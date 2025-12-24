Egy biztos módszer, amivel megőrizhetjük megtakarításaink értékét

A lakossági állampapír egy állam által kibocsátott értékpapír, amellyel lényegében kölcsönt adunk az államnak, aki garantálja a pénz visszafizetését, emellett kamatot fizet előre meghatározott időre. Alacsony kockázatú, biztonságos befektetési formáról van szó, ugyanis a lejáratkor a tőke teljes összegére, valamint az esedékes kamatokra az állam értékhatártól függetlenül garantálja a kifizetést, mely követelés az állammal szemben nem évül el.
A lakossági állampapírokba történő befektetés előnyei közé tartozik a biztonságon kívül a magas, előre kiszámítható hozam: sokszor az egyéb befektetéseket meghaladó kamatot biztosít; amely előre pontosan kikalkulálható, amennyiben a befektető az értékpapírokat a futamidő végéig megtartja.
Előnyös a likviditás is, hiszen az állampapírok másodlagos piaci forgalomban, piaci áron, akár a lejárat előtt is értékesíthetők. A változatos, többféle futamidő és címletezés pedig rugalmasságot biztosít ennél a befektetési formánál.
A Magyar Államkincstár által forgalmazott befektetési termékeket többféleképpen osztályozhatjuk:
- lehetnek rövid (kincstárjegy) vagy hosszú (államkötvény) futamidejűek,
- fix vagy változó kamatozásúak (akár inflációkövető állampapírok, mint a Prémium Magyar Állampapír - PMÁP).
Fix kamatozás esetén a hozam előre ismert, az inflációkövető papírok pedig az infláció feletti kamatot kínálnak.
További osztályozási forma, hogy az állampapírok lehetnek forint vagy euró alapúak, futamidejük 3-től 20 évig terjedhet, a diszkont kincstárjegyeket pedig 3, 6 és 12 hónapos futamidővel bocsátják ki.
A magyar lakossági állampapírok egyes típusai jelenleg az alábbi kamatokat kínálják:
- Fix Magyar Állampapír (5 éves futamidő) - 7 százalék,
- Prémium Magyar Állampapír (10 éves futamidő) - aktuális kamat 6 százalék,
- Bónusz Magyar Állampapír (6 éves futamidő) - aktuális kamat 6,85 százalék,
- Magyar Állampapír Plusz (5 éves futamidő) - 6,5-7,5 százalék,
- Euró Magyar Állampapír (3 éves futamidő) - aktuális kamat 2,026 százalék.
Gyerekkel rendelkezőknek ajánlható a változó, inflációt meghaladó kamatozású Babakötvény, amelynek jelenleg megvásárolható sorozatának futamideje 19 év, és aktuális kamata évi 6,7 százalék.
Fentiekből látható, hogy a forint alapú állampapírhozamok jócskán meghaladják az infláció mostani szintjét, vagyis jó választásnak tűnnek a megtakarításaink lekötéséhez.
Októberben egyébként megújult a lakossági állampapírok kínálata, aminek nyomán jelentősen megugrott a fix papírok iránti kereslet, és ezzel párhuzamosan jócskán visszaesett az inflációhoz kötött állampapírok vagy a diszkont kincstárgyek vásárlása.
A lakossági állampapírok népszerűségét bizonyítja egyébként az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) közzétett, a jövő évre vonatkozó államadósság-finanszírozási terve, amely szerint jövőre még az ideinél is jelentősebb lakossági állampapír-kereslet várható: a becslés alapján nettó 1000 milliárd forint értékben kelhetnek majd el lakossági papírok. Az ÁKK által várt 1000 milliárdos összeg egyébként 158 milliárd forintos növekményt jelent az idei év végére várt összeghez mérten.