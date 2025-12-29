Hírlevél
Ne igyunk előre a medve bőrére: így változhatnak az alkoholos italok árai 2026-ban

Január 1-jétől ismét módosul a jövedéki adó rendszere Magyarországon, miután életbe lép az inflációhoz kötött automatikus adóemelés. Az alkohol esetében ez a gyakorlatban áremelkedést hozhat a boltokban és a vendéglátóhelyeken, még ha a drágulás mértéke nem is lesz látványos minden terméknél.
A jogszabályi változás lényege, hogy 2026-tól a jövedéki adók – az alkoholhoz, a dohánytermékekhez és az üzemanyagokhoz hasonlóan – automatikusan követik az előző évi inflációt. Ez azt jelenti, hogy a kormány külön döntés nélkül, évente korrigálja az adómértékeket annak érdekében, hogy azok ne veszítsenek reálértékükből.

Pezsgőalkohol, Pezsgő, alkohol
Drágulnak az alkoholos italok árai januártól
Fotó: Shutterstock / Shutterstock

A rendszer az állami bevételek kiszámíthatóságát növeli, ugyanakkor a fogyasztók szempontjából azt jelenti, hogy az adóemelés gyakorlatilag „beépül” az árakba. A pontos mérték attól függ, mekkora volt az előző évben mért fogyasztói árindex, amelyhez a jövedéki adó kulcsait igazítják.

Mit jelent ez az alkoholárakban?

Az italok árát a jövedéki adó közvetlenül terheli, így annak emelése jellemzően megjelenik a végső fogyasztói árban is. A szakértői várakozások szerint a drágulás inkább lépcsőzetesen, nem pedig egyszerre jelentkezik majd:

  • a kereskedők
  • és vendéglátóhelyek

egy része az év elején, mások csak később érvényesítik az emelkedést.

A hatás különösen az alacsonyabb árkategóriájú termékeknél lehet érezhetőbb, ahol az adótartalom aránya magasabb. A prémium szegmensben a változás jellemzően kevésbé feltűnő, mivel ott az adó kisebb részét teszi ki a végső árnak.

Van kivétel is a rendszerben

A szabályozás nem minden szereplőt érint azonos módon. A jogalkotó kedvezményt biztosít bizonyos kisüzemi előállítók számára, elsősorban

a hazai termelés támogatása érdekében.

Ez a lépés enyhítheti az adóemelés hatását egy szűkebb piaci körben, és hozzájárulhat ahhoz, hogy a kisebb szereplők versenyképesek maradjanak.

Összességében a januártól életbe lépő inflációkövető jövedéki adó nem egyszeri sokkot, hanem inkább folyamatos, mérsékelt áremelkedést vetít előre. A fogyasztók számára ez azt jelenti, hogy az italárak lassan, de tartósan emelkedhetnek, miközben az állam stabilabb bevételi pályára állítja a jövedéki adókat.

 

