Trump–Orbán-találkozó után Nagykanizsa térségében épülhet a magyar–amerikai alumíniumgyár

Cseresnyés Péter fideszes országgyűlési képviselő közösségi oldalán írt bejegyzéséből arra lehet következtetni, hogy Nagykanizsa térségében épülhet fel egy új alumíniumgyár. A Trump–Orbán-találkozót követően megérkezett az első kézzelfogható ipari eredmény az amerikai–magyar gazdasági közeledésből: egy 58 millió eurós alumíniumipari beruházás előkészítése indult meg Magyarországon – írta korábban az Index.

Orbán–Trump-találkozó után épülhet az új amerikai-magyar alumíniumgyár

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

A tervek alapján a gyár visszaváltott italos alumíniumdobozokból és ipari hulladékból is tud majd alapanyagot előállítani. A sajtóban idézett közlemény alapján a cél nemcsak egy új üzem, hanem egy olyan modell, ami összeköti a hulladékgyűjtést, az újrahasznosítást és az ipari alapanyaggyártást – magyarán: amit eddig „szemétnek” hívtunk, abból lesz megint használható fém.

Alumíniumgyár: mennyi idő alatt lesz ebből valóság?

Az index cikke szerint, a tervek alapján hetekben mérhetően elindul az építkezés, és 23 hónapon belül be is fejeződhet. A kapacitás sem apróság: az üzem havi 4500 tonna termeléssel számol. A beruházás több száz munkahelyet teremthet. Az idézett sajtóközlemény egyik legerősebb állítása az energiaoldal: a leírás szerint az új eljárás akár 20%-kal kevesebb energiát használhat, mint a hagyományos gyártási eljárások, és jóval (90%-kal) kevesebbet, mint a timföldalapú alumíniumgyártás.

Kik állnak mögötte?

A technológiai hátteret az amerikai Gillespie & Powers Inc. szállítja, mint az alumíniumolvasztó és újrahasznosító berendezések tervezésében/gyártásában tapasztalt szereplő. Emellett a projekt regionális lábat is kap: a REMET Hungary a cikk szerint együtt dolgozik a csehországi REMET spol. s r.o.-val (35 év ipari tapasztalat, 55 ezer tonna éves kapacitás). A REMET saját bemutatkozása alapján a fókusz eleve az, hogy alumínium újraolvasztásával öntészeti ötvözeteket állítsanak elő (gyakran autóipari felhasználásra)

Amikor valóban beáll a termelés a tervezett kapacitásra, az egy új, kiszámítható szereplővé teheti a gyárat a hazai, illetve a régiós alumínium-ökoszisztémában. A zárt hurkú újrahasznosítás (recycling+closed loop) megközelítés amúgy nem egyedi: más nagy ipari szereplők is évek óta ebbe az irányba mozdultak el.