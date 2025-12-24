Egy biztos módszer, amivel megőrizhetjük megtakarításaink értékét

A lakossági állampapír egy állam által kibocsátott értékpapír, amellyel lényegében kölcsönt adunk az államnak, aki garantálja a pénz visszafizetését, emellett kamatot fizet előre meghatározott időre. Alacsony kockázatú, biztonságos befektetési formáról van szó, ugyanis a lejáratkor a tőke teljes összegére, valamint az esedékes kamatokra az állam értékhatártól függetlenül garantálja a kifizetést, mely követelés az állammal szemben nem évül el.

A lakossági állampapírokkal az állam és a tulajdonosok is jól járnak

Fotó: Kallus György

A lakossági állampapírokba történő befektetés előnyei közé tartozik a biztonságon kívül a magas, előre kiszámítható hozam: sokszor az egyéb befektetéseket meghaladó kamatot biztosít; amely előre pontosan kikalkulálható, amennyiben a befektető az értékpapírokat a futamidő végéig megtartja.

Előnyös a likviditás is, hiszen az állampapírok másodlagos piaci forgalomban, piaci áron, akár a lejárat előtt is értékesíthetők. A változatos, többféle futamidő és címletezés pedig rugalmasságot biztosít ennél a befektetési formánál.

A Magyar Államkincstár által forgalmazott befektetési termékeket többféleképpen osztályozhatjuk:

lehetnek rövid (kincstárjegy) vagy hosszú ( államkötvény ) futamidejűek,

) futamidejűek, fix vagy változó kamatozásúak (akár inflációkövető állampapírok, mint a Prémium Magyar Állampapír - PMÁP).

Fix kamatozás esetén a hozam előre ismert, az inflációkövető papírok pedig az infláció feletti kamatot kínálnak.

További osztályozási forma, hogy az állampapírok lehetnek forint vagy euró alapúak, futamidejük 3-től 20 évig terjedhet, a diszkont kincstárjegyeket pedig 3, 6 és 12 hónapos futamidővel bocsátják ki.

A magyar lakossági állampapírok egyes típusai jelenleg az alábbi kamatokat kínálják:

Fix Magyar Állampapír (5 éves futamidő) - 7 százalék,

Prémium Magyar Állampapír (10 éves futamidő) - aktuális kamat 6 százalék,

Bónusz Magyar Állampapír (6 éves futamidő) - aktuális kamat 6,85 százalék,

Magyar Állampapír Plusz (5 éves futamidő) - 6,5-7,5 százalék,

Euró Magyar Állampapír (3 éves futamidő) - aktuális kamat 2,026 százalék.

Gyerekkel rendelkezőknek ajánlható a változó, inflációt meghaladó kamatozású Babakötvény, amelynek jelenleg megvásárolható sorozatának futamideje 19 év, és aktuális kamata évi 6,7 százalék.