hogy extra bevételt teremtsenek a büdzsé számára, ennek megfelelően több százmilliárd forintos adótöbblettel kalkulálnak, ami az alkohol- és dohánytermékek jövedéki adó- és áfaemelésétől várnak. Ugyanakkor borítékolható, hogy megnövelt ár visszafogja a keresletet, vagy a fogyasztók nem legális források után néznek, így a várt bevételnövekedés könnyen elmaradhat.